L'oroscopo del 15 luglio 2024 di Branko

ARIETE Per amore, solo per amore, potete discutere e arrabbiarvi. Nelle questioni pratiche non conviene perdere la pazienza, oggi inizia un nuovo ricco influsso. Intense sensazioni, emozioni, progetti… Questo porta Luna in Scorpione, segno con cui avete un legame ancestrale e che spesso condiziona anche le scelte professionali e di affari. Anticonformisti, non siete più soddisfatti delle solite relazioni, e ciò significa che è giunto il momento di andare alla ricerca delle novità. Bene le contrattazioni, Mercurio stimola la fantasia e la creatività, farete grandi cose.

TORO Luna provocatoria, i rapporti familiari risentono ancora di qualche vecchia crisi, non c'è intesa circa le decisioni di tipo economico. La febbre di arrivare e di guadagnare subito non giova alla qualità del lavoro, rilassatevi in posti tranquilli. Mercurio infiamma le vie respiratorie, un nuovo disturbo nel lavoro, ma dovete accettare qualche osservazione, critica. Parlate di meno e amate di più. In amore vi piace comandare, ma non vi dispiace essere un po' maltrattati.

GEMELLI Protagonisti assoluti anche oggi, grazie al favore portato dalla Luna primo quarto, ma anche questa, in Scorpione, oggi e domani è veramente straordinaria per trovare nuove opportunità di successo. Anche altri transiti parlano di voi come del segno in primo piano quest'estate, però dovete sistemare il vecchio che è rimasto - anche tra voi due. Mercurio molto favorevole, oggi in vena di regali, novità nelle finanze. Potete realizzare un sogno d'amore lungamente inseguito.

CANCRO Cielo nuovamente ottimo, grazie al passaggio della Luna in Scorpione, intuitiva per le finanze, sensuale per l'amore. È il momento di accettare anche compiti di grande responsabilità, tutti i pianeti sono positivi, dovete solo avere maggiore fiducia nelle vostre capacità. Dal Toro arriva l'influsso di Marte e Urano, combinazione vincente per incontri professionali e per le nuove conquiste d’amore, caratterizzate da una eccezionale passionalità. Fate in modo di vivere questo lunedì come fosse una luna di miele.

LEONE Luna in Scorpione è diversa da com’era ieri in Bilancia, il primo richiamo è alla famiglia, occupatevi di questioni più volte rimandate e accettate nuove responsabilità. Tra pochi giorni inizierà il vostro mese zodiacale, decisamente più bello del compleanno dello scorso anno. Le stelle si interessano di voi, sarete in grado di cambiare, ma avrete bisogno di alleati. Non createvi antipatie, Marte in Toro vuole portarvi sempre in qualche guerra. L'amore però fa bene a provocarvi, vuole di più e lo pretende. Nettuno consiglia una cura.

VERGINE Vivere meglio si può, basta essere più leggeri e non prendersela tanto, soprattutto con voi stessi. Luna in Scorpione è ottima per le idee, azioni e intuito, ma contiene anche un briciolo di masochismo che vi prende in amore. Eppure oggi potete fare una tappa importante verso il chiarimento nel rapporto di coppia e nella vita familiare. La passione non manca, approfittate di Marte in Toro, se non avete ancora catturato quella magnifica preda che vi frulla nella testa, dalla notte di Capodanno. Siete difficili a rinunciare.

BILANCIA Concerto per tromba. Vogliamo dire: oggi dovete farvi sentire ovunque, anzi da oggi in poi dovrete farvi sentire per tutta l'estate. Il fiato non manca, e le ragioni nemmeno, avete il favore di Mercurio, che dal Leone sollecita qualche nuova impresa e nuova collaborazione. Nelle battaglie sarete sostenuti da Marte, nella conquista del benessere materiale e dei successi sentimentali avrete l'assistenza del pianeta più grande, Giove. Anche le altre stelle dipingono un cielo di rara bellezza.

SCORPIONE Con questa crescente Luna nel segno, comincia l’avventura della vostra calda estate, avvenimenti indimenticabili in arrivo. Antares, stella rosseggiante dello Scorpione, brilla nelle notti di luglio, agosto, settembre. Richiamo della Luna all’amore e alla passione, insieme a Marte, custode della vostra felicità. Nemmeno Venere in Leone può ostacolare la felicità, fate però attenzione a Mercurio. Balla con i lupi e forse con i Leoni, che sono vostri colleghi e collaboratori.

SAGITTARIO Siete esagerati, se pensate che l'estate non vi porti niente di speciale, solo perché avete Saturno e Nettuno contro. È un'estate che risveglia i vulcani, scuote la terra, agita il mare - tutti fenomeni del Sagittario - figuratevi se non darà uno scossone salutare alla vostra vita! Avete Mercurio splendido per le amicizie e relazioni sociali, invidiabile l'assistenza per gli affari qui e all'estero, tante possibilità anche in amore! Imperdonabile un vostro atteggiamento passivo o svogliato. Osate molto. Meravigliosi incontri durante i viaggi.

CAPRICORNO Luna sensuale riunisce in un caldo abbraccio gli innamorati, non disturba più il matrimonio. Un giorno sorprendente, vi sentirete leggeri, vivi! Un intervallo amoroso inatteso e per questo più gradito, Marte aggiunge una componente erotica di annata, anche gli “anziani” Capricorno migliorano col tempo, come il Brunello di Montalcino. Controllate a distanza di sicurezza l’andamento degli affari, aspettate che si verifichi l’effetto Urano-Plutone, produce guadagno.

ACQUARIO Sono sempre in evidenza gli affari e la vita professionale, ma oggi è meglio non insistere troppo, Luna in Scorpione è distratta. Tenete però in ordine le carte. Nuove lotte in arrivo, Mercurio è in opposizione dal Leone, fattore di disturbo per le collaborazioni e le associazioni. Restate un po' in disparte e sarete notati prima. Cautela durante i viaggi. La forza di un amore, la sicurezza di un affetto, appoggiatevi alle amicizie quando vi trovate incerti sulle decisioni da prendere.

PESCI Una bella euforia per quanto riguarda l'attività.

Luna crescente in Scorpione illumina con i suoi raggi Saturno nel vostro segno, mentre dal Toro arriva l'influsso di Marte, combinazione speciale anche per i nuovi incontri e le nuove conquiste passionali. È previsto un momento molto sensuale, c’è qualcuno che vi controlla perché vi vuole molto bene, dice. Visto che sarete in settimana molto presi dal lavoro, approfittate del lunedì per organizzare un futuro d'amore.