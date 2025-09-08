L’oroscopo di oggi - 8 settembre 2025

L’oroscopo di oggi - 8 settembre



Ariete [♈️]

Bisogna riprendere il controllo della situazione.

Caro Ariete, la Luna piena nel segno dei Pesci aumenta in te la percezione che qualcosa nel tuo ambiente famigliare e lavorativo ti sia stato tenuto nascosto. Ecco allora che il fuoco del tuo elemento zodiacale divampa in cerca di possibili risposte a un clima di ambiguità che non combacia con la tua natura che da sempre è verace e spontanea. Individuata la magagna tutto andrà per il meglio. Marte in opposizione ma Venere lussuosa e amica in Leone, propongono incontri al massimo delle tue potenzialità. Oggi come ti dicevo, meglio però fermarti un istante nella riflessione: già da domani ripartirai con il ritmo che piace a te, quello de l’azione legata alla tua indomabile volontà di arrivare comunque e sempre primo.



Toro [♉️]

Se è vero che la bellezza salverà il mondo, tu caro Toro chi o cosa vorresti mettere al sicuro in questo preciso momento? Suppongo possano essere i tuoi obiettivi personali, quelli che maggiormente hai necessità di tutelare, dopo settimane alquanto contrastanti per la tua stabilità quotidiana. Oggi con la Luna piena nel segno amico dei Pesci puoi sul serio iniziare a stilare una scaletta delle priorità, mettendo magari al vertice proprio la tua volontà di migliorare senza per forza voler più accontentare qualcuno. Venere in quadratura dal Leone impone una revisione nelle relazioni più strette: come ti dicevo non puoi sempre dire si a tutto e tutti. Compreso nel profondo il tuo vero valore, ecco che la giornata di oggi può divenire sinonimo di risorsa e di benessere a 360 gradi. E finalmente tu ritorni in pista e tutto riprende nuovamente a funzionare.



Gemelli [♊️]

Se è vero che non di solo pane vive l’uomo, è altrettanto onesto affermare caro Gemelli che tu vivi di scambi sociali, comunicazioni e spostamenti. La tua mente infatti ha sempre necessità di spaziare, scoprire e creare una rete di contatti che ti facciano sentire a casa nel mondo circostante. Oggi tuttavia con la Luna piena nel segno per te ambivalente dei Pesci, la confusione su quale ruolo vuoi rivestire nelle relazioni, potrebbe farti deragliare un po’ nella tua fiducia. Nulla di grave, può starci anche per un comunicatore del tuo calibro una giornata più sotto tono, dove magari avrai solo voglia di sbrigare le incombenze di stretta necessità. Marte, Venere, Urano e Plutone non dimenticare, sono i grandi alleati del momento. Liberati quindi da inutili zavorre. Tu come il tuo elemento che è l’aria, per stare bene devi ciclicamente far prendere ossigeno ai rapporti a cui tieni, altrimenti sai che noia.



Cancro [♋️]

Sottili intuizioni e bisogno profondo di arrivare al nocciolo di una questione affettiva. Così si presenta per te questa giornata di inizio settimana, amico del Cancro. Non sempre è facile comprendere ciò che anima la tua mente che appunto detesta le noie del quotidiano e desidera vivere al massimo ogni sfumatura delle emozioni. Marte in quadratura nella Bilancia fiacca anche se ancora per poco, proprio lo stimolo a mostrarti per quello che sei, specie nei sentimenti. Non prendere perciò troppo sul serio una situazione familiare o affettiva che ora ti sembra di non facile risoluzione. Presto arriveranno le conferme che cerchi. Prenditi il tempo necessario per curare il tuo benessere: stomaco e testa restano un po’ i tuoi punti deboli. Per fortuna Giove e Saturno sono splendidi per farti ritornare in vetta. E tu che possiedi il grande dono della resistenza nelle possibili difficoltà, avvertirai la grande soddisfazione di essere ancora una volta un vero combattente.

