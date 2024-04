L'oroscopo del 15 aprile 2024 di Branko

ARIETE Non è un influsso molto difficile, Luna contro, aumenta però il nervosismo e rende possessivi in amore. Oggi la sensazione di poco amore è più forte perché avete Venere contro questa Luna; quindi, c’è la paura di perdere l’affetto della persona cara, ma poi tutto si risolve. Sole nel segno fino al 19, troverete di sicuro nuove o altre possibilità di successo e di guadagno. Questa sera presenza in famiglia, primo quarto agita un po' tutti, confrontatevi senza litigare.

TORO Bellissimo! Sappiate rischiare al momento giusto e con le persone giuste. Può darsi che tutto sembri provvisorio, avete la sensazione di gettare al vento le iniziative, ma non è così. Intanto Giove vi approva e manda una spinta energica al vostro segno che vive - grazie al primo quarto di Luna - una incantevole atmosfera in amore. Settimana di frontiera, venerdì arriva il Sole nel segno del Toro.

GEMELLI Sarà perché siete così belli in questi giorni di aprile, illuminati dalla splendente Luna, ma siete di continuo osservati anche nel mondo del lavoro. Sarà perché siete bravi come sempre e anche di più, il fatto è che la gente è interessata a quello che fate, dite, proponete. Oggi Luna cresce nel campo dei soldi. Saturno in Pesci fa apparire il futuro come un mare lontano ma è molto più vicino di quanto immaginate.

CANCRO Segnale orario: ore 20 e14 nasce il primo quarto nel vostro segno. È una fase bene augurante già da sola, aggiungete poi l’aspetto che forma con Giove, pianeta della fortuna, il risultato sarà spettacolare per l’amore e tutte le questioni che interessano la famiglia. Sotto questa Luna si programmano nascite, matrimonio, trasferimenti (anche professionali), soggiorni all’estero. Qualcuno vi rema contro? Siete creature d’acqua, raggiungerete la riva.

LEONE Ogni giorno che passa vi avvicina al traguardo che avete stabilito nella vostra mente, ma non parlatene agli altri, restate sempre vigili nell’ambiente professionale, prima della fine di aprile succederanno fatti clamorosi. Questa settimana iniziano influssi molto impegnativi anche per la famiglia, Sole entra in Toro ma avete tanti amici intorno, tante occasioni lungo la strada e una Venere bellissima che stimola l’istinto sessuale, è decisamente afrodisiaca e vi porta fortuna.

VERGINE Parte la settimana con un guadagno e si conclude con Luna nel vostro segno e Sole in Toro: tutto, ma proprio tutto, potrà essere messo al suo posto. Oggi, intanto, in serata risplende primo quarto in Cancro, segno che occupa un settore felice nel vostro oroscopo e rende indovinate le nuove iniziative professionali, ottimi contatti con il pubblico, incontri sociali e amorosi in viaggio! Alla fiera dei sogni, vincerete un dolce amore.

BILANCIA Sospesi. Forse, è questa la definizione che meglio descrive una situazione astrale incerta, che richiede grande circospezione, soprattutto per quanto riguarda le proposte-offerte di affari, collaborazioni. Chi cerca lavoro o vuole cambiare, nel mese del Toro avrà certamente ottime possibilità, ora concentratevi sulla casa e famiglia, calmate i nervi con prodotti naturali. Qualche amore balla tra due fuochi ma, come insegna Milly Carlucci, ballando, ballando si vince.

SCORPIONE Non si sa se siete più speciali a costruire o a demolire, dal giorno dell’abbandono, se c’è stato, fino a oggi è successo tanto e di tutto. Ma questa sera risplende primo quarto in Cancro, un trionfo d’amore. In amore, vecchio o nuovo, ci sarà una sorpresa che non vi farà dormire. Sotto questa Luna agiscono bene le medicine, il cibo, ricrescono i capelli. Non dite tutto in casa, restate semplicemente in silenzio.

SAGITTARIO Il valzer del Gattopardo, ovvero la conclusione di un’epoca, di un certo periodo della vita, di un certo modo di intendere l’amore e il matrimonio. Ma anche la possibilità di dare una svolta energica a tutta la vostra situazione. Dovete credere in un bellissimo sogno d’amore che nascerà sotto il primo quarto che si verifica stasera in Cancro, segno che governa i vostri sogni, speranze, ideali. Abbiamo ottime notizie anche per i vostri soldi.

CAPRICORNO Cerca la donna, dicono a Parigi, quando succede qualcosa che va fuori da regole stabilite. Voi avete oggi addirittura due donne contro, Venere e Luna, influssi faticosi e non può mancare l’invito alla cautela nella salute. Prendetevi una pausa, il giorno ci sembra poco adatto alle lotte di potere e litigi economici, presenti nell’ambiente dove svolgete le vostre attività. Un domani i figli vi daranno tanto, ma oggi vi chiedono molto.

ACQUARIO Luna primo quarto, un po' eccessiva per quanto riguarda la salute, ma molto buona per le questioni di lavoro e le finanze. Giove vi ricorda che la primavera è anche la stagione dei dubbi e dei ripensamenti. Se una certa strada non vi convince, siete in tempo per svoltare. Sostenuti da stelle lucide e intuitive prenderete le decisioni giuste, soprattutto in affari, sfruttando la vostra straordinaria capacità di trovare guadagni dal niente.

PESCI Terzo segno d’acqua, siete favoriti al massimo dal primo quarto di Luna che nasce in Cancro, segno della vostra fortuna. Chiederete: fortuna in che cosa, dove, con chi? Non c’è una risposta precisa.

Le stelle, semplice- mente, confermano quella che è la nostra teoria: anche in piena tempesta esistenziale, il Pesci trova la via, oggi però sarà qualcun’altro a trovarvi e a portarvi via con sé.