L'oroscopo del 16 marzo 2024 di Branko

ARIETE Positiva Luna crescente in Gemelli, segno dei fratelli, l’accento si sposta sulle persone vicine, parenti stretti e acquisiti. Tregua nelle discussioni finanziarie in famiglia, grazie ad alcuni segnali di sicuro miglioramento, sicché potrete concentrarvi sulle esigenze personali, trattare voi stessi in maniera più generosa. Qualche volta sembra che non vi vogliate bene e non vi trovate belli, invece gli altri si trovano bene in vostra compagnia, accettano la vostra generosità. Qualcuno sfrutta il vostro cuore.

TORO Chiedete molto e avrete molto, ma qualche piccolo compromesso nel lavoro deve essere accettato, non potete pensare di realizzare da soli tutti i progetti. Si tratta di intensificare le collaborazioni, che sono spesso il punto fragile del vostro oroscopo, cominciate a pensare a nuove associazioni se non soddisfatti dalle attuali, insomma questo Giove va sfruttato fino in fondo, affetti e amore: vivrete intensamente questo sabato, Venere è grandiosa. Cresce il desiderio passionale.

GEMELLI È arrivata nel segno la Luna più bella della stagione, tra oggi e domani diventerà primo quarto nel vostro segno, fase che è già un saluto alla primavera. Quando la Luna è in quadratura al Sole e Venere, come nel vostro caso, il transito provoca tensioni nel rapporto con l’altro sesso, ma questo non significa mancanza di amore o desiderio, i contrasti sono provocati da ragioni che nulla hanno a che fare con i sentimenti. Comunque meglio non provocare discussioni nemmeno nel lavoro, dedicatevi alle vostre passioni, passatempi, che vi rilassano.

CANCRO Una Luna tecnica favorisce le realizzazioni. Prima di affrontare gli altri dovete rimuovere gli ostacoli interiori. Non ci sono veri ostacoli nel mondo esterno, questo weekend avete il privilegio di poter dire: tutte le stelle mi amano, lunedì vedremo… È amore, Venere in aspetto con Giove, uno dei più bei transiti in assoluto, sfruttatelo finché dura anche nel mondo degli affari. Possibili discrete vincite se avete anche l’ascendente illuminato da Giove. Sabato piacevole per le amicizie, ma se vi è possibile evitate luoghi affollati.

LEONE Netto miglioramento nella professione, incontri propiziati da una Luna veramente generosa in Gemelli apre nuove occasioni di affari, il cielo è diventato come uno stadio in cui si gioca una partita di Serie A. Non sarà magari quella dello scudetto (a meno che non siate dell’Inter), ma vi porta verso l’alto della classifica generale. Questa sera tirate fuori la coperta di cachemire, per avvolgere un piccolo e tenero amore, tremante vicino a voi.

VERGINE Se vi sentite vulnerabili o fisicamente stanchi, cosa probabile, con Luna in Gemelli contro Saturno, ritiratevi nel vostro mondo degli affetti. Francamente non ci sembra un giorno ideale per acrobazie amorose. Avete quella Venere in Pesci che vi mette i bastoni fra le ruote ma forse Giove è più forte -mettiamola come ci pare, ma proprio non si può evitare agitazione. Come se ne esce? Tirate fuori il vostro spirito umoristico, autoironia, trasformate il litigio in una risata.

BILANCIA L’uomo del segno ha bisogno di avere accanto una donna che lo faccia brillare in società. Luna diventa magnifica anche per le donne del segno, insieme a Marte farà di questo sabato uno spettacolo d’amore e di passione. Un’altra volta risuona nelle orecchie la voce di Loretta Goggi, Bilancia, che canta: “sabato, mi succede di sabato”. Aumentano possibilità di guadagno, approfittate della disponibilità di persone autorevoli per ottenere promozioni, lavori.

SCORPIONE Oggi va molto bene anche il Toro, segno che gioca un ruolo importante per tutte le vostre collaborazioni, associazioni di affari, matrimonio, nuove conquiste sentimentali. Orientatevi verso ciò che più vi interessa carriera o famiglia, amore o amicizie, affari o divertimento. Un pensiero erotico irresistibile. Ma per arrivare a un cuore che si nega ci vuole il passaporto, Marte però non dà il visto.

SAGITTARIO L’agitazione che porterà Luna in cambiamento di fase in Gemelli aumenterà col passare delle ore, cercate di modificare qualche progetto di lavoro, iniziative nel campo pratico, affari. Luna, infatti, è disturbata da Mercurio e Saturno, quadrata anche a Venere, cosa che provoca debolezza fisica (specie per le donne), vostre reazioni esagerate in amore e in famiglia, con i figli. Siete anche meno pronti e lucidi, riservatevi qualche momento di completo relax.

CAPRICORNO Non tutti i segni possono contare sulla stabilità che le stelle assicurano a voi. Fuori i grandi progetti, niente va lasciato nel cassetto, siete in grado di conquistare l’Europa, per dire… Giove parla di questioni legali vincenti, specie nelle cause di separazione o di eredità, Nettuno sussurra dalla profondità del mare dei Pesci che molti di voi sono nel pensiero di un amore misterioso. Luna nel punto del guadagno e del lavoro, riguardi per la salute.

ACQUARIO Occasione straordinaria per lavoro e affari Luna in Gemelli, domani nasce il primo quarto nel campo della vostra fortuna. Ottimista anche per quanto riguarda la casa e la famiglia, dove ormai da mesi c’è sempre qualcosa da mettere a posto. Influssi promettenti per le questioni abitative, viaggi, incontri professionali e passionali. Datevi all’amore anima e corpo. P.S. Un intoppo burocratico sarà affrontato lunedì con il nuovo super Mercurio in Ariete.

PESCI Non vi manca senso di responsabilità, sono gli altri a non essere precisi, creano magari banali intoppi ma intanto vi mandano su tutte le furie. In certi casi le belle parole non hanno effetto, quindi rimandate perché con la Luna passata in Gemelli nemmeno voi siete molto diplomatici. Gelosia esagerata e infondata, questo produce la (doppia) Luna, e visto che anche voi siete un segno “doppio”, fate conto che nella coppia siete in quattro. In voi però albergano solo due anime.