Leone [♌️]

Ruggente ma con moderazione, il tuo inizio settimana si presenta così, caro Leone. Se da una parte Mercurio e Venere sono favorevoli negli aspetti di relazione e pratici, può serpeggiare per un perfezionista come te, ancora però un certo scontento. La Luna piena nei Pesci nel settore della trasformazione, invita a non prendere per forza una posizione ora ma ad osservare con pazienza e lungimiranza lo scorrere degli eventi. Ci sono progetti da portare avanti e la carriera così come la tua autonomia, possono trarre ora enormi benefici da un tuo atteggiamento più riservato e paziente. Marte elegante in Bilancia esige dunque una tua azione mirata ma non plateale, verso le dinamiche o le persone che non soddisfano più il tuo bisogno di rimetterti al centro della scena. L’amore vero ricorda non chiede sacrifici ma la condivisione degli obiettivi. Tienilo a mente per la prossima volta che qualcuno ti dirà di non essere abbastanza.



Vergine [♍️]

Possiedi l’arte di sapere organizzare il tempo. Caro Vergine solo tu infatti sai quanto ti è costato ne l’ultimo periodo tenere in piedi tutto, alla faccia di Saturno contro. Ti parlo del tempo perché in questo lunedì urge il bisogno di definire meglio i tuoi spazi, per far sì che finalmente possano esserci degli sblocchi che attendevi già magari dalla scorsa primavera. Le questioni lavorative con Sole e Mercurio nel tuo segno, sono quelle più favorite ora per possibili cambiamenti in positivo. Oggi però ancora regna in te una certa stanchezza sia fisica che mentale. La Luna in Pesci riporta a galla dinamiche del passato e tu puoi avvertire in certi casi di essere stato troppo accondiscendente verso chi non ha poi meritato la tua disponibilità. Poco male, la selezione delle persone di cui ti puoi fidare oramai è stata fatta e se non ti volti a guardare indietro sarai ben presto più consapevole che a volte è preferibile un po’ di solitudine a una finta compagnia.



Bilancia [♎️]

Meglio prenderti un po’ per le pinze in questo lunedì, amico della Bilancia. Il cielo astrologico punta i fari per te sulla routine quotidiana che magari dopo la pausa estiva ti si sta facendo sempre più stretta. C’è insofferenza insomma, ma anche volontà da parte tua di trovare soluzioni valide, soprattutto da un punto di vista pratico, in un periodo che resta nel complesso di forte rivoluzione personale. Ecco perché la Luna nel segno dei Pesci oggi, suggerisce di prestare più attenzione ai tuoi bisogni, proprio per non perdere di vista l’equilibrio tra il dare agli altri e ricevere di conseguenza il giusto supporto. In casa, come sul lavoro puoi avere tu ora il coltello dalla parte del manico. Con eleganza e savoir faire saprai come far valere le tue ragioni, specie quelle del cuore. Con buona pace delle persone intorno a te che ritorneranno a vederti finalmente più sereno.



Scorpione [♏️]

Non ci si riposa quasi mai dalle tue parti, caro Scorpione. La sfida per te è il sale della vita, come il gusto che hai di lasciare tutti a bocca aperta con la tua intelligenza acuta e pungente. In questo lunedì però ti suggerisco ti deporre un po’ le armi e dedicarti nel profondo a ristrutturare una relazione a cui tieni. Può essere infatti che tu non ti senta pienamente fiducioso nei confronti di qualcuno che ultimamente sta avendo nei tuoi confronti interesse a intermittenza. Proprio perché le mezze misure non sono da te contemplate, vorrai andare in fondo per comprendere le reali dinamiche che ti tengono ancora vincolato nella relazione. La Luna in Pesci aumenta a dismisura fascino ma anche l’irrequietezza. Lascia che siano gli altri a scoprire le loro carte. Come ben sai non sempre infatti c’è la reale necessità di agire. Presto Marte nel tuo segno ti darà ragione de l’attesa e tu avrai o la tua vendetta o come più auguro, la libertà di impiegare le tue energie altrove, con chi veramente comprende e ti merita.



