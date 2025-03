Stangare lo sport è un brutto segno. La città olimpica è un'altra cosa

Ascolta ora 00:00 00:00

C'era una volta lo sport per tutti. Lo sport come diritto e servizio, «scialuppa di salvataggio» per togliere giovani e meno giovani dalla cattiva strada e dai guai in genere, per dare, anche a chi non può permetterselo la possibilità di misurarsi, di star bene oppure più semplicemente fare un tuffo o una nuotata d'estate quando il mare è una chimera e la città una trappola d'afa. Se mai c'è stato, quello sport lì non c'è più... Prendiamo ad esempio le piscine. Con le nuove tariffe approvate da Palazzo Marino l'ingresso in una delle vasche gestite da MilanoSport d'ora in poi costerà 8 euro, più o meno quanto l'entrata in un impianto privato che (giustamente) pensa ai profitti, obbiettivo che invece non è la priorità di una amministrazione. E a poco valgono gli sconti e le gratuità per chi è in fasce di reddito così basse che probabilmente ha altri pensieri che non quello di andare a nuotare o a giocare a «padel». Altro esempio, i centri balneari, le uniche oasi in cui trovar ristoro nelle giornate torride: Lido, Argelati e Scarioni da anni sono chiusi e riapriranno (non quest'anno) gestiti da società private che si sono occupate di restaurarle e quindi vorranno trarne guadagno.

Resta il Centro Romano la cui tariffa d'ingresso è stata aumentata nei week end a 10 euro e forse sarebbe stato il caso di scontarla. «Stangare» lo sport è un brutto segno, non è lungimirante, indica una perdita di contatto tra Palazzo e cittadini, è l'esatto contrario di ciò che dovrebbe essere una città olimpica.