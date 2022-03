Il Villarreal castiga e umilia la Juventus: brutta eliminazione dalla Champions

La Juventus di Massimiliano Allegri esce malamente dalla Champions League per mano del Villarreal dell'esperto Unai Emery che ha piazzato il colpo a sorpresa vincendo addirittura per 3-0 nel fortino bianconero. Dopo un primo tempo bloccato e chiuso sullo 0-0, con alcune chance per la Juventus, nella ripresa l'intensità della Vecchia Signora è calata vistosamente e a scombinare i piani di Allegri e compagni ci ha pensato Rugani con un ingenuo fallo da rigore sul neo entrato Coquelin.

L'arbitro polacco Marciniak, a velocità normale, non aveva concesso il penalty ma è stato poi richiamato al Var per correggere la sua decisione con Moreno a siglare il vantaggio al 77'. Da quel momento in poi è blackout bianconero con il Villarreal che passeggia sul cadevere dell'avversario con Pau Torres che insacca da pochi passi da situazione di calcio d'angolo e con Danjuma che triplica, ancora su calcio di rigore, per un fallo di mano di de Ligt. Pesantissimo il risultato con i calciatori che escono dal campo fischiati sonoramente dal proprio pubblico deluso per la prestazione della loro squadra.

Disastroso 0-3 per la Juventus che se nel primo tempo aveva dato segnali incoraggianti, nella ripresa ha letteralmente mollato a livello di testa, non è mai riuscito a spaventare realmente la difesa spagnola e il portiere Rulli e dopo l'ingenuo fallo da rigore di Rugani ha definitivamente staccato la spina. Ora non sarà facile per Allegri lavorare sulla testa dei giocatori in vista del campionato dove i bianconeri si stanno giocando "potenzialmente" lo scudetto ma anche la Champions League visto che è più vicina al quinto posto che al primo occupato dalla Juventus.

La mancanza di uomini chiave come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini in difesa, di Zakaria a centrocampo hanno fatto la differenza in negativo per la Vecchia Signora che esce così mestamente dall'Europa e con merito per quanto poco fatto vedere tra andata e ritorno contro un avversario sulla carta più debole rispetto ai bianconeri. La Juventus, dunque, rimanda ancora di un anno i sogni di gloria in Champions League, trofeo che manca ormai da 26 anni nella bacheca del club di Corso Galileo Ferraris. Ennesima serata europea amara per i bianconeri che salutano per il terzo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions (più l'eliminazione nel 2018-19 per mano dei giovani terribili dell'Ajax nei quarti di finale).

Il tabellino

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani (78' Dybala), De Sciglio, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Locatelli, Vlahovic, Morata

Villarreal: Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Pino, Capoue, Parejo, Trigueros, Danjuma, Lo Celso

Reti: 77' Moreno (V), 84' Pau Torres (V), 91' Danjuma (V)