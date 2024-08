L'oroscopo del 18 agosto 2024 di Branko

ARIETE La bella caratteristica di agosto sono le Lune positive che per voi concludono ogni weekend, fatto che fa ben sperare per l’amore. Ultimamente le stelle vi volevano più impegnati sul fronte domestico, famiglia e figli, ma il vostro Marte alimenta sempre una grande passione. Oggi finalmente si presenta una grande Luna in aspetto proprio con Marte giusta per le nuove conquiste. Inizia un cinematografico plenilunio in Acquario, vi sentirete protagonisti di un bel film.

TORO Oggi sì, una pausa avrà un effetto tonificante sul corpo e sullo spirito. Lo richiede la Luna in Acquario in cambiamento di fase per diventare domani Luna piena, il massimo stress per i vostri nervi. In teoria questa Luna è agitata per l’ambiente professionale, ma tocca anche la famiglia, evitate ogni discussione. Il resto del cielo vive una fioritura, siete innamorati e amati, richiesti dagli amici. Piacevoli incontri, giochi di società, conversazioni frivole ma non per questo meno importanti.

GEMELLI Tutte le strade portano a Roma, ma le vostre meravigliose stelle e la Luna piena che inizia a formarsi in Acquario vogliono portarvi più lontano. All’estero, negli Usa in particolare, ma ricordiamo che anche Londra appartiene ai Gemelli. La domenica è talmente passionale per l’amore che non sarà difficile rinunciare a tutto il resto. Possibile che questa Luna rotonda sia come la famosa Luna nel pozzo, ma se uno non sfida la fortuna quando si presenta, resterà sempre là.

CANCRO Al mercato delle stelle potete trovare proprio tutto. La pressione della Luna passa nella seconda parte del giorno, verso sera comincerete a sentire il richiamo della Luna piena nascente in Acquario, immediato aumento dell’ardore. Parlate dei vostri sogni alla persona cara, non raccontate solo progetti professionali o di affari, questi sono certamente favoriti dalla combinazione Luna-Plutone, che potrebbe favorire il denaro attraverso le vie misteriose del destino.

LEONE Staccate con le questioni pratiche, rilassatevi anche nei lavori in casa, aspettate in silenzio. Inizia il plenilunio in Acquario, fase che interessa i rapporti stretti affettivi e professionali, ma viene in congiunzione con Plutone. Questo aspetto segnala qualche incognita, potreste essere molto agitati anche senza un motivo apparente. Bisogna fare una valutazione fredda e logica delle questioni che riguardano altri. È il cuore, forse, che non si trova più bene in certi posti.

VERGINE Solo per precauzione vi diciamo di stare più attenti alla salute. Luna piena nasce in Acquario, segno che influenza il vostro organismo e visto che sarà dopodomani in Pesci, dovete sin da oggi controllare anche la dieta. Qualche insofferenza in famiglia, una scenata coniugale a sorpresa, ma tutto nella norma. Luna interessante per l’attività mentale, risveglia idee geniali.

BILANCIA È arrivata la Luna più bella della vostra estate, inizia a crescere di luce in Acquario e domani risplenderà nella magnificenza della Luna piena. Proprio quella Luna che fa stregare in amore. Voi che siete soli, quale che sia la vostra età, preparatevi per un salto decisivo. Marte e Plutone, diventano travolgenti. Vita con i figli, ma non siate troppo esigenti. Un’altra caratteristica di questo cielo di fine Leone è un crescente bisogno di ottenere molto denaro. Moderatevi.

SCORPIONE Oggi non possiamo non iniziare con la famiglia di origine, rapporto con le persone vicine e parenti che vivono altrove, Plutone in Acquario esamina questa parte della vostra vita. Oggi e domani anche in collaborazione con una forte Luna perché in fase di plenilunio. Ma se avete bisogno di farvi vedere dalla gente, di raccontare di voi stessi e delle vostre ambizioni, dovete uscire dall’isolamento perché nel vostro cielo è scritto a lettere d’oro anche il successo.

SAGITTARIO In questi due giorni mentre nasce Luna piena in Acquario, fenomeno che succede per la prima volta in congiunzione con Plutone, molte relazioni emotive possono trasformarsi, cosa che vale per tutti noi. Diciamo che i rapporti in primo piano sono quelli con il coniuge, famiglia, genitori e la madre in particolare. Attenti a non diventare pesanti con le parole, prestate attenzione anche alle cose scritte. Riesaminare qualche comportamento abituale non può che migliorare i rapporti con il prossimo.

CAPRICORNO Se lascerete passare anche questa Luna piena senza ottenere un giuramento d’amore, un progetto matrimoniale, non dovete dare colpa alle stelle. Per il semplice fatto che sono tutte a vostro favore, persino la congiunzione Luna-Plutone, che avviene nel vicino Acquario, segno che favorisce le vostre questioni finanziarie di ogni tipo e di qualsiasi origine. Avete presente il significato di "plutocrazia"? Ricerca di potere attraverso i mezzi finanziari.

ACQUARIO Novità o cambiamenti nei rapporti con Toro, Leone, Scorpione e con lo stesso Acquario, perché siete i più esposti alla forza della Luna piena che inizia oggi e raggiunge la punta massima domani sera. Significa che tutta la prossima notte il vostro amore finalmente imparerà a conoscervi, non vogliamo dire che lo sorprenderete con le tecniche orientali, ma ci sarà qualcosa nel vostro modo di guardare, toccare, bisbigliare… che sarà quasi una magia. Plutone e Luna piena in congiunzione, mette in esame la nostra vita politica più delle nostre imprese.

PESCI Venezia, la Luna, e tu… sarà davvero bella questa Luna piena quando giungerà nel vostro segno dopo aver cambiato fase in Acquario. Accanto a Nettuno porterà una emozione immensa nel cuore e voi amerete.

Il cuore dei Pesci è sempre giovane, è sempre quello del primo amore, sono casomai gli altri che cambiano, non voi. Certo, il tempo passa, canta Fiorella Mannoia, ma le esperienze che avete fatto con Saturno e quelle che farete ancora sono adesso una ricchezza.