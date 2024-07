L'oroscopo del 16 luglio 2024 di Branko

ARIETE L’estate comincia a bruciare nel vostro cuore: forti appetiti in amore, piaceri della gola, vita sociale, viaggi, voglia di vacanza. Venere è in pieno splendore in Leone, segno che occupa il settore della fortuna nel vostro oroscopo, importante la vivace posizione di Giove in Gemelli, dove fra tre giorni entra anche Marte. Tutti questi transiti ci consentono di prevedere un giorno e un intero periodo molto piacevole per la vita sentimentale. Migliora la situazione economica. Mercurio consente di prendere decisioni intelligenti e produttive nel lavoro.

TORO Il contributo dato all’ambiente professionale non è stato ancora ripagato adeguatamente. Se il problema è economico, state tranquilli, gratifiche in arrivo, oggi tenete sotto controllo la famiglia e parlate anche con il coniuge, discussioni lungamente rinviate. Luna scorpionica vuole così, ma questa momentanea instabilità affettiva non significa mancanza di dimostrazioni d’affetto. Voi stessi siete cordiali e disponibili per le persone care. Problemi sul lavoro causati ancora dal carattere polemico. Con questa combinazione planetaria i problemi di digestione sono all’ordine del giorno.

GEMELLI Sì, il vostro è amore! I piccoli tormenti che ancora procura Saturno, saranno solo un ricordo, Venere luminosa vi consente di esprimere in pieno tutte le vostre forze positive e fra tre giorni avrete nel segno un duetto che tutti gli altri invidieranno: Giove e Marte in congiunzione. Ma anche oggi sono previsti incontri conturbanti, anticipate le uscite serali perché domani Luna sarà diversa. Soldi: qualche sacrificio… Per il bene della famiglia, coniuge, figli.

CANCRO La stagione del compleanno prosegue con un bel ritmo lavorativo e con notevoli possibilità di successo e di guadagno, cercate di fare il più possibile prima della Luna piena prevista per il weekend. Il vostro desiderio ardente di scoprire sempre nuovi segreti d’amore non verrà mai meno, Luna nello Scorpione ripropone anche oggi qualche nuovo gioco di coppia. Tenetevi in contatto con chi siete in affari e riceverete notizie molto confortanti, Sole e Saturno sono sempre con voi, la fortuna vi arriva anche nel sonno.

LEONE Una previsione di una rottura sentimentale, è possibile. Come del resto è possibile anche una nuova fortissima intesa. Intanto muovetevi in affari, guadagni super! Imprevedibile anche oggi Luna nello Scorpione, chiaramente importante per la famiglia e tutte le questioni riguardanti i figli ma anche i parenti acquisiti. La grinta fisica comincia a ritornare il 20, quando Marte lascerà il Toro. Intanto Venere sospira: "Come cicala io passo il giorno a gemere, la notte io passo ad ardere come lucciola". Anonimo giapponese.

VERGINE Di che vi lamentate? Avete ottime referenze, non importa se ci vorrà un po' di tempo per ottenere risultati. Sentite una intensa voglia di esperienze nuove? Siete in sintonia con le stelle, instabili quanto volete, ma favorevoli per i cambiamenti nel lavoro, in casa, in amore. Tutto è in linea con Saturno, anche l’apprensione amorosa. Nettuno riesce a manipolare le vostre emozioni, non è tutto vero quello che voi immaginate. L’amore non capisce le parole che dite, è sensibile però ai sensi. Il settore favorito sono le amicizie, riscoprite la gioia della compagnia.

BILANCIA Giorno di grandi incontri e sarà ancora meglio domani quando la Luna transiterà in Sagittario. In vacanza possono nascere nuove prestigiose amicizie, accettate gli inviti e mandate i vostri, nel lavoro avrete la soddisfazione di vedere risolta una causa. Mercurio non ha alcun dubbio in proposito, i vostri guadagni aumentano. Venere e Mercurio in Leone, quante occasioni per voi, affari e amore, famiglia. Straordinaria passionalità per gli innamorati, fertilità, attrazioni.

SCORPIONE Vi piace certe volte giocare a fare la vittima, anche in amore, ma non lo siete. Con lo stesso spietato realismo, con cui guardate gli altri, dovete vedere voi stessi. Se il problema è la libertà, prendetevela e concedetela. Una importante verifica dei rapporti vecchi e nuovi richiesta dalla Luna che vi guiderà anche nei prossimi giorni fino alla stagione del Leone. Risveglio di strane curiosità sessuali, forse anche voglia di infedeltà. È solo una provocazione di Marte. L’amore più trasgressivo è con Gemelli.

SAGITTARIO Pronti con la freccia? Nel lavoro si presenta una nuova possibilità di riscossa grazie al transito di Mercurio in Leone insieme a Venere. Garantita una buona dose di fortuna ma voi vincerete soprattutto con la vostra straordinaria intraprendenza, incuranti degli ostacoli che vi mettono sulla strada. Salterete in alto come Sara un tempo alle Olimpiadi. A questo proposito vi preghiamo di provocare l’amore, di inventare eccitanti variazioni nel rapporto coniugale. Ogni donna Sagittario, se ama, dà all’uomo l’infinito…

CAPRICORNO Luna lancia anche oggi un segnale di buona fortuna per voi che vi siete trovati a combattere, non solo nel lavoro, con persone con cui poco o niente avete in comune. Tutto è servito alla vostra positiva trasformazione e maturazione professionale. Domenica prossima, il mese del Cancro finisce con Luna piena in Capricorno, è il secondo plenilunio nel vostro segno che segnala un’altra grande emozione in amore e un’altra novità in famiglia. Siate coscienti di vivere stagioni astrali senza precedenti.

ACQUARIO Mercurio finora ha esaminato la situazione nell’ambiente professionale e il ruolo che voi occupate, Giove valuta le collaborazioni, associazioni, matrimonio. Tutti i rapporti stretti sono destinati a cambiare, se non è già successo nella prima parte dell’anno, soprattutto vi daranno maggiori soddisfazioni. Domani la Luna si calmerà, ma oggi siete il suo bersaglio preferito. Come è facile portarvi, in amore, dove si vuole! Ma sapete anche da soli trovare la strada che porta all’amore, come dice anche Susanna: “Va’ dove ti porta il cuore."

PESCI Luna piena sorgerà domenica 21, in Capricorno, segno che governa i vostri incontri di lavoro e amorosi, amicizie e relazioni sociali. Preparatevi alle novità che arriveranno grazie anche al nuovo Sole in Leone, dove oggi agiscono Mercurio e Venere, garanzia di riuscita.

Soddisfazioni morali e materiali, decisamente felice una scelta che farete nell’ambito familiare. Un gelato al limone, il vostro amore, sapore tutto mediterraneo. Luna risveglia emozioni quasi dimenticate, illumina anche il Cancro, segno che rappresenta il punto giovane del vostro cielo.