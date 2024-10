L'oroscopo del 2 ottobre 2024 di Branko

ARIETE L’autunno entra nella fase più calda, Luna nuova nel settore del matrimonio e delle collaborazioni diventa decisiva per i chiarimenti che da tempo aspettano di essere portati a termine. Questo autunno è importante per le iniziative che intendete realizzare in famiglia, nuovi matrimoni. Avrete come la sensazione di esservi trasferiti in un altro posto, lontano dalla noia che produce il solito tran-tran. Perfino il vostro amore sembra altrove.

TORO Particolarmente positiva quest’anno Luna nuova in Bilancia, ha impiegato sette giorni per concludere la fase questa sera alle 20:40, cosi voi siete particolarmente forti nel lavoro e in tutte le iniziative pratiche in cui è necessario avere anche fortuna. Bellissimo l’aspetto per voi tra Mercurio e Giove soprattutto per le imprese finanziarie. Dato che gli astri amano il Toro possono far nascere anche un amore nuovo, bello, gioviale. Godetevi almeno un attimo di Marte sensuale.

GEMELLI È troppo bella e produttiva questa Luna nuova in Bilancia per lasciarla andare via senza aver ottenuto qualche garanzia per i prossimi affari. Avete il privilegio di avere nel segno Giove - legge, Luna vi assiste anche in questo settore. Molto positiva per la casa e per i figli. Questa sera alle 20:40 avrete la sensazione di aver creato qualcosa di unico. Tra le foglie che volano in questo autunno europeo, almeno una è d’oro: l’amore!

CANCRO Certamente severa Luna nuova in Bilancia con Mercurio, però utilissima per mettere a posto la casa, intesa come abitazione e come famiglia. Importanti novità nella vita dei parenti. Sul calendario, Luna nuova è indicata con un disco scuro, resta quasi tre giorni congiunta al Sole, ecco perché può provocare anche qualcosa nella salute. Meglio rimandare alla Luna in Scorpione. In amore vi salvano Venere e Marte, siete belli quando amate.

LEONE Fase Luna nuova conferma le previsioni positive per il lavoro e affari, le stelle sembra che guardino solo il vostro segno. C’è un raggio positivo che raggiunge ogni settore del vostro oroscopo, ma possiamo annunciare anche fortuna nel senso classico del termine, osservando l’aspetto di Giove. Sfidate anche nel lavoro, professione, affari. Siete favoriti pure nei vari concorsi, appalti, gare. C’è un amore che ancora finge di resistervi.

VERGINE Luna nuova d’ottobre nel settore del patrimonio. Positiva di per sé, ma se contiamo anche la protezione di Mercurio, vostro pianeta, la situazione diventa fortunata. L’inghippo sta in una vostra reazione troppo istintiva e non abbastanza sostenuta da prove e garanzie. Anche i meno giovani sentono il richiamo di Marte in fiamme. Approfittate della sua permanenza in Cancro per dare vigore al fisico. Il problema è Giove che preme un po’ sulla salute.

BILANCIA Stasera alle ore 20:40 nasce Luna nuova, fase che avviene in un segno una sola volta l’anno, per questo definita Luna nuova personale. Appunto. Ci sono ancora parecchie cose personali nel lavoro e nella vita affettiva, da mettere a posto, altre da eliminare definitivamente, nuove da trovare. Oggi, con la forza anche di Mercurio e Giove, può nascere una fase esistenziale nuova, partendo però dalla famiglia, figli, amore. In primo piano la figura materna.

SCORPIONE Luna nuova in Bilancia è importante anche per il vostro oroscopo, inizia il conto alla rovescia del vostro anno personale, tra un mese avrete voi il novilunio. Una scintilla che può diventare fiamma di un nuovo successo. I professionisti, i laureati, i tecnici, i lavoratori autonomi vengono già tenuti d’occhio da chi può dare loro una chance. Amore: prolungate il vostro romantico e appassionato incontro.

SAGITTARIO Sì. Talvolta basta una sola parola per iniziare un oroscopo positivo e dare un input al lettore che vuole davvero creare qualcosa per sé e per gli altri. Non guardate ai vecchi soci e alle situazioni passate, orientatevi verso le novità, anche a costo di fare esperimenti che impongono rischi, Luna nuova in Bilancia è garanzia di tutto. Ci piace l’aspetto Sole-Urano, Luna-Mercurio, modernità.

CAPRICORNO Moderazione nelle attività fisiche, siete disturbati nella circolazione e nella respirazione, mentre le persone del vostro ambiente vi fanno aumentare la pressione (o abbassare, dipende). Voi avete stelle buone e decise, non è più tempo di trattare o di trovare accordi del momento. Conoscendo i transiti dei prossimi giorni noi consigliamo di fare gesti che possono far capire chi siete. Luna nuova vi butta un po’a terra.

ACQUARIO Sole, Mercurio, Luna nuova - tutto succede in Bilancia quindi le occasioni migliori arrivano da ambienti lontani e persone da fuori, ma c’è anche il riavvicinamento alle persone di sempre, parenti. Questo grazie a Giove, fantastico pianeta, messaggero della fortuna. La potenza di Giove vince anche la negatività di Venere in Scorpione, forse il sex non sarà così pronunciato, ma l’affetto e la gioia che vi dà la persona cara sono autentici.

PESCI Ogni novilunio è prezioso per tutti i segni perché favorisce nuove semine, ma questa Luna nuova in Bilancia è la prima dell’autunno, assume per voi un significato profondo.

Nasce nel segno dei cambiamenti esistenziali, che prima rovesciano la barca, poi la rimettono in navigazione. Presto sarete al timone di una nuova nave che Nettuno costruisce più solida. Il vostro grande amore nuota nel mare della passione, senza bisogno di un salvagente.