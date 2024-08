L’oroscopo del 12 agosto 2024 di Branko

ARIETE Esprimete un desiderio, questa sera una stella cadrà ancora per voi. Il primo quarto nasce in Scorpione, segno che esercita un bellissimo influsso sulla vostra vita, spinge ogni cambiamento privato o professionale, ma adesso è particolarmente intenso per l’amore, fate un bel progetto. È il momento ideale per fare colpo su qualcuno che vi interessa, l’importante è che vi presentiate come un Ariete doc: sensuale, sportivo, avventuroso…

TORO Quando Sole e Luna formano una quadratura esatta - succede circa sei giorni dopo Luna nuova - nasce il primo quarto. Oggi avviene in Scorpione, che è il campo del vostro matrimonio e delle collaborazioni, si può manifestare in irritabilità, eccessiva emotività. Dovete controllarvi se volete sentire anche il bello di questa fase, passione senza freni. Infatti, questa Luna ha la forza di provocare nuovi amori. I due amanti, Venere e Marte, annunciano incontri a sorpresa.

GEMELLI Luna si dimostra amica anche oggi, cresce di luce in un segno che stimola la vostra creatività professionale, risveglia idee nuove e originali, però vi agita proprio nei rapporti di lavoro. Mettete in riserva le nuove idee, aspettando magari il ritorno di Mercurio in Leone, il 15. Siete in pieno svolgimento per il vostro amore, le persone libere rischiano abbagli, ma è l'avventura che cercano, Marte organizza incontri di fuoco. Dopo giorni così intensi, ci vuole anche un po’ di riposo.

CANCRO I segni d’acqua sono felici sotto il primo quarto in Scorpione, voi vivete nuove emozioni, dolci segreti. Questa falce di Luna per voi è come un grido di felicità. Pensate ai fiori delle paludi che hanno colori e forme che sembrano sfidarci: mi vuoi cogliere? Allora fammi vedere di non aver paura del mondo che striscia sotto e intorno… Oggi anche la fortuna in affari, e nelle questioni pratiche in generale, sembra piuttosto chiara, agite senza tentennamenti.

LEONE Gli anni si vivono e non si contano. Ogni tanto però fa bene ritornare col pensiero al passato, ricordare le esperienze e ritrovare i ricordi che poi danno forza per realizzare qualcosa di nuovo. Ritrovarsi in amore, con le persone care, amici e familiari, questo è il messaggio che lancia Luna primo quarto in Scorpione. Questa Luna può essere anche invadente per quanto riguarda la famiglia, ma il lavoro che richiede, renderà più bella la casa. Di lusso.

VERGINE Siete un segno di Terra, ma in questo periodo avete con voi Venere che è nata invece dal mare. Il luogo esatto non è precisato, chi dice nel mare della Sicilia, chi sulle rive del Cipro, ma non importa dove siete in questo momento. In qualsiasi luogo sarete raggiunti dalla passionale scossa che nasce tra primo quarto di Luna nello Scorpione e la vostra Venere. Un colpo di fulmine! Anche in affari molto bene, i vostri dollari sono al sicuro. Investite sul vostro talento, vincerete.

BILANCIA Non possiamo sapere in che tipo di battaglie siete coinvolti, sentimentali o professionali, noi seguiamo la traccia luminosa delle stelle che danno per certa la vostra vittoria finale. Se ci sono ancora problemi non dipendono dall’attuale situazione, sono il residuo dei transiti passati, che un bravo avvocato riuscirà a dipanare. Abbiate sempre un occhio di riguardo per la salute. Poi ritrovate il romantico che pulsa in voi. Ricordate che agosto è il tempo delle more, dell’erba appena tagliata che invita gli innamorati a distendersi.

SCORPIONE Primo quarto si forma nel segno alle ore 15:20, la fase lunare più bella in assoluto anche quando sembra non dare nulla in concreto. Voi non vi accorgete, ma oggi nascerà qualcosa di nuovo e avrà sviluppi nel prossimo futuro, che è più vicino di quanto possiate immaginare." Lei è la Luna dei sogni, della giovinezza, dell’amore, delle notti sul mare, delle nuotate notturne nelle acque sotto casa…” Maria Orsini Natale. Attività: Mercurio dirà una parola buona per voi.

SAGITTARIO Una splendente Luna arriva nel segno domani, vi attende un Ferragosto di emozioni, preparate anche il fisico perché Marte continua a rubare energie. Molti di voi devono prepararsi per una fase nuova, come conferma il grandioso aspetto Sole-Plutone, energia cosmica che cambia anche la situazione professionale. A qualcosa bisogna però rinunciare. Seguendo il vostro amore sembra di sentire il profumo delle spezie di un bazar di Istanbul.

CAPRICORNO Anche questo Ferragosto siete voi il nostro campione delle stelle! Vivete la notte del primo quarto di Luna in Scorpione con tutta la forza del vostro amore e della passione fisica, come non succedeva da parecchio. Possibilissimi nuovi incontri che diventano all'istante passioni irrinunciabili, specie per chi avesse ascendente Scorpione, Cancro o Pesci. Siccome la felicità è aiutata anche dai soldi, questa mattina Mercurio vi sorprende con nuovi incredibili affari.

ACQUARIO Le ostilità della Luna primo quarto sono più che altro capricci di una donna che non si sente abbastanza compresa oppure che si trova accanto un marito troppo devoto, ossessivo. Nello Scorpione Luna diventa un Otello al femminile, risveglia quasi in tutti il tarlo della gelosia che si estende anche alle relazioni professionali. Tutto è stimolato da un Marte olimpionico e un Giove banchiere, riuscite a ottenere successo.

PESCI Luna primo quarto si forma in Scorpione, contiene anche una goccia di veleno… Se dovete dire qualcosa, anche nel campo del lavoro, non lo manderete a dire perché vi piace troppo discutere in prima persona.

L’amore è stimolato dalla sensualissima Luna e Nettuno propizia eccitanti incontri alle persone sole. Nelle nuove storie giustamente pretendete l’esclusiva, ma potreste imbattervi in un farfallone o in una tipa senza scrupoli.