Sagittario [♐️]

Oramai sei abituato a ballare sotto la pioggia dei cambiamenti che Urano in opposizione ti sta riservando già dagli inizi di questa estate. Caro Sagittario, qui c’è bisogno di fare un po’ un reset, di tirare una linea spartiacque tra ciò che sei disposto ancora a tollerare in amore e nella professione e cosa invece ha fatto il suo tempo e quindi va lasciato indietro senza ulteriori rimpianti. Oggi magari non è proprio il giorno ideale per le decisioni drastiche, ma intanto puoi iniziare a pensare al tuo benessere e a come portare avanti un progetto pratico, meglio se individuale. Spesso per te che sei un’entusiasta ed idealista di natura, basta poco per rimetterti in careggiata: rispolverare un hobby o semplicemente un piccolo cambio nella tua routine e nel look, possono fare davvero miracoli. La Luna di questo lunedì nel segno dei Pesci ti chiede proprio di dare più respiro ai tuoi sogni. Per ritornare a scoccare le frecce dal tuo arco e a fare centro, come sei sempre stato fiero di fare.



Capricorno [♑️]

La stanchezza c’è, si vede e devo dire che la tieni anche abbastanza bene, amico del Capricorno. A te che non ami mai lamentarti o raccontare i tuoi problemi agli altri per un certo orgoglio e senso della responsabilità , questo lunedì giunge un po’ come un tocca sana. Hai bisogno infatti di esternare di più le tue emozioni, specie nei riguardi della persona che ami. Non è quindi il momento di tenerti tutto dentro ma di condividere possibili dubbi e difficoltà anche di tipo pratico e legale con chi ovviamente gode della tua fiducia. La Luna in sestile nei Pesci ma la quadratura pesante di Venere e Marte, possono far sembrare che ci sia un macigno sulle tue spalle, quando in realtà a volte sei tu che non vuoi delegare nulla agli altri. Meno perfezionismo dunque e più capacità di ascolto delle tue esigenze, sia in famiglia che con eventuali soci e collaboratori. In amore c’è voglia di ricevere conferme, mettendo un po’ sotto pressione il partner magari attraverso i tuoi proverbiali silenzi. Non tirare però troppo la corda.



Acquario [♒️]

L’importante per te è non lasciare mai nulla di intentato, in amore come nelle sfide professionali. Caro Acquario, raramente getti la spugna e se proprio arrivi a farlo è perché qualcuno ha deluso profondamente le tue aspettative. In questo lunedì ci può essere proprio la necessità di fare chiarezza su quanta pazienza ancora hai di attendere un determinato evento o persona. La Luna nel settore per te de l’ambiente circostante e delle sicurezze materiali, invita a lasciarti alle spalle tutto ciò che non ti genera una vera e profonda fiducia. Non si tratta di essere superficiale o egoista ma di amor proprio e di tutelare così i tuoi interessi. Venere in opposizione crea infatti ancora dissapori nelle relazioni e magari come ti dicevo prendere le distanze al momento, aiuterà in seguito se ne varrà la pena, a riconsiderare il rapporto. Un piccolo spostamento potrà aiutarti a svagare la mente.



Pesci [♓️]

Tutto tuo questo inizio settimana con la Luna piena nel segno a suggellare un patto tra la tua razionalità e le tue emozioni. Caro Pesci puoi sentire attraverso le sfide pratiche di questo momento, tutta la forza che possiedi e che stai mostrando al tuo ambiente esterno. Saturno consolida infatti gli obiettivi a lunga scadenza e anche i sentimenti da sempre estasi e tormento per te, divengono meno contorti e più in linea con il tuo bisogno di benessere e continuità nelle relazioni. Insomma di tuo sei maturato, il problema semmai restano alcune dinamiche pratiche da cui avverti tensione e critiche.

Sotto i riflettori infatti c’è il tuo ambiente lavorativo che come ti dicevo può non risultare più tanto in linea con le tue esigenze. Se qualcosa al suo interno andrà modificato lo scoprirai a breve. Oggi pensa però anche all’amore e alla sfera delle amicizie. Qualcuno ha tanto bisogno di un tuo abbraccio e della tua capacità di ascolto.