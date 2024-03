L'oroscopo del 18 marzo 2024 di Branko

ARIETE Sono aperte le grandi sfide professionali, non senza difficoltà e contrasti, ma voi siete persone che si esaltano se trovano ostacoli lungo la strada. Rendetevi conto della potenza di queste stelle, orientate la vostra vita professio- nale e domestica in direzione giusta, chiudete le situazioni che non corrispondono più al nuovo/a Ariete. La famiglia non è mai stata così importante come adesso, Luna è agitata ma favorevole per i lavori in casa o per trovare altre soluzioni abitative. L’amore si offre malizioso.

TORO L’aspetto del giorno si verifica in Pesci, Nettuno congiunto al Sole, significa scosse collettive, disordine, demagogia, per la vita sociale. Per voi il transito aumenta il trasporto verso le amicizie, è positivo per le attività creative, risveglia le vostre doti così speciali. Le trattative, che si presentano a ritmo costante, possono dare frutti notevoli. Luna partecipa con un raggio di fortuna alle compravendite, lavorano per voi pure Giove e Venere, i due astri benefici che attirano denaro e amore.

GEMELLI Eventi fortemente emotivi nell’ambiente professionale, condizionano anche le vostre azioni, oggi poi avete qualche difficoltà di concentrazione a causa di Nettuno che si congiunge al Sole in Pesci, transito che richiama l’attenzione anche sulla salute. A lui si devono pure intossicazioni provocate da sostanze chimiche, farmaci, fumo e diminuzione delle difese immunitarie. Però una possibilità nuova può presentarsi in qualsiasi momento, anche durante i viaggi.

CANCRO È arrivata nel vostro segno l’ultima Luna invernale, ma porta già in dono il respiro della primavera. Emozionante per l’amore l’aspetto con Venere e Giove, emozionante e appassionato - fatelo questo amore, come se fosse la prima volta! Potete incontrarlo anche seduti in un caffè, con aria un po’ trasognata. Nettuno e Sole, congiunti nel campo delle grandi esplorazioni, professionali e umane, aprono alla fantasia e fanno vincere il talento. Cautela nei viaggi di ritorno.

LEONE Sogni premonitori, popolano le vostre notti da oggi al giorno 20 (equinozio di primavera). Anche la fantasia è sollecitata dal grande transito che oggi condiziona il mondo, Nettuno congiunto al Sole in Pesci. Fidatevi delle vostre sensazioni ma le operazioni finanziarie devono tener conto del mercato. Non siete voi a sbagliare, sono gli altri che non hanno le vostre capacità imprenditoriali. In amore, dice Venere, siete in una fase di passaggio (non è la prima volta che succede).

VERGINE Ci sono amici che vi stimano, avete attestati di affetto e ammirazione, Luna è oggi nuovamen- te buona, indicata per intraprendere un breve viaggio, richiesto dallo spirito un po’ irrequieto. Sole e Nettuno in congiunzio- ne nel settore delle collaborazioni, associazioni finanziarie, matrimo- nio, insomma, praticamente tutti i rapporti stretti. Dove esiste un punto critico non sarà più possibile nasconderlo. Il suddetto aspetto può toccare la salute (piedi, muscoli, vie digestive). Amore: non gettate le armi.

BILANCIA Luna nel segno del Cancro e Mercurio in opposizione chiedono un attento e severo controllo delle azioni che vengono fatte dagli altri, siete già stati danneggiati dal comportamento altrui. Ma è meglio oggi non dare eccessiva importanza al lavoro, Nettuno si congiunge al Sole, richiede precedenza della vita personale e famigliare. Nella salute state attenti ai punti deboli, ai disturbi cronici, sistema osseo.

SCORPIONE Rispettate le idee degli altri anche se differenti delle vostre, tanto farete lo stesso di testa vostra. Il vostro amore non è più così genuino come un tempo, qualcuno non ha mantenuto la promessa fatta. Riscattatevi con la passionalità, se ne è rimasta ancora un po’. Il trionfo del giorno è un altro, Nettuno congiunto al Sole, fortuna pazza! Sono in atto grandi manovre astrali che vi renderanno protagonisti tutta la primavera.

SAGITTARIO Il nostro oroscopo guarda sempre anche gli influssi diretti verso la vita sociale e il mondo. Oggi siete anche voi testimoni di un potente quanto ambiguo aspetto tra Nettuno (sogno, immaginazione, veleni) e il Sole (realtà). Evitate i luoghi affollati, un po’ di cautela nella salute e presenza in famiglia. Ad ogni notizia che arriva fate dire trentatré. Persino Giove sostiene che certe realtà non esistono.

CAPRICORNO Le vostre ossa risentono dell’umi- dità di questa Luna nel segno del Cancro, Mercurio tocca invece i bronchi e la gola, spinge alle reazioni impulsive nel lavoro e un po’ cattive nel matrimonio. Ma se perdete l’autocontrollo in quel senso... mica male. Voi non cadrete nell’utopia che è il pericolo numero uno della congiunzione Nettuno-Sole in Pesci, totalmente fuori dalle reali possibilità di guadagno economico. Se c’è un taglio da fare, agite senza ripensamenti.

ACQUARIO Abbandonatevi all’amore, farete felice Marte, arrivato quasi alla fine del segno, uscito lui non avrete più presenze planetarie fino a dicembre. Il pianeta passiona- le aspetta ormai da un mese qualcosa di spettacolare, passionale, anche trasgressivo. La fantasia non vi difetta, immaginate di essere su un’isola dei Tropici, voi due. Urge dare qualcosa di diverso al matrimo- nio. Bene anche il campo del lavoro, Sole e Nettuno sono creativi e anche geniali, speriamo sappiate tirare fuori il genio che è in voi.

PESCI Coloro che si dedicano all’arte, alla poesia, all’arte drammatica, sono creativi sotto l’aspetto Nettuno e Sole che si congiungono nel vostro segno. Ottimo aspetto anche per medici, chirurghi, farmacisti e tutti quelli che si occupano della salute. In politica, invece, l’aspetto è sinonimo di caos. Voi avete però un dono speciale, sapete affrontare tutta la realtà così com’è, anche se non è in sintonia con la vostra natura sensitiva. Per questi e altri motivi il nostro oroscopo vi elegge protagoni- sti del giorno e più fortunati, molti auguri per il finale di questo inverno.