Zaniolo, il tango con la mamma scatena la bufera: "Ma il ginocchio non fa male?"

Nicolò Zaniolo sta attirando su di sè l'attenzione ma non per quello fatto in campo dato che il giovane talento della Roma sta ancora recuperando dal brutto infortunio al ginocchio subito qualche mese fa. Il 21enne ex canterano dell'Inter avrebbe fatto irritare il suo club e anche i tifosi giallorossi per via di un tango di troppo ballato durante il Capodanno. Nel video incriminato, che sta girando sui social network, si vedere Zaniolo ballare un tango a torso nudo, con tanto di casqué, con la sexy mamma Francesca Costa.

"Ma come? Con il ginocchio operato?" e ancora: "Zaniolo a 21 anni più figli che ginocchia sane" , "Poi quando avete voglia, con calma, magari anche dopo capodanno, chiedete scusa a Don Fabio Capello sulla faccenda Zaniolo" , il commento al veleno di un tifoso che riprende le parole di qualche mese fa di Capello sul giocatore della Roma che suscitò la reazione stizzita della madre del talentino giallorosso.

Roma stizzita?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il club di Friedkin non avrebbe gradito questo ballo di Capodanno visto che il giocatore è ormai indisponibile da tempo e pare possa tornare in campo non prima di marzo per il rush finale della stagione ch porterà poi ad Euro 2021. Al momento la Roma sta disputando un ottimo campionato con il terzo posto in classifica dietro alle due squadre milanesi che stanno volando rispettivamente con 34 punti i rossoneri e con 33 punti i nerazzurri. La Roma sta

Storia privata

Recentemente il settimanale Oggi ha parlato della fine della relazione tra Sara Scaperrotta e Zaniolo con la ragazza che è incinta e intenzionata a portare avanti la gravidanza. "Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. E con queste dichiarazioni rilasciate da me chiudo il capitolo vita privata. Da oggi in poi, se verrà fuori il mio nome per questioni private personali e non calcistiche, agirò per vie legali. Non vedo l'ora di tornare in campo".

Zaniolo ha ora intrecciato una relazione amorosa con Madalina Ghenea, modella e attrice romena 34enne che tra gli altri ha anche recitato nel film 'Youth' di Paolo Sorrentino. Francesca Costa in questa circostanza ha voluto dare la sua opinione sulla nuova storia d'amore del figlio: "Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno. Nicolò non è facile da gestire”.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?