L'oroscopo del 13 aprile 2024 di Branko

ARIETE Il periodo che viviamo è segnato da una grande instabilità e inquietudine che viene sentita naturalmente anche dal vostro segno. Tuttavia, rispetto agli altri voi avete un’ottima difesa astrale, intanto nessun pianeta è in aperto contrasto con voi. Solo un po’ di agitazione nei rapporti amorosi o qualche discussione vivace in famiglia. In un angolo del vostro cuore c’è un sottile profumo di celibato, ecco perché vi sentite talvolta troppo condizionati, non liberi.

TORO I premi Oscar sono stati assegnati, nessuno ha pensato di dare un riconoscimento alla vostra pazienza e capacità di sopportazione. Ma quando succede di arrabbiarvi nel lavoro significa che siete vicini al risultato. Sbocciano nuove idee sorprendenti, inizia la febbre dell’oro che vi porterà sempre più lontano. Ogni tanto ritiratevi nel vostro mondo personale della mente e della fantasia, ricaricatevi anche in amore.

GEMELLI La prima Luna di primavera nel segno, apporta grande emotività e richiede qualche attenzione in più alla famiglia e in casa, ma vi dà anche la capacità di affrontare le situazioni con grinta. Nel lavoro in atto nuove lotte di potere. Saturno, Saturno! Il pianeta che più di ogni altro scandisce le stagioni della nostra vita è sempre presente nelle previsioni che vi riguardano. Approfittate del caos generale per farvi strada sull’Olimpo del successo. Sfruttate la Luna per conquistare un amore.

CANCRO Turbolenze monetarie. Mercurio negativo non può compromettere l’ottimo lavoro fin qui svolto, ma va considerato che l’inquietudine che produce non è una buona consigliera per le decisioni economiche. Il vostro punto forte è la creatività originale. Bisogna però saper comunicare con gli altri e farli partecipi delle vostre idee. Il tarlo della gelosia consuma l’amore… prima dice sì e poi no.

LEONE Un momento di successo, vengono clamorosamente confermate le vostre intuizioni, premiata la costanza con cui avete portato avanti i vostri piani nonostante il parere contrario di molti. Con la stessa grinta dovete cercare nuove opportunità che per noi sono già presenti nel vostro cielo. All’esame di coscienza, in amore, mai nessuno è stato promosso. Comunque, una promessa di fedeltà ottiene il suo effetto, dichiaratevi.

VERGINE Il richiamo della Luna è al relax. Passata in Gemelli, interessa la situazione professionale nel suo complesso, nuove lotte per il successo, il rinnovamento è difficile ma alla fine produttivo, però si scontra con Saturno-Nettuno-Marte. Il secondo severo richiamo è sulla famiglia. I genitori saranno molto impegnati ora e nel prossimo periodo, dal 25 maggio, quando Giove sarà in Gemelli. Ordine da stabilire. Mancano soddisfazioni romantiche in amore.

BILANCIA Non ti scordar di me, fiore di aprile, simbolo del candore e dell’innocenza. Possiamo noi dire di essere innocenti in amore? Guardate che Venere si oppone quando vede che non sapete captare i segnali che vi manda un altro cuore. Abbandonate atteggiamenti un po’teatrali che assumete nelle discussioni coniugali, date più vita al rapporto! Oggi è possibile questo e altro, Luna fortunata in Gemelli.

SCORPIONE Può succedere che nel tredicesimo giorno di aprile succeda qualcosa di bello, positivo, forse inatteso. Il simbolo di questo giorno è la tartaruga, emblema di immortalità, di fecondità, di concentrazione. Concentratevi su lavoro e affari, ottimo il passaggio della Luna in Gemelli segno di Mercurio che è anche per voi una fabbrica di buone notizie e di interessi e di persone lontane. Vincite molto probabili.

SAGITTARIO Luna contro può creare qualche problema di salute, non è facile mettere in sintonia i doveri professionali con le necessità domestiche ed esigenze personali - le discussioni nascono anche per questo. Ma è molto più forte l’influsso benefico di Venere in Ariete. Qui la stella dell’amore non segue alcuna regola prestabilita, fa quello che vuole, prende chi vuole, lascia chi vuole. E non accetta scambi!

CAPRICORNO Ogni buona Luna che arriva deve essere sfruttata fino in fondo, anche in famiglia e in amore, almeno finché c’è Venere congiunta a Mercurio in Ariete. Oggi l’astro d’argento è ancora in Gemelli, buona per il lavoro, salute, nuove trattative. L’amore è ancora agitato, Venere è una piccola vipera con una piccola dose di veleno ma il veleno è anche una medicina… la passionalità vi salva, Marte utile per chi deve rimettersi in forma.

ACQUARIO Sarà bellissima, questa sera, la Luna per gli innamorati, porterà distensione anche nel matrimonio (ma i coniugi devono ancora chiarire tante cose, la sola Luna non basta). Possibili innamoramenti per le persone sole e questa vivace corrente amatoria e passionale prosegue fino alla Luna piena del 23 aprile. Saturno perfetto per case, terreni, costruzioni fuori dai centri abitati.

PESCI Non è possibile sfuggire ai doveri e obblighi nella vita familiare. Luna transita anche oggi proprio nel settore della vita domestica, rapporto genitori e figli, parenti stretti. Nei rapporti di lavoro avete già dato un contributo serio, ma dovete dare ancora di più, tutto tornerà a vostro favore e vantaggio. Non c’è bisogno di mettersi in mostra, i fatti parlano per voi.

Quando il vostro mare è agitato, porta sempre anche fortuna improvvisa.