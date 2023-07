Vlahovic, Psg pronto. Kessie piace alla Juve

Una volta c'erano le truppe mercenarie. Adesso a rinforzare la Juventus potrebbero essere proprio quei calciatori che in passato avevano giurato amore eterno alle storiche rivali Inter e Milan e che invece hanno guardato più al fattore economico rispetto alle promesse fatte: Romelu Lukaku in attacco e Frank Kessie a centrocampo. Avviati i contatti con Chelsea e Barcellona per il doppio colpo da finanziare con la cessione di Dusan Vlahovic al PSG, che ha offerto al serbo un quinquennale da 10 milioni annui. L'Inter perso Lukaku é pronta a lanciarsi su Folarin Balogun dell'Arsenal, scatenando così l'ennesimo derby di mercato con il Milan che segue da tempo la punta americana.

I rossoneri intanto hanno chiuso l'acquisto di Tijani Reijnders per 23 milioni (bonus inclusi) dall'AZ Alkmaar: il centrocampista olandese farà le visite mediche martedì e firmerà un quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Davanti invece si raffredda la pista Alvaro Morata (Atletico Madrid), proposto da alcuni intermediari all'Inter ma nel mirino soprattutto della Roma. José Mourinho, infatti, ha già telefonato al centravanti spagnolo per convincerlo a sbarcare nella Capitale. Sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. L'ex Juve ci pensa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, mentre il club rossonero continua a studiare la fattibilità dell'operazione Taremi (il Porto vuole 20 milioni) e valuta Danjuma in prestito dal Villarreal per la fascia. Se la Roma sogna Morata e tiene in caldo Scamacca (West Ham) come piano B, la Lazio é pronta a rispondere con l'arrivo del Taty Castellanos per 15 milioni dal New York City. Il centravanti argentino sbarcherà dopodomani in Italia per firmare il contratto fino al 2028 (stipendio da 2 milioni annui più bonus). Sarà lui il vice Immobile? Punto interrogativo doveroso, visto che dall'Arabia hanno alzato la proposta per portare Immobile nel campionato saudita. Offerti 60 milioni in 3 anni: una cifra monstre che potrebbe far vacillare il capitano biancoceleste, tanto che Ciro ci starebbe pensando realmente.

Chi invece ha le idee chiare é Osimhen che potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli fino al 2027 con relativo adeguamento del salario a 6,5 milioni a stagione più 1 di bonus. A confermarlo in conferenza stampa Rudi Garcia: «Ho parlato con Osimhen, vuole restare qui e fare una grande stagione». Infine uno sguardo all'estero: Gnonto (Leeds) si avvicina all'Everton per 18 milioni più 6 di bonus, mentre l'Inter Miami ha ufficializzato l'ingaggio di Leo Messi.