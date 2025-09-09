L’oroscopo di oggi - 9 settembre 2025

Ariete [♈️]

La vita è ciò che anima la tua azione. Caro Ariete, la Luna nel tuo segno in questo martedì propone proprio la forte necessità di prendere decisioni, attraverso il tuo impegno mirato. Non occorre agitarsi: Marte ancora in opposizione può rendere difficile i rapporti più stretti, ma presto avrai la certezza che gli sforzi fatti nelle ultime settimane, non sono stati vani. In amore, come nella carriera stai cercando di trovare un riscatto, il giusto premio alle tue qualità personali. Nettuno nel tuo segno proclama lunga vita ai sogni, fornendo anche la chiave giusta per poterli realizzare. E non è poco.



Toro [♉️]

Vuoi vivere con più passione caro amico del Toro. Il cielo astrologico di questo martedì si illumina per te di risoluzioni, soprattutto da un punto di vista pratico. La Luna in Ariete spinge con forza affinché in casa ma anche nella tua professione, dove già da tempo hai fatto dei cambiamenti importanti; tu possa proprio ritrovare quegli stimoli che ultimamente possono essere venuti a mancare.

La vita di relazione, specie se hai a che fare con un ex partner o con un familiare stretto, al momento ha bisogno di un attimo di tregua. Troverai a breve le parole giuste per esprimere al meglio le tue esigenze. Per oggi le armi de l’attesa e del silenzio, risulteranno essere quelle per te vincenti.



Gemelli [♊️]

Mi auguro che tu in questo martedì caro Gemelli possa intraprendere uno spostamento o magari perché no? Ricevere delle conferme pratiche che erano rimaste in sospeso nelle scorse settimane. I presupposti di un cielo astrologico per te effervescente e ricco di opportunità ci sono tutti. La Luna in Ariete accende il tuo desiderio di sperimentare attraverso nuove conoscenze o anche mediante lo studio e la professione, degli ambienti lontani dalla tua solita quotidianità Curiosità e fascino saranno proprio il leit motiv di questa giornata. Cerca però di portare a termine ciò che ora intraprendi: Sole e Mercurio in Vergine possono farti sentire a volte sotto pressione, come se dovessi dimostrare sempre a qualcuno di essere all’altezza dei tuoi desideri. Ricordati però che essere perfetti è di una noia mortale e tu sei tutto fuorché una persona scontata o noiosa.



Cancro [♋️]

In casa amico del Cancro c’è un certo giramento dei tuoi umori, dettato da un’atmosfera che specie oggi può risultare un po’ pesante.

La Luna in Ariete e Marte in Bilancia, possono far nascere una contraddizione tra il tuo bisogno di protezione e intimità con le persone che ami e la necessità a volte di stare da solo. Cerca di non mettere In discussione un sentimento solo perché possono esserci dei difetti di comunicazione tra te e la persona del tuo cuore. Lavoro che premia anche con un nuovo incarico: Giove nel segno espande la rete dei contatti. Dunque è questo il momento giusto per far fruttare le tue conoscenze e la creatività che metti in tutto ciò che fai. Con calma poi troverai anche quel famoso compromesso per il tuo amore.



Leone [♌️]

Venere ti fa risplendere di luce non riflessa dagli altri ma che appartiene nel profondo solo a te, caro Leone. Coraggio, determinazione sono qualità che da sempre metti nei tuoi rapporti più stretti, perché hai la grande capacità di valorizzare sia te stesso che chi ti sta affianco. Martedì vincente: la Luna in Ariete propone accordi per te vantaggiosi e sblocchi nelle comunicazioni, specie se ci sono delle trattative di lavoro in corso. Vero, Plutone in opposizione già da qualche tempo sta orchestrando per te la necessità di puntare a nuove mete, più in linea con i tuoi reali bisogni di questo momento. In amore qualcuno può ritornare su i suoi passi e farti delle doverose scuse.

A te la scelta se accoglierlo o andare ancora una volta avanti.



Vergine [♍️]

Vuoi di più, meriti certamente di più. Caro Vergine, questo martedì inizia per te sulla scia della trasformazione di alcuni pensieri che sono stati abbastanza pesanti da gestire nelle giornate scorse. Ovvio, non è che tutto può essere risolto oggi e per fortuna paziente e analitico come sei, sai perfettamente che occorre tempo e strategia per poter migliorare gli eventi. La Luna in Ariete una bella spinta in accelerazione però la fornisce. Ecco dunque che il periodo del tuo compleanno può essere il trampolino di lancio per la tanto attesa rinascita, anche in amore. Basta però davvero chiudere con il passato. Saturno ti ha insegnato l’arte difficile di lasciare andare il superfluo.

Ora goditi a piene mani ciò che è per te essenziale.



