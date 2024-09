L'oroscopo del 19 settembre 2024 di Branko

ARIETE Una bella coincidenza e un felice presagio, Luna nel segno è un saluto all’estate ed è già un benvenuto all’autunno, che inizia domenica con un’altra Luna positiva per voi. Usate le facilitazioni che porta Mercurio, importante per voi e per la famiglia. Possono ritornare problemi coniugali per educazione o mantenimento dei figli, ma anche con soci e collaboratori non c’è una immediata intesa. Ma non dovete rimandare le decisioni troppo in là, Marte provoca reazioni esagerate.

TORO In questo anno uraniano, voi ne sapete qualcosa perché lo avete sulla vostra testa da qualche anno, la gente è portata più a criticare che non a stimolare il prossimo. Come fate spesso anche voi, ma oggi dovete solo lavorare perché proprio Urano forma un aspetto ricchissimo con il Sole in Vergine, profitti assicurati. Firme di documenti importanti, concluderete l’estate con la Luna nel vostro segno in aspetto con Nettuno, questo è amore, Plutone per i soldi è come un lupo di Wall Street.

GEMELLI Come un terno secco: Giove, Venere, Marte. Transiti importanti per le vostre espressioni sentimentali e passionali, che sorprendono sempre ed emozionano anche chi è da molto tempo innamorato di voi. In mattinata, Luna in Ariete apre le porte del potere. Probabilmente vincerete con le vostre proposte e idee, ma dobbiamo ricordarvi che non vi aspetta un compito facile. Siete interessati dalla quadratura Giove-Sole, aspetto che richiama questioni legali e la salute.

CANCRO Oggi cercate di non agitarvi, Luna in Ariete è molto diversa da quella in Pesci, si intromette con prepotenza nelle vostre cose private e nei vostri rapporti con l’ambiente di lavoro, in particolare con le persone che rappresentano le autorità e la legge. Solo con una forte autodisciplina riuscirete a concludere iniziative impostate nel mese della Vergine, oggi stesso avete una incredibile fortuna in affari grazie a Urano. Sono positivi i pianeti della buona sorte.

LEONE Annuncia di essere grandioso il passaggio stagionale nella professione, lavoro, attività imprenditoriali. Tuttavia c’è un pericolo: esagerazione, esaltazione. Non sprecate le preziose energie di Giove e Mercurio con cose inutili e con persone superficiali. Luna tutto il giorno in Ariete, settore del lontano e dei viaggi, accende anche la scintilla della passione. Venere sempre deliziosa impedisce di trasformare l’amore coniugale in una routine. Eleganza della donna Leone.

VERGINE Il Sole rimane nel segno fino a domenica, energia che dovete sfruttare assolutamente oggi e domani, forti anche dell’eccezionale energia cosmica prodotta dal trigono Sole-Urano, perfetto per iniziare nuove attività, nuove collaborazioni, nuovi posti di lavoro. Siete sul binario giusto, Urano geniale come tecnologia e anche Plutone ispiratore di nuove imprese economiche, trasformano un esperimento in fonte di guadagno. Trasformano anche una simpatia in amore.

BILANCIA L’estate sta finendo e un anno se ne va… I Righeira, voi adulti ricordate la vostra gioventù? Domenica inizia la vostra stagione, sarà un nuovo autunno, sarà una nuova vita. Vi invitiamo sin da oggi ad avere attenzione per la forma fisica, specie per le ossa che sono sottoposte al disturbo di Marte e Saturno. Giove chiude definitivamente situazioni professionali superate e in qualche caso anche le storie di amore cosiddetto libero. Corrente erotica da antologia.

SCORPIONE Plutone e Marte sono i due pianeti che vi rappresentano, in questo periodo entrambi in aspetto per voi super positivo, oggi in più avete una Luna marziana in Ariete che chiama all’azione dalla mattina alla sera. Non ci dispiace scrivere che questo giorno non consente divertimenti e perdite di tempo, perché sappiamo che potreste con questo Mercurio in Vergine raggiungere la vetta più alta della vostra estate. Concluderete, domenica, anche con tanto amore.

SAGITTARIO Ci sono state Lune estive poco indicate per il vostro carattere, tuttavia grazie ai viaggi e ai divertimenti che saprete creare dal niente, tutto sommato possiamo dirvi: bravi! La stagione si conclude con Luna in Ariete, tanto calda e appassionata da sembrare quella di Ferragosto, un segnale di buon auspicio per gli affari futuri. Finché Sole e Mercurio restano in Vergine, non vi conviene tirare fuori i soldi. Niente spese, niente lusso. Pane e mortadella, diceva Giovanna Ralli.

CAPRICORNO Intensi colloqui con la famiglia nel suo complesso, anche con i figli sposati o che non vivono in casa; voi giovani del segno invece dovete partecipare all’organizzazione della casa, essere vicini alle persone anziane, ai vostri nonni. Non è assolutamente un rimprovero il mio, semplicemente riporto il significato della Luna in Ariete e Marte in Cancro. Controllo medico. Carriera, affari: l’assalto alla diligenza lo dovete organizzare domani con Luna nel caro Toro.

ACQUARIO Non è poco quello che offrono le stelle al vostro segno, specie se siete molto Acquario anche l’ascendente può avere importanza. Intanto, dovete casomai temere solo Urano in Toro, disturbo che può essere eliminato con un comportamento disciplinato ed educato nei confronti delle persone vicine. Fatelo pure l’affare che sognate dall’inizio dell’estate, il grande Giove è con voi. Amore: assoluto, sin dal primo sguardo irrinunciabile. Nascite: sarà una femminuccia.

PESCI Non si è ancora risolta la difficile situazione ambientale, che coinvolge il vostro personale lavoro e le collaborazioni, ma le stelle della terza decade di settembre preparano la situazione professionale di ottobre, che si presenta come un mese di successo.

Quelle dell’amore sono ancora più decise e più belle, Venere in particolare mette in evidenza la donna Pesci che vince in qualsiasi settore, in casa e fuori. Uomo Pesci: un orso gentile, così caro, così dolce come il miele.