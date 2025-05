Zarco, jolly Honda. Ducati sul bagnato beffata dopo 22 Gp. Pecco, che disastro

Ascolta ora 00:00 00:00

Intuizione, tattica e un pizzico di fortuna. Con un cielo plumbeo e la pista di Le Mans metà asciutta e metà bagnata, Johann Zarco (LCR Honda) ha giocato il jolly, restando fedele alla scelta delle gomme rain sperando nell'arrivo della pioggia. Una scommessa che ha pagato, regalando una magia a Zarco e a Honda che torna sul primo gradino del podio del Gran Premio di Francia interrompendo un filotto di 22 vittorie consecutive firmate da Ducati. La Marsigliese è così tornata a risuonare sul suolo francese dopo 71 anni sul podio della classe regina davanti ad un tripudio di spettatori.

«Semplicemente fantastico», ha dichiarato Zarco commosso. Johann è volato andando a vincere con 20 secondi di distacco su Marc Marquez, che in una pazza domenica carica di incertezze e tante cadute, ha mantenuto i nervi salvi, domando la tentazione di sfruttare tutti i cavalli della sua Ducati per chiudere il distacco dal francese. «Avevo già sbagliato a Jerez, così non potevo commettere errori. Ho fatto la mia tattica su Alex, il mio principale rivale per il titolo, così quando ha lasciato la griglia per il cambio moto l'ho seguito. Zarco (foto) era imprendibile. Ho dovuto lottare contro il mio istinto per non esagerare: in queste condizioni è più facile perdere che guadagnare».

Gran Premio sfortunato per Pecco Bagnaia che al primo giro si è toccato con Enea Bastianini. Guerriero, il ducatista ha ripreso la corsa finendo però 16esimo e ultimo. Uno zero pesantissimo, dopo la caduta di sabato nella Sprint, che lo fa scivolare a meno 51 punti dal compagno di squadra e leader della generale. «Sono stato un'ora a studiare le previsioni, azzeccando così la strategia. Sono rimasto con le rain come Zarco.

Un vero peccato il contatto con Enea. È stato uno dei tre peggiori week end della mia vita... Una giornata no». In ottica campionato Pecco vede ancora lontana l'uscita dal tunnel: «La rimonta potrà iniziare appena ritroverò il feeling con la moto».