Bilancia [♎️]

Corri di qua e corri di la. Caro Bilancia questo martedì può risultare un po’ troppo denso di impegni per la tua agenda. Hai necessità magari un attimo di fermarti, prendere respiro e dedicarti anche alle tue esigenze, visto che in famiglia come in amore, di solito sei tu quello sempre in prima linea per far felici tutti. Non ti dico di diventare egoista o di non portare avanti i tuoi progetti pratici, ma semplicemente di fare una lista delle priorità, rimandando anche a chi ti è accanto le responsabilità del quotidiano. La Luna in opposizione in Ariete oggi infatti può renderti più diffidente nel tuo solito ambiente. Se senti che un amico o lo stesso partner in qualche modo ti hanno deluso, rimanda eventuali spiegazioni e chiarimenti ai giorni a seguire. Meglio il lavoro: in arrivo novità e nuove collaborazioni.



Scorpione [♏️]

In amore come nella relazione con gli altri, c’è qualcosa caro Scorpione che non torna. Venere in Leone può farti sentire messo da parte da qualcuno a cui tieni, oppure sei tu che al momento puoi avere un atteggiamento apparentemente più freddo e distaccato.

Certamente le questioni legate ai sentimenti stanno avendo per te un peso rilevante che però non deve farti percepire che sei tu quello “sbagliato” o “poco attento”. In realtà quando entri in modalità investigatrice su qualcosa o qualcuno è perché è stato mosso il tuo proverbiale sesto senso che confermo, non sbaglia. Ecco perché oggi con la Luna agguerrita nel segno de l’Ariete puoi sentirti ancora una volta ai ferri corti con il partner o con un collaboratore. Ristabilisci la calma: se hai già chiesto conferme o spiegazioni che non ti hanno convinto, prendi pure le distanze. La tua serenità non ha prezzo.



Sagittario [♐️]

Dal caos a volte possono nascere delle opportunità inaspettate. Caro Sagittario in questo martedì puoi dare dei nuovi e promettenti inizi alle tue attività pratiche. Certamente non ti nascondo che il periodo resta faticoso: Urano in opposizione rallenta ma non blocca definitivamente i tuoi progetti. Il problema in generale sta a trovare la pazienza per saper attendere che le dinamiche perseguite possano essere delineate meglio. Ti annuncio che ciò sarà maggiormente possibile da l’equinozio di autunno in avanti. Intanto oggi con la Luna ne l’amico segno de l’Ariete, puoi portare a casa una soddisfazione lavorativa o finalmente riuscire a comunicare meglio con la persona che ti interessa.



Capricorno [♑️]

Hai gratta capì da risolvere caro Capricorno. Dirai che non c’è novità in questo. In realtà in questo martedì che risulta strategico per mettere a segno delle vittorie pratiche, un po’ di situazioni in sospeso possono essere finalmente sistemate e archiviate. La Luna in Ariete parla infatti di risorse sia economiche che interiori e visto che per te il lavoro, la tua autonomia personale, sono dei valori che non possono essere messi in discussione, oggi puoi avere una piena realizzazione dei tuoi intenti. In amore Venere in quadratura può farti avvertire e un senso di distanza tra te e le persone care. Come sempre ti invito a non chiuderti eccessivamente in te stesso. A breve questa sensazione di pesantezza sarà solo un lontano ricordo.



Acquario [♒️]

Una decisione che riguarda la sfera affettiva probabilmente è stata presa, caro Acquario. In questo martedì con la Luna in Ariete gli impegni lavorativi non mancheranno di certo, ma il tuo pensiero costante può essere però proprio rivolto ai sentimenti. Venere opposta ma Marte ancora posItivo, invitano a prendere le distanze da chi può essere stato poco onesto e non attento nei tuoi riguardi.

Hai bisogno di recuperare fiducia ed energie e per farlo, suggerisco di investire di più sulle tue passioni e sui progetti a lunga scadenza.

Se invece come spero in amore c’è un clima disteso, sarai tu a movimentare il rapporto proprio perché magari desideri dal partner maggiore considerazione e stimoli. Comunque sia la noia nel tuo cielo è scongiurata, con buona pace di chi osserva anche da lontano ciò che fai ma che poi probabilmente evita un confronto sincero con te.



Pesci [♓️]

Prosegue una settimana per te super produttiva, caro Pesci. Dopo la Luna piena e suggestiva nel segno, oggi martedì 9 settembre si passa all’azione concreta per poter dare voce e respiro ai tuoi progetti. L’ambiente della casa, nonché quello legato alle tue iniziative professionali, sono protetti da Giove e Saturno che donano lungimiranza e buona capace di cogliere le occasioni al volo.

In amore e nella sfera delle relazioni di amicizia ci può essere però specie oggi la necessità di parlare chiaro al fine proprio di evitare un fraintendimento. A te che ami prenderti cura degli altri non sarà difficile aprire con sincerità il tuo cuore e porre così l’altro in maniera bendisposta nei tuoi confronti.

Tanto oramai hai compreso che chi vuole stare al tuo fianco c’è comunque anche nelle possibili difficoltà o incomprensioni. Il resto non lo prendi neanche più in considerazione: tu vivi solo di emozioni che nel bene o nel male però sono autentiche, come te.