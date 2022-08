Lo "Zar" fuori dal Mondiale. La sua ombra troppo grande

L'Italvolley fa notizia, anche se all'inizio del Mondiale maschile mancano più di tre settimane. Normale quando il protagonista è Ivan Zaytsev, uno dei giocatori più rappresentativi della pallavolo azzurra. Da poco rientrato in Nazionale dopo aver saltato il vittorioso Europeo 2021 per un infortunio al ginocchio, l'opposto ha infatti lasciato il collegiale in corso di svolgimento a Cavalese. Lo ha fatto, come riportato in una nota della Federazione, dopo un colloquio con il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, nel quale gli è stata comunicata l'esclusione dalla lista dei convocati per il Mondiale che inizierà il 26 agosto in Polonia e Slovenia.

A spiegare le motivazioni della scelta è stato lo stesso De Giorgi, nella nota della Federvolley: «Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all'atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di speculazione, sottolineo che l'atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare».

Inevitabile, però, che l'esclusione di un giocatore e di un personaggio come lo Zar sia destinata a far rumore. Argento e bronzo olimpico, fresco vincitore della Superlega con la Lube Citivanova, Zaytsev era tornato in azzurro per disputare la Nations League chiusa al quarto posto, dopo l'assenza forzata a causa dell'operazione al ginocchio post Olimpiade di Tokyo. Le gerarchie del ruolo, però, nel frattempo sono cambiate: il titolare è Yuri Romanò con Giulio Pinali come alternativa, entrambi protagonisti dell'oro Europeo della scorsa estate. Gerarchie che, evidentemente, De Giorgi non si è sentito di stravolgere a pochi giorni dall'evento clou della stagione. Una scelta che, giocoforza, è destinata a far discutere.