WITHU è la squadra migliore: il nuovo spot dinamico con protagonista il Monza calcio

Giornata importante presso la sala conferenze dello stadio U-Power, casa del Monza calcio. Motivo? La presentazione del nuovo spot, on air sulle reti Mediaset, della multiutility WITHU, sponsor tecnico della squadra biancorossa. Protagonisti di questo bello spot dinamico, che sarà trasmesso dalle reti Mediaset da domenica 21 febbraio, quattro grandi sportivi che rappresentano l'azienda che fornisce luce, gas, fibra ottica e fonia mobile e fissa al cliente finale. Ospite d'eccezione il presidente Silvio Berlusconi che ha fatto da padrone di casa all'organizzazione di questo evento.

Franco Morbidelli (vicecampione del mondo di MotoGp), Kevin Price Boateng (attaccante dell’AC Monza), Tony Easley (stella della Bergamo Basket BB14) e Umberto Scandola (pilota del team rally Hyundai Italia Motorsport) sono appunto i grandi protagonisti di uno spot epico e dinamico. Il regista Alessandro Bosi ha realizzato e montato questo video a scene separate, legate simbolicamente al passaggio di un pallone tra una scena e l'altra.

Questa storia ovviamente racconta le performance degli sportivi sponsorizzati dal marchio WITHU che compiono alcuni gesti spettacolari. Il leit motif di questo spot dinamico è il pallone che prende vita nella prima scena col calcio del giocatore e poi si sposterà in modo spettacolare tra una scena e l’altra. Il mood fotografico è trattato con lenti anamorfiche che oltre ad avere un taglio molto cinematografico con ampie bande nere sopra e sotto conferiscono anche un look tutto particolare al film.

Uno spot dinamico

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza calcio, ha di fatto presentato l'evento: "With-U è grande azienda perché in in unica bolletta fornisce servizio elettrico, internet e gas, è un'azienda in ascesa a cui vi consiglio vivamente di aderire". Dopo l'ex ad del Milan ha preso parola anche il fondatore di WITHU, Matteo Ballarini che ha ringraziato il Presidente Berlusconi: "Ringrazio il presidente Berlusconi per l'ospitalità, lui da sempre è il mio faro, un esempio da imitare. Ho sempre pensato come lui e porto avanti la mia azienda così".

"Siamo un'azienda giovane, siamo da 14 anni presenti sul territori con un mare di colossi come Enel, Eni, Edison, Vodafone, Telecom e il nostro mantra da seguire è arrivare prima degli altri. Il team è affiatato e lavora per raggiungere un unico obiettivo. Abbiamo fatto sponsorizzazioni importanti anche nel mondo dello sport, dalla motogp, al rally, fino ad arrivare al Monza. Appoggiare mondo sport rispecchia la nostra politica aziendale. Lo spot dinamico è incentrato sullo sport, lo sport è energia" , la conclusione del presidente di WITHU Matteo Ballarin.

