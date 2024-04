L'oroscopo del 14 aprile 2024 di Branko

ARIETE Domenica, giorno adatto per sospendere la solita vita quotidiana e meditare sulle cose che sono importanti per la vostra felicità: amore, famiglia, maternità, paternità, amicizie. Come risulta chiaro dalle nostre previsioni, consideriamo ottimo questo mese per la vostra attività presente e futura, addirittura splendida la vita sentimentale. Ma anche in un periodo così ricco di fermenti, arriva qualche Luna che stanca e innervosisce. Oggi è in Cancro, non litigate.

TORO Quando il Toro è sereno, è capace di tutto. Ecco la Luna, che per prima influenza il nostro umore, a voi riserva dolcezze mentre cresce verso il primo quarto, fase che porterà anche notizie di soldi. Decisamente fortunati gli affari che interessano la casa. Amore in crescendo esaltante. Partite, cercate, osate - il mondo è pieno di meravigliose sorprese per voi.

GEMELLI Oggi come ieri, come domani, come sempre sarà - la vostra forza è nella creatività originale. Per questo motivo non siete sempre capiti e apprezzati, spesso anche bersaglio di attacchi che ai concorrenti vengono risparmiati, ma non dovete rinunciare. Raffinate il senso diplomatico, sollecitate i contatti che credete utili, bilancio finale positivo. Venere caldissima per l’amore, simpatica per incontri sociali, amicizie e viaggi.

CANCRO Ma come fanno i marinai, a trovare in ogni porto amore? Voi ne sapete qualcosa, il Cancro governa anche chi va per mare, naturalmente in società con Pesci, segno che vi manda oggi attraverso Nettuno un tesoro. Luna è nel segno, cresce verso il primo quarto, fase lunare bene augurante per tutto. Buttate la rete nel mare della passione e pescherete un pesce di nome Wanda, cioè un amore bello come un film. Auguri.

LEONE È intimista questa Luna passata in Cancro, chiedetevi se avete dato abbastanza attenzioni alla persona cara, alla famiglia, amici… siete così presi dal vostro successo! Potete anche fermarvi un giorno con gli impegni di lavoro e incontri d’affari, la primaverile semina già impostata procede automaticamente. La vita sentimentale è ritornata a essere di fuoco, eccitante per le coppie già assortite e splendidamente imprevedibile per le persone sole.

VERGINE Sempre più vicina una schiarita nelle questioni legali-burocratiche-amministrative, specie se in relazione con contratti e proprietà. Non sottovalutate mai i vostri avversari, siete oggetto di qualche critica, chiacchiera, che riguarda la vita privata. Luna, invece, diventa di ora in ora più bella per gli incontri di amicizia, Venere è magnifica. Sotto il Primo quarto che si forma in Cancro nascono amori a prima vista.

BILANCIA Sarà questo tempo instabile, che incide anche sulla salute (quest’anno siete più meteoropatici del consueto) sarà che siete tanto presi dal lavoro o impegni di altro tipo, il fatto è che non riuscite ancora a vivere una vera primavera del cuore e dei sensi. Però Luna in Cancro, che diventa domani primo quarto, porta un annuncio positivo per il lavoro, il successo! L’ambiente di sempre strettissimo, occasioni e belle persone vi aspettano in posti lontani.

SCORPIONE Domenica bellissima, siete il segno più felice. Merito della Luna straordinaria in Cancro, fase crescente fino al primo quarto di domani che si unisce alla già consolidata protezione di Saturno, Marte e Nettuno in Pesci. Prima curiosità: una donna straniera per l’uomo Scorpione. Gli amori che nascono sono per la vita ma può succedere anche che uno si sveglia la domenica mattina e scopre che l’amore è passato. Con sollievo.

SAGITTARIO Luna cambia aspetto oggi e domani cambia anche fase in Cancro, segno che governa i vostri sogni: cosa, chi sognate? Bisogna credere ai propri sogni e fare di tutto per vederli realizzati. Se siete in gara per un nuovo successo, troverete la giusta occasione, i pianeti danarosi sono nei punti giusti. Avete un tale bisogno di essere circondati da attenzioni, di sentire la presenza della persona cara, di essere più amati.

CAPRICORNO Non c’è bisogno di correre tanto, fermatevi almeno finché non esce la Luna dal Cancro, pesante per tutto il corpo - nel senso che non si può stabilire il punto che potrebbe toccare. Sul piano pratico questa Luna si incrocia con Mercurio e Venere in Ariete, probabilmente le collaborazioni e i rapporti di vecchia data toccano la punta critica. Precisiamo però che i grandi affari e le ambiziose iniziative professionali godono della protezione di Giove e Saturno, impossibile battervi!

ACQUARIO Resta un po’ pesante l’atmosfera domestica per tante novità che bisognerà affrontare ma sono più gentili gli influssi sulla vita amorosa. Non sono in discussione i sentimenti, probabilmente i problemi nascono per altre ragioni, ma noi siamo sempre ottimisti per quanto riguarda la vostra situazione finanziaria. Mercurio è un ottimo intermediario di affari, date corpo alle idee, intuizioni, realizzate un sogno. Un amore come il vostro non si discute, l’avete inventato voi!

PESCI Sempre in primo piano la vita lavorativa, questa domenica potete contare sulla protezione di una fortunata Luna per le iniziative finanziarie e per i nuovi progetti, che presenterete domani. Nascerà il primo quarto di Luna, fase bellissima di per sé stessa, figuratevi quanto vi potrà dare nel campo dell’amore.

Non capita sempre, certamente non a tutti i segni, voi avete anche la possibilità di scegliere tra due spasimanti.