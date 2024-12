L'oroscopo del 18 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Luna amica, Sole ottimista, Marte passionale, Venere conquistatrice: un uomo e una donna si incontrano. La previsione non vale solo per i nuovi incontri e i primi amori, coinvolge anche i rapporti di vecchia data, specie se in passato ci sono stati contrasti. In voi c'è un bellissimo desiderio di dare amore e protezione alla famiglia. Siate aperti anche alle novità nel lavoro, cercate lontano se non trovate vicino.

TORO L’aspetto planetario che in questo periodo dovrebbe dare qualche preoccupazione a noi tutti, perché interessa quello che l’astrologia definisce “oroscopo sociale”, è la quadratura tra Nettuno e Sole, ma essendo entrambi a vostro favore non ci saranno problemi nelle vostre iniziative personali nel lavoro e in affari, state comunque lontani dalla demagogia. Non è facile mantenere il ritmo frenetico che la situazione impone, conviene aspettare Luna in Vergine.

GEMELLI È quasi inverno… In arrivo giorni davvero emozionanti in amore, anche la famiglia sarà gratificata da Venere, che vi invita a programmare la vacanza lontano. Oggi fate finta di non vedere le imperfezioni nel lavoro, quelle degli altri si intende, conta la forza di una vostra idea e, quando siete convinti, voi ci riuscite sempre. Notevole confusione nell’ambiente dove svolgete la vostra attività, Nettuno è provocato dal Sole e potrebbe incidere sulla vostra salute. Relax.

CANCRO Come sposare un milionario, questo è il pensiero delle donne Cancro. Venere è vicina al campo dell’amore, non lo esclude ma chiede tempo. Intanto è già una bella cosa essere così amati dai vostri amici. Sabato iniziano nuove provocazioni professionali, ma avete ancora Mercurio ottimo, le imprese sono fortunate. Meglio non sapere quanto avete speso. Però questa Luna nel campo dei soldi non esclude un’altra possibilità per migliorare e guadagnare. Vacanze a Capri.

LEONE Oggi riesce tutto, o quasi. Bisogna vedere quanto sarà tranquilla la situazione esterna, nel luogo di lavoro o dello studio, il vostro Marte non dice molto bene. Come presenza nel segno è attualmente una forza cosmica che gli altri segni vi dovrebbero invidiare, molto dovete a questo pianeta guerriero che vi spinge avanti e in alto. Bisogna vedere con chi siete associati, come siete arrivati a questo finale di stagione, ma nella vostra mappa astrale è segnato successo e amore.

VERGINE Fuori tutti i pensieri! Fatelo apertamente anche in famiglia, senza agitarvi così tanto nel lavoro e per i soldi, siete ricchi di nascita. Qualche sbaglio lo avete commesso anche voi perché avete obbedito agli ordini. Così fa pensare l’odierna quadratura tra Sole e Nettuno, autorità e debolezza. Ma non è la Vergine che dava ordini, un tempo? Bisogna dare un taglio a qualche collaborazione. Seguite le indicazioni mediche, ma seguite anche la stella cometa dell’amore.

BILANCIA Anche questo giorno possiamo considerarlo d’oro, metallo del Leone, dove la Luna balla un sensuale tango con Marte, e Venere è lì che osserva con invidia… Guardate se, per caso, non ci sia qualcuno nelle vostre vicinanze che sta rosicando per il vostro successo in amore, professionale e finanziario. L’importante è non perdere il terreno sotto i piedi, Nettuno benché positivo potrebbe trascinarvi nelle illusioni, non fatevi condizionare da quello che vedete e sentite.

SCORPIONE Luna in Leone, infiammazioni nella salute, vita domestica agitata, verso la soluzione però un problema del coniuge. Sotto il profilo professionale è proprio questa Luna a indicare invece un nuovo successo molto personale, cominciate a trattare. Le cause si vincono. Per quanto riguarda l’aspetto difficile per la vita sociale, Sole contro Nettuno, non siamo preoccupati, perché lo Scorpione non ama le folle e il suffragio universale. Ama se stesso e la propria libertà.

SAGITTARIO Nonostante una forte Luna in Leone, dovete stare in guardia nel lavoro e avere cautela nella salute. Il Sole, prima di lasciare il segno, sabato, si scontra con Nettuno in Pesci. Fate attenzione a quello che altri vi dicono perché potreste andare incontro a inganni, non solo nei rapporti professionali e di affari, ma anche nelle relazioni private. Si esce da questo quadro astrale, che è come un ring di pugilato, non dando ascolto al vostro innato idealismo, ottimismo.

CAPRICORNO Contiamo sulla vostra razionalità, spirito pragmatico, autocoscienza, straordinaria e vincente capacità di parola. Saturno non è solo pesantezza, quest’autunno vi ha dato anche una scossa energica, avete aperto gli occhi. Gli eventuali concorrenti o nemici non hanno segreti per voi. Tuttavia vi invitiamo lo stesso a trattare le questioni professionali e finanziarie con una certa prudenza, fate attenzione al modo in cui comunicate con la gente. Nettuno può essere ambiguo.

ACQUARIO Basta non volere la Luna, questa di oggi è meglio lasciarla stare dove è, ma avrete lo stesso le vostre soddisfazioni. Va un po’ cambiato l’atteggiamento verso i beni materiali e il vostro senso dei valori. Attaccati a ciò che possedete, e questo non è negativo, basta non dipendere completamente da esso. Amore lontano, amore immaginario, amore sognato. Provocazioni sessuali di Marte e Venere, ci sta. Per evitare una crisi matrimoniale, aiuto reciproco con il coniuge.

PESCI Mercurio chiacchiera ma conclude poco, l’ambiente di lavoro è oggi disturbato dal vostro Nettuno che si trova in quadratura con il Sole in Sagittario, aspetto non indicato per le operazioni finanziarie.

Nati pescatori, andate verso il mare aperto e gettate la vostra rete nel lavoro o in amore, prenderete una preda niente male. Per scaramanzia non vi dico buona pesca ma di seguire la regola di Saturno: fare tutto in prima persona e in piena autonomia.