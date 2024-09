L'oroscopo del 21 settembre 2024 di Branko

ARIETE Luna è anche oggi molto positiva, però si orienta più verso gli affari, lavoro, studio. Si avvicina il periodo molto intenso per le collaborazioni, alcune si rafforzano grazie alle prove che dovrete affrontare sotto il segno della Bilancia, altre sono in un punto di verifica, qualcuna si conclude. Notizie interessanti per i soldi. Passione amorosa viva, nonostante il richiamo di Marte sulla salute, eccessive però sono le vostre pretese. Attenti alle chiamate in arrivo.

TORO Luna nel segno, bellissima e produttiva, per intervento diretto di Mercurio e Sole ancora in Vergine. Il bene può arrivare attraverso Venere, avete nelle vostre mani molte possibilità di avanzamento o di amore, se vi interessa di più. Viaggi consigliati, il Toro influenza la Spagna, ma le vostre terre sono anche Irlanda e Canada. Donne: magari in Irlanda troverete un uomo tranquillo per voi.

GEMELLI Domani il Sole va in Bilancia, vostro segno fratello che vi porta bene, la Luna invece entra in Gemelli in mattinata alle ore 10:25. A voi l’onore di aprire la nuova stagione, con amore che non vi dovrebbe mancare grazie a Venere in aspetto di trigono con il vostro Giove. Una vera pacchia per quelli che si vogliono solo divertire. Barbault, astrologo, definisce l’uomo Gemelli “le petit diable”, un simpatico diavoletto.

CANCRO Avete superato i transiti duri avvenuti durante l’anno, adesso il Sole deve fare il normale percorso autunnale in Bilancia, cosa che alla vostra Luna non garba. Ma Nettuno, meraviglioso in Pesci, esalta la sentimentalità, l’immaginazione amorosa, Marte ravviva la passione. Oggi Luna in Toro aggiunge concretezza, decisa vi pone due quesiti: amore o affari. Scegliete voi. Date fastidio nel lavoro perché siete bravi.

LEONE Ci sono ancora questioni familiari-finanziarie da sistemare, ma voi create problemi anche dove non esistono, la perfezione che cercate non è di questo mondo. La combinazione Luna-Urano, in Toro, effettivamente può essere disordinata, ma domani cambia. Inizia il mese della Bilancia che diventa per voi una magnifica avventura che spinge verso la crescita finanziaria quasi senza precedenti. Da quando non abbiamo un cielo tanto favorevole al Leone?

VERGINE Ultimi raggi estivi del Sole in Vergine, domani alle 14:44 inizia l’autunno - i bimbi che nascono entro quell’ora sono della Vergine. Sabato vi libera un po’ dalla stanchezza e dallo stress che avete accumulato nei mesi passati, evidentemente non avete fatto vacanze giuste e nei luoghi adatti a voi, soprattutto siete stressati dalle persone che avete dovuto frequentare. Mercurio in aspetto con Luna in Toro, fra loro sussulta Marte: ed io tra di voi se non parlo mai ho visto la vostra intesa… Che male fa la gelosia, non vivo più, cantava Nada.

BILANCIA L’amore non è un sentimento inventato, Venere dice che esiste nella vostra vita, ma dovete essere più bravi nel gioco della seduzione, nel rituale di piacere a qualcuno… che non è ancora completamente vostro. Stasera ci sarà la Luna giusta, dal sensuale Toro manda stimoli alla vostra Venere e Giove grande seduttore compie l’opera. Domani alle 14:44 farete un brindisi alla vostra nuova stagione astrale, la fortuna si scopre come per caso, ma era sempre li, vicino a voi.

SCORPIONE Questa grande Luna in Toro può provocare mal di gola, raucedine o qualche linea di febbre, ma illumina la vostra mente - idee vincenti, progetti, senso degli affari, non proprio da banchieri, però esce fuori qualcosa dal cilindro magico di Nettuno. Quest’anno e nei prossimi sette anni Nettuno sarà un po’ il regista dello spettacolo della vostra vita, vi fa “sentire” le cose, avvenimenti, persone. In particolare vi interessa una persona? Stasera è qui.

SAGITTARIO Dimmi che non è stato solo un gioco d’estate per te… e invece pare proprio di si. Molti amori nuovi sono partiti con il piede giusto ma non con Marte giusto. Adesso, però, arriva il Sole amico in Bilancia, Marte è positivo e Venere anche, tutti nel segno dei vostri incontri. Nuove conoscenze professionali, probabilissime nuove storie d’amore. Scontro con i collaboratori? Definitivo, sentenziano Saturno e Giove. Controllo nella salute.

CAPRICORNO Domani equinozio d’autunno, apre però con Marte in opposizione, oggi stesso dovete iniziare con le questioni che interessano la famiglia, figli e genitori, coniuge. Ci sarà trambusto nell’ambiente professionale, siete abituati e non fateci caso, ma le cose private richiedono attenzione e devono restare private. Quella Venere ancora in Bilancia è un po’ pettegola, però transita nel segno che governa il vostro successo, avrete pane per i vostri denti.

ACQUARIO Sorpassate questa antipatica Luna in Toro, domani mattina sarà già in Gemelli congiunta a Giove, seguita dall’ingresso del Sole in Bilancia e da Venere che prosegue il suo influsso amoroso. Come terzo segno d’aria, avrete il massimo beneficio dal Sole in Bilancia e le occasioni migliori per le conquiste sentimentali. Passando al campo lavoro-affari, abbiamo molta fiducia in Mercurio e Marte, intelligenza e forza realizzatrice.

PESCI Situazione sentimentale non negativa ma certamente bizzarra: Marte canta un grande amore, Mercurio e Giove disturbano la vita di coppia.

Sarà magari perché il cuore sta per scoppiare di felicità… Fiesta! Domani Sole in Bilancia aiuta a realizzare nuove idee, ottenere gratifiche e successo nel lavoro. Siete nervosi ma convincenti, in affari dovete insistere ancora di più. Urano è per voi splendido, firmate contratti e compromessi. Organizzate qualcosa di divertente per sabato sera.