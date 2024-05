L'oroscopo del 12 maggio 2024 di Branko

ARIETE L’amore vi perdona i vostri scatti d’ira perché siete bravi a porgere le vostre scuse, spesso accompagnate da qualche bella sorpresa e regalo, ma nelle relazioni professionali e nelle discussioni d’affari, mai perdere la pazienza. Luna è anche oggi agitata per voi, pazienza è richiesta anche in famiglia e con i vostri figli, belli ma ribelli. Le figlie in particolare fanno venire mal di testa alle mamme. Gita: domenica al lago, come Morandi.

TORO La natura è in pieno splendore e il Toro è il suo principale sponsor, il cuore ritorna fanciullo e sa amare con lo slancio e l’emozione della prima volta. Venere è gelosa della bellezza e del fascino della donna Toro, Giove ammira la sensualità dell’uomo. Bellissimo l’aspetto con Saturno e Nettuno, profondo e anche di ispirazione per la vostra attività, realizzazione. Molte possibilità di nuove conquiste.

GEMELLI Maggio è il regno di Venere, che transita in Toro, voi avrete la gioia di guardarla nel vostro cielo dal 23 insieme al Sole e Giove. Tutto, ma proprio tutto, potrà essere affrontato e sistemato, concluso e iniziato, sappiate che siete tutti davanti a una nuova frontiera, come dice Saturno in Pesci, severo e faticoso come non mai ma un giudice imparziale e decisivo per il successo. Marte passionale, incontri facili facili.

CANCRO Fragole buone buone, così è dolce questa Luna nel segno in aspetto con Venere in Toro, l’amore vive e trionfa! Splendidi progetti per le giovani coppie impazienti di assaporare le forme più sublimi del’'amore, lanciatevi. Luna sarà positiva anche la prossima settimana, soprattutto il giorno 15 quando termina finalmente il disturbo di Mercurio, iniziato il 10 marzo! Per la salute consigliamo passeggiate nella natura, ossigenate i polmoni.

LEONE L’ambiente professionale risulta nervoso, confusione nelle collaborazioni. Tenete d’occhio la famiglia, controllate il vostro fegato appesantito. Queste le sole riserve che dobbiamo riportare osservando l’azione dei pianeti in Toro, ma da altri segni arriva una vigorosa spinta in avanti da Marte e Mercurio. Entro il 15 quando avrete nel segno primo quarto di Luna chiarite e firmate. Sarà il momento più bello anche per l’amore.

VERGINE Il cuore cerca un caldo raggio del Sole come una lucertola. Non dovete fare altro se non allungare la mano e accarezzare il viso amato, le stelle dell’amore vi proteggono come non mai. Tutti i legami che superano la prova di Saturno sono veri, profondi, eterni. In particolare Giove chiama in azione i nativi che si sentono delusi e che vorrebbero, giustamente, cambiare vita. Oggi avete anche soldi, incredibile!

BILANCIA I sondaggi sono di gran moda, ma chi ha mai pensato di fare un sondaggio sulle persone più stressate di questa primavera, stanche fisicamente ed esaurite mentalmente? E lo diciamo noi, anzi è una classifica di Mercurio in Ariete dal 10 marzo… oggi disturbato anche dalla Luna. La fatica sarà ripagata, rilassatevi, e state a guardare come stanno a guardare le stelle…

SCORPIONE Le colline sono in fiore, rinasce il desiderio, la passione. Questi sono giorni di Marte e di Venere, della Luna che dà il via alle danze primaverili, alle conquiste, alle avventure. Ci sono i pianeti in Toro che agitano il matrimonio, ma non si tratta di problemi impossibili. I figli vanno seguiti, controllati, stimolati. Ma questo vale per i genitori di tutti i segni, Luna è fortunata, ma è più sicuro puntare sul talento.

SAGITTARIO Voi che cercate amore o un compagno per la vita, lasciate scorrere senza importanza gli incontri frivoli che potrebbero nascere questa domenica, bella senz’altro anche per l’amore. Il massimo del mese di maggio lo prevediamo da domani pomeriggio a mercoledì quando nascerà il primo quarto di Luna in Leone. Conservate i vostri sogni più belli e le iniziative più ambiziose per la prossima settimana, avrete più forza per affrontare le opposizioni che arriveranno dai Gemelli.

CAPRICORNO La vostra umanità. Parlando sempre della vostra intelligenza, talento, instancabile corsa al successo, contano i vostri soldi… pochi però conoscono la grandezza del vostro cuore, Giove e Nettuno vi aiutano adesso a far vedere anche il filantropo che è in ogni Capricorno. Luna è in opposizione, affrontate la domenica con la massima calma. Sono efficaci eventuali cure, terapie, soggiorni alle terme.

ACQUARIO Domenica interessante anche per gli incontri di lavoro, Luna tutto il giorno in Cancro, quindi al punto giusto per un colloquio con persone autorevoli, cercate di ottenere rassicurazioni per i prossimi giorni. Mercoledì 15, insieme alla Luna in Leone ci sarà Mercurio a iniziare un transito in Toro, per fortuna breve ma snervante. Il sistema nervoso richiede qualche consiglio medico. Pensate che possa saltare una associazione? È possibile.

PESCI La magia, il fascino, il mistero della Luna in Cancro - le notti di maggio non finiscono mai. Anche Venere raggiunge gli angoli più belli del vostro cielo, dove sono presenti numerosi amici pianeti, Giove per primo. L’aspetto è considerato come il più fortunato, contribuisce a una grande affermazione. Come inizia un amore? Con poco: prima devi amare una foglia, poi la pioggia, poi una persona.

Ti voglio cullare sull’onda del mare.