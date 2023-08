Zaniolo, Insigne e Verratti. Azzurri con il mal di pancia

Chiamatela pure nostalgia canaglia. Quella che ha pervaso i principali calciatori italiani che militano all'estero. Per molti di loro (ma non tutti) sta crescendo l'insoddisfazione verso gli attuali club di appartenenza. Un sentimento che si miscela alla voglia di voltar pagina e soprattutto cambiare squadra. Magari per tornare proprio in Italia. A capeggiare il gruppo degli scontenti Nicolò Zaniolo, che in Turchia scalda la panchina e non ha trovato grandi soddisfazioni. Il campionato vinto a maggio l'ha visto recitare un ruolo da comprimario e non da stella di prima grandezza del Galatasaray. Ecco perché l'exit strategy turca utilizzata per fuggire dalla Roma a febbraio non sembra destinata a durare. D'altronde - non è un mistero - il fantasista sogna il ritorno in Italia e possibilmente alla Juventus, la sua squadra del cuore. Il problema, però, non sono tanto i suoi emolumenti (3,5 milioni a stagione), bensì la clausola rescissoria da 35 milioni che lo rende quasi inavvicinabile. Occhio allora ai sondaggi inglesi (Aston Villa e Newcastle) e alla sirene arabe.

Nel campionato saudita potrebbe approdare un altro italiano col mal di pancia: quel Lorenzo Insigne che non vede l'ora di tagliare la corda da Toronto per rientrare in Europa, possibilmente in Serie A. Scenario semi-impossibile, considerati gli 11 milioni a stagione che l'ex capitano del Napoli percepisce in MLS. Per lui l'unica soluzione percorribile sembra essere proprio l'Arabia. Anche il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi si è pentito di essere volato in Canada e punta a tornare nel nostro calcio. Finora è stato proposto, senza successo, a Bologna, Salernitana, Napoli e Lazio. Chi invece vuole fare i bagagli, ma non è allettato dal nostro paese è Marco Verratti, ormai al passo d'addio a Parigi. Il regista della nazionale si é fatto sedurre dai petrodollari dell'Al Hilal (pronto un triennale da 45 milioni a stagione) e spinge per lasciare il PSG, che vuole però 60-70 milioni per venderlo.

Non è voluto andare nel campionato saudita per accasarsi alla Juve Romelu Lukaku: operazione possibile se il Chelsea, oltre a Dusan Vlahovic, aggiungerà un conguaglio di 35-40 milioni. Intanto i Blues hanno perso Nkunku (out per infortunio 4 mesi) e vanno a caccia di una punta. Incastro perfetto col serbo, se non fosse che il numero 9 bianconero è volato ieri pomeriggio a Monaco di Baviera per un consulto medico relativo alla pubalgia, che ormai lo affligge da quasi un anno. Non proprio le condizioni ideali per chiudere un trasferimento così importante. Anche se si sussurra che ci sia pure il Bayern spettatore interessato. Dovesse sfumare Kane (offerti 110 milioni al Tottenham che prova a resistere), Tuchel vorrebbe, infatti, proprio Vlahovic. Infine il Barcellona ha ingaggiato il classe 2006 Darvich dal Friburgo e l'ha già blindato con una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro.