Cosa è successo con lo "step on foot" in Juve-Inter

L'avvelenato derby d'Italia tra la Juventus di Allegri e l'Inter di Inzaghi ha fatto godere i secondi ed arrabbiare i primi che si sono sentiti defraudati dalla scelta del direttore di gara Massimiliano Irrati di non concedere il rigore per il fallo di Bastoni su Zakaria (considerato da direttore di gara e Var fuori dall'area di rigore nerazzurra). Secondo i bianconeri il rigore concesso all'Inter è più o meno identico a quello non concesso alla Vecchia Signora e in entrambi i casi si tratta di "step on foot".

Come funziona

Secondo quanto riportato da Eurosport.it dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi è arrivata una chiara direttiva in merito allo step on foot che tendenzialmente va punito con il penalty. Questo perché è un intervento oggettivo che può sfuggire a velocità normale all'occhio del direttore di gara. Il Var, richiamando all'on field review l'arbitro, può così sanare un eventuale errore come fatto ieri con il contatto Morata-Alex Sandro su Dumfries.

Nel secondo episodio, però, il Var Mazzoleni e il direttore di gara Irrati non hanno gestito nella stessa maniera la situazione tra Alessandro Bastoni e Zakaria. Il difensore nerazzurro commette fallo sullo svizzero della Juventus ma la squadra arbitrale nutre dubbi sulla posizione geografica del contatto e non ritiene opportuno richiamare Irrati e farlo tornare sui suoi rispetto alla sua decisione di assegnare la punizione dal limite. Rivedendo le immagini, però, si nota come l'intervento di Bastoni, lo step on foot insomma, avvenga proprio sulla linea.

Sbaglia dunque il Var a non aver richiamato al monitor Irrati per rivedere eventualmente la sua decisione. La chiamata all'on field rewiev avrebbe probabilmente stoppato sul nascere tutte le polemiche che sono susseguite e che continueranno certamente a riemergere da qui a fine di un campionato che oltre a essere il più equilibrato, a livello arbitrale, sta diventando uno dei più discussi.