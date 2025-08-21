Stazioni, 20mila controlli e 93 indagati durante la settimana di Ferragosto

Sette arrestati, 93 indagati, oltre 20mila persone controllate, 38 sanzioni elevate, di cui 12 in materia di sicurezza ferroviaria ed un totale di 407 treni scortati. Sono questi i risultati dei servizi, intensificati durante la settimana di ferragosto, da parte della Polizia Ferroviaria della Lombardia sui treni e nelle stazioni. In particolare su Milano Centrale dove maggiore è il flusso di viaggiatori. I controlli, finalizzati a salvaguardare la sicurezza dei viaggiatori, anche con il monitoraggio dei luoghi di deposito dei bagagli oltre che delle aree di maggiore afflusso e transito, ha visto gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati anche con il servizio Viaggiare sicuri, pianificato dal Servizio polizia Ferroviaria di Roma per il 13 agosto, nel corso del quale 126 operatori hanno vigilato 41 stazioni e controllato più di 470 bagagli. Sanzionato un trentottenne cittadino tedesco che occultava nella valigia 14,9 gr. di hashish, mentre un cittadino equadoregno, trovato in possesso 4,1 grammi di cocaina, è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Altre 4 persone, tutte con precedenti per reati contro il patrimonio, sono state colte in flagranza dagli agenti in servizio antiborseggio in Centrale mentre derubavano ignari turisti in transito e sono state arrestate per furto aggravato.

Due fermi anche alla stazione di Rho dove i poliziotti hanno rintracciato i responsabili di una rapina perpetrata a bordo di un treno ai danni di un ragazzo a cui, dopo essere stato aggredito, era stata asportata una collana in oro.