L'oroscopo del 21 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Siete un fuoco che arde di continuo, le fiamme della creatività raggiungono il settore finanziario, come conferma l’ottima Luna in Gemelli, mentre Venere dà maggior movimento e dinamismo all’amore. Conturbante feeling erotico, Giove può far nascere una nuova relazione molto seria. Marte si dirige verso la famiglia: che cosa succede da voi, quale evento si prepara?

TORO Delizioso anche oggi il profumo della Luna, profumo di mosto selvatico che arriva dalla vigna dei vostri amori. Venere è ritornata amica, Marte è sexy, le stelle scelgono voi, non mancate questo appuntamento con la felicità. Nettuno bellissimo nel settore degli incontri, invita a dare voce e musica al matrimonio, che dovrà confrontarsi con il Sole nello Scorpione dal giorno 23. P.S. Se c’è l’occasione non rinunciate a un pranzo di pesce.

GEMELLI Compito in classe: ottimo riscontro professionale, compito in casa: calmate i vostri parenti, compito in amore: allungate il passo verso la felicità, conquiste facili. Mercurio annuncia altre occasioni di crescita professionale ed economica. Fortuna. Quante volte abbiamo già scritto questa parola nel vostro oroscopo? E insisteremo ancora finché non avrete tutti una prova tangibile di Giove. Perché quando Giove decide, le cose avvengono.

CANCRO Transiti costruttivi, rialzi nelle finanze considerevoli. Potete contare sulla protezione di corpi celesti positivi per le questioni professionali e affettive. Luna arriva prima di tutti, risveglia l’amore, sorprese non previste organizzate da Marte nel vostro segno, che sarà presto rafforzato dal Sole in Scorpione. Un uomo autoritario (padre?) da convivere. In ogni caso sarete voi a vincere la partita di novembre!

LEONE Ricordiamo a quelli che operano in borsa: potrebbe esserci una nuova situazione di instabilità. Occupatevene, e anche di altre questioni finanziarie, oggi Luna e Giove potrebbero dare un colpo di fortuna. Pressioni pure in famiglia, ma verso sera risplende Venere, cara agli innamorati e complice degli amanti segreti. Consigliamo un viaggio in Toscana, nelle città d’arte rinascerete.

VERGINE Il vostro segno non fa strage di cuori in questo periodo, oggi siete agitati e scontenti per via di Giove e Luna nel segno dei Gemelli, Marte però annuncia qualche momento sexy niente male. Non rispondete alle osservazioni, nemmeno alle critiche nel lavoro, domani avrete un’altra forza. Il mondo della legge, burocrazia, imprenditoria, politica. Disturbi alla masticazione, improvvisi malesseri.

BILANCIA Siamo convinti della vostra riuscita, lunedì è una piccola antologia dei migliori transiti che influenzano l’attività professionale, studio, ricerche di affari e di nuove occasioni. Possibilità per imprenditori che esercitano lontano, all’estero. Luna infatti anche oggi in Gemelli, forma un aspetto con il fortunato Giove. Fuoco passionale, amore come un vulcano, ma anche i vulcani hanno le loro nevi… Chiarimenti definitivi prima della Luna in Cancro, domani.

SCORPIONE Luna e Giove, questioni personali e pubbliche, si incontrano in un punto fondamentale del vostro oroscopo, nel momento cruciale della vostra vita, toccata anche da altri rinnovativi transiti. Segnali di miglioramento e di rinascita, che diventeranno numerosi quando partirà la vostra stagione. Avete tutte le possibilità per puntare più in alto, là dove soltanto i più intelligenti e i più coraggiosi osano andare. Ecco perché lo Scorpione viene associato all’aquila.

SAGITTARIO Anche i sogni sono utili nella vita, ma non lasciatevi trasportare troppo dalla fantasia (a meno che non siate artisti). Saturno esige razionalità e concretezza. Enorme agitazione in serata, Venere canta: caramelle non le voglio più, la luna e i grilli raccontali a un altra… questa Luna poi! In Gemelli è capace di dire le bugie più inverosimili, vedete di non cascarci. Cominciate a lavorare sulla vostra metamorfosi anche in certi rapporti umani.

CAPRICORNO Avanti! Sollecitiamo, soprattutto i nativi che sono in rapporto professionale o affettivo con la Bilancia e il Cancro, a definire oggi le questioni che richiedono una soluzione. Domani infatti la Luna sarà in Cancro, opposizione che sprigiona influssi ambigui e ingannevoli, disturba la digestione e stanca gli arti inferiori. Intendiamoci, l’attività professionale non va affatto male, ma visto che avrete dal 23 un cielo più ricco, rimandate affari importanti.

ACQUARIO Porterà un po’ di quiete il pomeriggio, quando Giove avrà accanto la Luna in Gemelli e formerà un aspetto con Venere. Quiete per modo di dire, visto che sarete coinvolti in una frenetica danza passionale. Quando uno vi vede così presi dai sensi immagina subito i nativi americani che danzano intorno al fuoco. Vi piace creare un tornado quando arrivate in un posto e vi piace fare un uragano quando ne uscite. Ecco perché gli amici vi dicono che siete speciali.

PESCI All’inizio di questa settimana l’atteggiamento in amore, famiglia è ancora nervoso, col passare delle ore però si trasforma in dolce, comprensivo e passionale.

A dire il vero la Luna non è proprio in fase sentimentale, ma voi avete la calda presenza di Marte che incide sulla vita di coppia e aiuta a trovare un’intesa anche per le decisioni nel campo pratico. Per scaramanzia non diciamo altro, ma sono presenti pure segnali di fortuna. Un collaboratore da convincere con astuzia.