L'oroscopo del 12 marzo 2024 di Branko

ARIETE Luna nel vostro segno in aspetto con il virile Marte e Mercurio: chissà i regali che vi depositerà! Questi giorni sono molto ben illuminati per la sfera economica, viaggi, amicizie e relazioni sociali. Anche in casa è possibile fare importanti lavori, restauri, cambiamenti. Magnetismo ardente in amore, voglia di vivere qualcosa di autentico, magari un po' selvaggio – ricordate Marlon Brando giovane… Bellissimi i giovani del segno, autentici.

TORO Un bel giorno, forse persino troppo dominato dalle emozioni, potrebbe venire a mancare il vostro famoso senso pratico. Ma proprio questa vostra aria un po' svagata aumenta il fascino, vi aiuta anche nei rapporti di lavoro, sarà un giorno facile per le finanze. Infatti la nuova Venere in Pesci tocca anche il campo finanziario, siete vincenti nelle iniziative dove è richiesto un notevole gusto del rischio. Maestri di stile nell’arte di amare.

GEMELLI Andate pure soli contro tutti, ma attenti a non diventare troppo ribelli, testardi e impulsivi. Le intuizioni sono brillanti ma per realizzare è necessario ottenere appoggi e protezioni. Sole e Saturno più altri pianeti che si incontrano in Pesci indicano “autorità” e sono dissonanti, dovete prestare attenzione alle persone che rappresentano la legge, sappiate amministrare bene il vostro patrimonio personale. La nuova Venere darà problemi in amore. Nella salute disturbi stagionali.

CANCRO Preoccupatevi di raccogliere tutti i fatti prima di esprimere un giudizio, Luna spinge a prendere decisioni impulsive, attenti con chi vi associate. Il resto del cielo astrale è a vostro completo favore, contiamo ben sei pianeti in posizione ottimale per affari e per amore. Non dovete cedere in nessun caso, questa volta dovete giocare la vostra partita fino al 20 marzo. Sarà lungo Mercurio in Ariete, cautela nella salute.

LEONE Del vostro amore non si può parlare ancora come di un capolavoro, però Venere torna amorosa in Pesci, Mercurio in Ariete dipinge il giorno con i colori della primavera. Le persone che vi amano, che amate, meritano un regalo. Emozioni vere, profonde. Potete migliorare i rapporti con il vostro mondo-famiglia, genitori, parenti. Incoraggianti notizie arrivano dal fronte finanziario e lavoro, seminate sotto questa crescente Luna.

VERGINE Per voi Venere in opposizione dai Pesci risulta un po' subdola, vulnerabile per il matrimonio, la vicinanza con un ambiguo Nettuno fa pensare a qualche azione ingannevole nei vostri confronti. Proprio per questa ragione il giorno non ci sembra giusto per firmare importanti contratti. Insolito il disagio che provate nei confronti di collaboratori. Cercate amici simpatici e divertenti, lasciatevi andare ai piaceri della vita.

BILANCIA Vivete giorni che lasciano prevedere mutamenti profondi anche nei rapporti professionali, ricordiamo Mercurio in Ariete fino al 15 maggio, dovete mettere in preventivo qualche momento assai aspro con i collaboratori, con i soci e superiori. Venere è positiva, ritornerà l’amore romantico. I vostri occhi raccontano una lunga storia d’amore e una speranza che arde nel fondo del vostro cuore. Controllo medico.

SCORPIONE Piccole ombre, ma questo martedì ha tre quarti del cielo limpido e azzurro, come la fortunata Venere in Pesci. Invitiamo le persone sole a intensificare la ricerca di un amore, siamo pronti a scommettere che avrete grandi sorprese anche il mese prossimo. Mercurio straordinario permette di realizzare e di guadagnare. Fate bene a essere un po' diffidenti, approviamo un atteggiamento non eccessivamente ottimista, vi distingue dalla massa.

SAGITTARIO L’inverno non è ancora finito, ma i progetti devono già guardare alla primavera e altre stagioni. Assumetevi incarichi che mettano alla prova la vostra bravura, Mercurio arietino è un formidabile alleato del vostro futuro successo. Il primo aspetto contrastante di Venere in Pesci non indebolisce l’amore, ma può servire a quelli che devono gettare qualche ricordo in fondo al mare. Salute non perfetta, vanno seguiti reni, corde vocali, articolazioni.

CAPRICORNO La famiglia non vi rilassa, ma oggi bisogna stare con le persone vicine, discutere con i figli. Importanti le questioni scritte, anche per qualcosa che riguarda la casa, le proprietà. Giove è sempre guardiano del vostro successo ma ora con Mercurio negativo bisogna seguire personalmente tutte le azioni di chi avete vicino, in primo luogo i figli. Se mancava qualcosa all’amore, Venere ci penserà domani stesso con il suo tocco magico. P.S. Siete sempre uno spettacolo!

ACQUARIO Siete segno d’aria, riuscite a intrufolarvi anche in altri ambienti e tra persone importanti, che sono poi nei vostri progetti di carriera. Luna e Mercurio formano oggi un’ottima base per affari nuovi e nuovi lavori, possibile scatto di carriera. Marte è passionale. Le donne, con quel loro sorriso, possono ottenere molto dagli uomini. Il punto forte dell’uomo Acquario sono gli occhi, azzurri o verdi, grigi… Ma i più belli sono gli occhi neri, assassini, come quelli di Mahmood.

PESCI La testardaggine che nascondete dietro la vostra dolcezza è importante per portare a termine ciò che iniziate. Venere nel segno è preziosa anche per le iniziative commerciali, questioni domestiche, problemi dei figli. Cielo astrale che è come un belvedere. Sette stelle splendono per voi. Se è necessario cambiare un progetto professionale o di affari, beni immobili e altre proprietà, potete agire subito. Venere in Pesci diventa anche troppo possessiva, ossessiva, fanatica.