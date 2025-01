Ancelotti lascerà il Real a giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è il fantasma di un allenatore capace di vincere 6 Champions League nella sua vita (2 da giocatore e 4 da allenatore) che sta iniziando ad aleggiare sulle panchine di mezzo mondo. Ci riferiamo naturalmente a Carlo Ancelotti, la cui avventura alla guida del Real Madrid appare ormai ai titoli di coda, nonostante un contratto in scadenza nel 2026. L'allenatore emiliano dovrebbe essere rimpiazzato a fine stagione da Xabi Alonso, che è stato individuato da Florentino Perez come l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo vincente. Fatali a Carletto le due scoppole incassate dai rivali storici del Barcellona. All'umiliante 0-4 del Bernabeu in campionato si è aggiunto il 2-5 nella Supercoppa Spagnola che hanno mandato su tutte le furie i dirigenti dei Blancos.

Et voilà: il ribaltone sarà presto confezionato e servito. Con Ancelotti che potrebbe tornare nel mirino della federazione brasiliana che l'aveva corteggiato per mesi l'anno scorso. Allenare la Seleção e partecipare al Mondiale 2026 potrebbe essere l'ultima grande sfida della carriera di un serial winner come Ancelotti. Occhio però ai nostalgici richiami di cuore. Tipo la Roma dove Carlo ha giocato negli anni Ottanta per 8 stagioni. Quella giallorossa è una piazza che non ha mai lasciato insensibile il tecnico reggiano, che da giorni rappresenta il sogno di Ghilsolfi e Ranieri per rilanciare il progetto dei Friedkin. Senza dimenticare il figlio Davide che appare ormai pronto a camminare da solo alla guida di qualche squadra dopo il decennio da vice dell'illustre genitore.

Veniamo ora alle cose di casa nostra: il Milan è in chiusura per Walker e può cedere Emerson Royal in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray.

Davanti il nome di Joao Felix (Chelsea) caldeggiato da Mendes non convince tutti: Felix è la riserva di Leao nella nazionale portoghese e tende a giocare sulla fascia. Al Diavolo servirebbe invece un cannoniere tipo Gimenez del Feyenoord, anche se gli olandesi preferirebbero venderlo a giugno e non ora.