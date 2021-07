Wimbledon, Berrettini riscrive la storia: vola in semifinale 61 anni dopo Pietrangeli

Matteo Berrettini riscrive la storia del tennis italiano, batte Felix Aliassime e si qualifica alla semifinale di Wimbledon, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli. Nel penultimo turno primo dell'eventuale atto finale, venerdì 9 luglio, il 25enne romano affronterà il polacco Hurkacz che ha fatto fuori per tre set a zero, 6-3, 7-6, 6-0, sua maestà Roger Federer. Berrettini ha battuto per 3-1 l'amico canadese con il parziale di 6-3 5-7 7-5 6-3 ed è così il secondo italiano di sempre ad approdare in semifinale ai Championships.

La partita quasi perfetta

Berrettini ha vinto in scioltezza contro un suo amico con cui si allena spesso durante l'anno. Il primo set e il quarto set sono stati praticamente dominati dal romano mentre il secondo e il terzo parziale sono stati combattuti con il polacco che ha vinto il secondo per 7-5 e con Berrettini che ha vinto il terzo parziale con lo stesso punteggio. Il 25enne romano dunque avrà la grande chance di poter staccare il pass per la finale contro il polacco Hubert Hurkacz che ha però annientato un fuoriclasse, seppure di 39 anni, come Federer.

Gli altri match

Come detto Federer è stato schiantato da Hurkacz e a 39 anni e 11 mesi dice così addio alla possibilità di approdare per la 14esima volta in semifinale a Wimbledon. Brutta botta per l'elvetico che dovrà ora fare il tifo per Shapovalov ed eventualmente di uno tra Berrettini e Hurkacz per non permettere a Djokovic di mettere in bacheca un altro titolo del grande Slam. Shapovalov, invece, nell'altro quarto di finale ha sconfitto per 3-2 al termine di una battaglia lunghissima il russo Khachanov. Djokovic, invece, ha anninentato per 3-0 l'ungherese Fucsovics.

A quota 20

Se Djokovic vincerà Wimbledon si porterà a quota 20 titoli del grande slam come Federer e Nadal: la triade più forte del tennis tutta a quota 20. Il serbo ha vinto cinque titoli sull'erba londinese e consecutivamente le ultime due edizioni nel 2018 e 2019 e nel 2020 non si è giocato per via del covid. L'Italia intera però farà il tifo per Berrettini che dopo essersi affermato sull'erba del Queen's ha ora voglia di stupire il mondo intero vincendo magari il primo grande titolo della sua giovane carriera.

