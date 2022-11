Zenga e Roberto Carlos insieme per aiutare i nuovi talenti del calcio (in tutto il mondo)

Walter Zenga e Roberto Carlos sono stati due grandi campioni in campo e fuori e ora entrambi hanno sposato un grande progetto orientato ai giovani talenti in erba del calcio. Questo ambizioso progetto di business si chiama WCAPES e si propone di unire il mondo NFT con criptovalute e società di calcio, rivoluzionando anche un settore fino a questo momento inaccessibile agli investitori.

Le parole dei due protagonisti

Roberto Carlos è stato uno degli esterni sinistri più forti del mondo per diversi anni e con la maglia del Real Madrid e del Brasile ha vinto tutto ciò che era possibile mettere in bacheca. Il verdeoro ha raccontato la sua esperienza e ha spiegato perché ha deciso di aderire al progetto WCAPES: "So bene cosa significa avere talento ma non avere i mezzi, quando la tua famiglia fa fatica e non può sostenere il tuo sogno di diventare un calciatore professionista".

Il brasiliano è poi entrato nello specifico raccontando la sua personale esperienza di vita: "Sono cresciuto a Garça, una piccola città nello Stato di San Paolo in Brasile, ho sempre voluto giocare a calcio però mi è capitato di pensare che non ce l’avrei fatta e che forse avrei dovuto iniziare a lavorare anziché allenarmi, perché in casa mancavano i soldi. In quei momenti sarebbe stato fantastico avere qualcuno che, visto il mio talento e la mia serietà, supportasse finanziariamente il mio percorso".

Per questo motivo la sua scelta di aiutare giovani talenti in erba ad emergere: "In Brasile ho visto e vedo tanti giovani dotati di grandissime capacità, ma che non ce la fanno perché non ne hanno possibilità economiche. Così quando mi hanno proposto il progetto WCAPES ho pensato: ecco, proprio quello che è sempre mancato per aiutare i giovani estrosi ma in difficoltà".

Gli fa eco il grande ex portiere dell'Inter e della nazionale italiana Walter Zenga, che di giovani talenti in giro per il mondo ne ha visti tanti avendo fatto tanta gavetta da allenatore: "Penso che il progetto WCAPES sia geniale perché, oltre ad aiutare i giovani, valorizza le figure degli scouter che girano per il mondo in cerca di nuovi talenti".

Anche Zenga come Roberto Carlos ha poi raccontato la sua storia personale: "Io devo la mia fortuna proprio ad uno scouter che, quando ero ancora giovanissimo, mi ha scoperto sui campi della Macallese e mi ha portato all’Inter. La mia famiglia ha potuto sostenermi, ma è chiaro che non tutti avevano e hanno la mia fortuna, perché il problema è sempre lo stesso: la mancanza di fondi che permetta alle nuove leve di concentrarsi solo sugli allenamenti".

Per l'ex numero uno dell'Inter questo progetto è perfetto per aiutare i giovani: "Sembra finalmente sia possibile poter colmare questo divario. Per questo, insieme ad altri famosissimi calciatori, ho accettato di entrare nel progetto addirittura trasformando la mia immagine in quella di una simpatica scimmietta" .

Non solo Zenga e Carlos, però, visto che anche la grande attaccante della Juventus femminile Cristiana Girelli sarà testimonial di questo ambizioso progetto.

Progetto tutto italiano e innovativo

WCAPES è un progetto interamente italiano nato un anno fa da un'idea di Daniele Mangano, che ha tra i suoi fondatori Luca Picasso. WCAPES rappresenta un’opportunità assoluta per gli appassionati di calcio ma anche un progetto con finalità benefiche a favore dei giovani atleti e dello sport. Mangano ha cercato di riassumre di cosa si tratta questo innovativo progetto: "Sfruttiamo le enormi possibilità generate da NFT e monete digitali per creare una società di gestione dei diritti d'immagine incentrata sui talenti under 18 e sui calciatori con disagi economici. La società introdurrà un modello decisionale rivoluzionario basato su un consiglio di amministrazione tradizionale e su una piattaforma DAO (Piattaforma democratica decentralizzata) in cui tutti i possessori di token potranno partecipare, ricevere parte dei guadagni della stessa e votare sulle diverse questioni aziendali”.

Come si può aderire

Il token WCA è acquistabile fino al 18 Novembre 2022 a un prezzo scontato di prevendita attraverso il portale www.wcapes.com; dal 19 novembre andrà a mercato e sarà acquistabile solo attraverso Lbank.com e sui principali exchange che trattano criptovalute.