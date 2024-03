L'oroscopo del 15 marzo 2024 di Branko

ARIETE Prosegue l’influsso di una simpatica Luna per le amicizie, brevi viaggi, colloqui professionali e questioni scritte. Saprete farvi valere nel lavoro, tenete duro quando occorre – le incertezze nel vostro ambiente sono la vostra forza. Idi di marzo, anno 44 a.C. uccisione di Giulio Cesare. Senza esagerare Marte chiama anche voi a nuove battaglie. E vi lancia verso la primavera della vita. Lucio Battisti: in questo mese le giovani donne cercano nuovi amori…

TORO Cash. Denaro pronto all’incasso, ma se ci sono ritardi, agite immediatamente sotto questa Luna nel vostro segno. Molte cose sono ancora avvolte nell’incertezza (condizione frustrante per voi che pretendete sempre perfezione e puntualità), ma le stelle di questo finale di inverno, che tante incognite riservano a noi tutti, vi inseriscono tra i protagonisti. Brillante vita sociale, Giove straordinariamente sexy. Le Idi di marzo non ostacolano il Toro, ma anche voi cautela nella salute (Marte).

GEMELLI Siete all’inizio di una buona strada. Ci sono pianeti contrastanti ma il vostro Mercurio viaggia in aspetto luminoso. Due occhi vi scrutano nel buio della notte, possedete un fascino che conquista. Strane sensazioni in amore, siete effettivamente alla vigilia di eventi-incontri che cambiano la vita. Marte è la vostra stella portafortuna, non solo nella vita passionale, irradia una luce morbida e calda, generosa, siete pronti a dare una mano a un amico in difficoltà.

CANCRO Era il 15 marzo… quando Giulio Cesare confidava a Bruto: “gli uomini, a un certo momento, sono padroni dei loro destini, la colpa non è sempre delle stelle” (Shakespeare). Infatti, non è colpa di Marte se avete fatto qualche pasticcio nel lavoro o in amore, ma questa Luna è arrivata al momento giusto insieme a Giove, per aprire una nuova pagina professionale. L’amore è qui, la vita è adesso, ma bisogna correre!

LEONE Nonostante le tante difficoltà che avete dovuto affrontare in queste settimane di Marte negativo e Venere e Giove contrari, il successo è scritto ben chiaro nel vostro cielo di fine inverno, stagione che si concluderà con una grande Luna nel vostro segno, tutto bene quel che finisce bene. Qualche situazione privata sembra a un punto di stanchezza, organizzate qualcosa di vivace per sabato e domenica. Fegato pesante, dieta sana.

VERGINE Presso i Romani, in questo giorno avvenivano le Idi di marzo, giorni non facili, ma il vostro venerdì 15 marzo è illuminato da Giove che transita nella postazione migliore, in quanto ha la fortuna e ha la possibilità di sistemare anche cose molto complicate. C’è qualche pensiero per il coniuge ma la vostra preoccupazione è esagerata, variare un progetto non è così grave. Amore: meno fantasia e più plasticità. Nervi (non si tratta della ridente località ligure).

BILANCIA Presso i Romani in questo giorno iniziavano le guerre che terminavano a ottobre nella vostra stagione. Anche voi siete davanti a parecchie guerre professionali che saranno causate dal vostro ambiente e da Mercurio. Dalla vostra parte avete oggi Venere, Marte e Giove, pianeti delle occasioni felici. Vi attende una notte piena di stelle. Emozionanti incontri per i divorziati, Luna promette amore entro domenica. Se vi trovate vicino al Casinò, chissà…

SCORPIONE Ci sarà la Luna questa sera? Sospira la donna Scorpione, ormai esaurita da Lune che remano contro, l’uomo del segno è invece bersagliato ancora da Marte. Nel vostro piccolo dovrete anche voi affrontare situazioni che richiedono capacità di difesa e attacco. Il positivo è che avete gli avversari davanti agli occhi, non sarà difficile respingerli poi, Mercurio in Ariete spinge verso un futuro più solido. Mal di gola.

SAGITTARIO Venere vi rende agitati, ispira gesti impulsivi e parole di fuoco, non dovete pensare di essere solo voi nel giusto. Siete comunque favoriti nel lavoro, Mercurio, intraprendente nel campo della fortuna, cerca le occasioni migliori per voi, Giove in Toro vi dà stabilità e tenacia. Vita in casa? Prima o poi qualche sceneggiatore farà un film sulla vostra situazione, abbastanza comica.

CAPRICORNO Guardate il cielo prima che sorga il Sole, in direzione sud splende una stella amica per il vostro amore. Luce magica di Venere unita alla Luce violetta di Giove, il bianco della Luna rende questo giorno pieno di amore. Meno certa la riuscita nel campo pratico, ma il solo Mercurio negativo non può compromettere altri transiti ottimi, fondamentale sarà la scelta degli alleati. Idi di marzo: non provocate battaglie non necessarie.

ACQUARIO Il matrimonio è un miracolo, persiste attraverso mille vicissitudini. Oggi in casa vostra si trova qualcuno che darà inizio alle domestiche Idi di marzo, giusto per provare il brivido del conflitto. Ma con questa Luna taurina non si scherza. Regalatevi un giorno di riposo, avrete altre possibilità per guadagnare. In casa hanno ragione a chiamarvi turisti per caso. A proposito, un viaggio per attendere altrove il primo quarto di Luna, amore!

PESCI L’odierna Luna in Toro, anche se appare litigiosa e invidiosa, non disturba il vostro segno. Anzi voi riporterete vantaggi economici. Restate però neutrali nelle lotte professionali del vostro ambiente, lasciate agli altri le loro Idi di marzo, usate in affari quello che è il vostro punto di forza: sensibilità, intuito, capacità, fascino. Nel crogiuolo di transiti presenti nel mese di marzo, voi riuscite a valutare pro e contro, per questo le stelle scelgono voi. Auguri.