"Insegno a gestire un'azienda". Il video virale del Cav con Ibrahimovic

Nonostante la campagna elettorale sia giunta al termine, Silvio Berlusconi non ha abbandonato i social. Il presidente di Forza Italia vuol continuare la sua comunicazione politica alla gente proprio attraverso i nuovi media, dove ha la possibilità di rapportarsi in modo quasi diretto con i cittadini e con i suoi elettori. Silvio Berlusconi è uno dei comunicatori più brillanti del nostro Paese e lo dimostra anche il modo con il quale è riuscito a inserirsi perfettamente su TikTok, appiattendo il gap generazionale e riuscendo ad aprire un canale di dialogo con i teen che lo utilizzano per la stragrande maggioranza.

Infatti, Silvio Berlusconi oltre a portare la politica spiegata in modo semplice e adeguato al canale utilizzato, si diverte a spaziare tra i diversi argomenti, mostrando al pubblico anche aspetti inediti e originali, che fanno senz'altro breccia nei loro interessi. L'ultimo esempio in tal senso è il video pubblicato dal Cavaliere insieme a Zlatan Ibrahimovic. I due hanno da sempre un ottimo rapporto, come più volte emerso dalle interviste ma anche dagli stessi social. Più volte, infatti, il calciatore ha fatto visita a Silvio Berlusconi nelle sue residenze, sia in Brianza che in Sardegna, e più volte i due si sono fotografati assieme, sorridenti e rilassati. D'altronde, la passione di Silvio Berlusconi per il calcio è cosa nota ma, forse, dietro gli incontri c'è dell'altro.