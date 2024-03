L'oroscopo del 10 marzo 2024 di Branko

ARIETE Lo zodiaco è un crogiuolo di transiti, un po' di tensione è normale anche per il vostro segno, ma non è affatto male Luna nuova in Pesci, significa anche per voi possibilità di nuove partenze. Questa fase ha uno stretto rapporto con la famiglia, sollecita le giovani coppie non ancora sposate a cominciare a preparare le carte. Da soli si può viaggiare, in compagnia si arriva sempre da qualche parte. Abbiamo una grande notizia per voi, Mercurio entra domani nel segno per regalarvi fortuna finanziaria.

TORO Improvvisamente qualcosa cambia, nel vostro caso un aumento di influssi positivi a iniziare dalla Luna nuova congiunta a Mercurio in Pesci. Questo aspetto provoca un’onda virtuale che porta via ogni malumore, tensioni accumulate dall’inizio dell’anno. Fatevi notare nella vita sociale, le nuove conoscenze, incontri del tutto casuali, possono dare occasioni impensabili. Anche per l’amore se siete ancora soli. Dormite bene la prossima notte, domani vi sveglierà Venere molto sensuale.

GEMELLI Salute in primo piano. L’accento è posto da Nettuno in Pesci congiunto alla Luna nuova e Mercurio, un disturbo che si riflette sulla medicina e ospedali in generale, voi dovete prestare attenzione ai punti deboli e disturbi cronici. Fermatevi un momento e riflettete. In maniera del tutto casuale scoprirete un inganno nel vostro passato. Riparte bene il lavoro domani, Mercurio in Ariete coglie al volo ogni possibilità.

CANCRO Dovete ancora un po' sudare prima di riprendervi dalle cadute invernali, gelate e nevicate, Ma intanto la stagione si conclude con Luna nuova in Pesci che è quanto di più positivo possiate avere per l’attività. Prendete decisioni in fretta, domani Mercurio cambia. Orientatevi verso iniziative ambiziose, quelle che migliorano il presente e assicurano un futuro benestante. Venere dice che la felicità esiste, ma bisogna cercarla dove è presente.

LEONE Mercurio non conosce il pentimento, quando ruba i soldi non li riporta più, però adesso vi prepara nuovi terreni dove seminare le vostre geniali idee, insieme alla Luna nuova vi aiuta a trovare anche le persone giuste. Venere si tuffa domani nel mare dei Pesci, troverà per voi un amore che sarà una perla rara. È importante essere rilassati anche nel matrimonio. Mettete i figli davanti alle loro responsabilità.

VERGINE Oggi il relax è veramente necessario se avete ascendente Gemelli o Sagittario, oppure la stessa Vergine, perché Luna nuova in Pesci risulta particolarmente aggressiva per questi segni. Fa vedere la vita come una pianta con tanti boccioli che sbocceranno prima o poi, voi avete il privilegio di vedere quello che gli altri non vedono. Domani avremo per voi due notizie, anticipiamo subito quella bella: Mercurio inizia un grande passaggio in Ariete e lo avrete positivo fino a giugno!

BILANCIA Potete anche oggi che è domenica, siete sostenuti da una giusta Luna, discutere di denaro, affari, attività. Non fate troppo i sapienti e non sottovalutate i consigli di chi ha attraversato quello che dovrete attraversare voi. Mercurio inizia domani una forte opposizione dall’Ariete, ma sarete subito aiutati nel lavoro da Venere che passerà invece in Pesci. Venere porta al trionfo l’amore, ma vi ricorda che è difficile trasformare un sentimento di amicizia, anche se profondo, in amore.

SCORPIONE È il trionfo dei segni d’acqua, Luna nuova in Pesci, congiunta a Saturno e Nettuno, un aspetto che può creare anche confusione, ma è pur sempre occasione di rivincita. Chi butterete dalla torre? Una nuova amicizia può trasformarsi in amore. Sogni premonitori. Saranno più facili i rapporti con la famiglia e il matrimonio, domani anche Venere raggiunge il vostro settore della fortuna, Pesci. Urge riconquistare il fascino sensuale ultimamente un po' appannato.

SAGITTARIO Circospezione, cautela nella salute e prudenza in viaggio, presenza in famiglia. Che altro dire quando uno si trova a doversi confrontare con Luna nuova e Saturno in Pesci? Che ci saranno nuove protezioni da domani... con il vostro coraggio potete eliminare gli impedimenti di tipo pratico, sempre con molta attenzione per le spese personali e familiari. Ma queste sono richieste da qualche bellissimo progetto (matrimonio, casa) oppure da prossimi lieti avvenimenti.

CAPRICORNO Fortuna professionale e finanziaria, Luna nuova sorprendente anche per l’amore – avrete la prova di essere amati, necessari a qualcuno. Spesso la donna Capricorno è anche infermiera per il coniuge. Avvenimenti in famiglia, Giove aiuta a realizzare il sogno di un figlio, rende nonni i nativi dell’età giusta. Se non ancora sposati, programmate il matrimonio in tarda primavera, quando la natura sarà al suo massimo splendore.

ACQUARIO Straordinaria forza di volontà, straordinario amore, straordinaria passionalità. Avete tutte le possibilità per orientare la vita nella direzione che volete, ma dovete naturalmente considerare anche le esigenze della persona cara, concedere spazio alla sua libertà di movimento. Anche voi, del resto, per amare come solo voi sapete amare, dovete sentirvi liberi. Progressi nel lavoro sì da domani mattina, quando Mercurio andrà in Ariete e vi resterà fino al 15 maggio!

PESCI Luna nuova alle ore 9:02, si congiunge ai tre astri presenti nel vostro cielo Mercurio e Nettuno, Saturno. Il primo aiuta i contatti con le persone vicine, parenti stretti, relazioni di lavoro. Nettuno è molto di più: con il suo tridente cerca nel mare della vita, del caso, del destino… un tesoro tutto per voi. Saturno vigilerà affinché nessuno ve lo rubi, il vostro amore! E chi è solo? Aspetti domani, arriva lei, la regina dell’amore Venere.