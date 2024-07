L'oroscopo del 22 luglio 2024 di Branko

ARIETE Sole in Leone è il transito più bello per il vostro segno, produce grande energia e forza attiva, aumenta la fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità. Liberate il vostro animo dai turbamenti, datevi all'amore, andate incontro alla nuova settimana con grande fiducia in voi stessi, ma anche verso gli altri, che vi daranno prove di stima e affetto. Giorni indimenticabili in amore, conquiste o avventure veloci se non volete impegnarvi. Straordinarie novità anche per i vostri figli, crescono e diventano maturi, vi fanno invecchiare…

TORO Come ogni anno, Sole in Leone mette in primo piano la famiglia, figli e genitori, affetti e amori. La casa paterna o materna, intesa come abitazione o come bene immobile. Oggi siete disturbati dalla Luna in Acquario, impulsività pericolosa, pressione troppo alta o troppo bassa, dipende da come reagisce il corpo. Meglio comunque evitare attività fisica, Mercurio vi richiama al dovere che avete nei confronti delle persone vicine. Fate in modo che la vita sia all'insegna dell'amore e delle amicizie, prestate attenzione alle persone che conoscerete in vacanza.

GEMELLI Sole entra in Leone, dove transitano ancora Mercurio e Venere, e diventa insieme a Giove, il principale fabbro della vostra fortuna. Le novità sentimentali sono nell’aria, aumentano oggi stesso grazie a Marte, splendido per voi tutti. Un gran viavai di amici e parenti, forse anche qualche richiesta di favori e protezioni. Siate generosi, anche voi avete una formidabile protezione nel lavoro, in affari. Una breve fermata è prevista dopo mercoledì ma non è negativa, avrete modo di riflettere sulle iniziative future.

CANCRO L'uscita del Sole, alle 9:44, provoca un po' di stanchezza fisica e nervosismo, spesso anche la sensazione di vuoto dentro, ma vi riprenderete subito grazie alla Luna positiva e ai pianeti disposti in modo da non recare fastidio al Cancro. Siamo lieti di potervi inserire tra i segni con le maggiori possibilità di riuscita, in questa estate 2024. Nettuno risveglia il filantropo che è in voi, Giove resta in una posizione da cui si può ottenere il meglio sotto il profilo finanziario, non manca passionalità in amore. E quando ci sarà qualche Luna particolarmente sensuale, conquisterete e sarete conquistati.

LEONE L’estate della vostra vita, auguri! Esattamente alle 9:44, il Sole entra in Leone e apre la stagione del compleanno, che annuncia di diventare una delle più importanti degli ultimi 7 o 14 anni. Pensiamo soprattutto al transito di Saturno, che è sempre a vostro favore. Resterà qualche fastidio di Urano nel segno del Toro, ma riguarderà quasi sempre l'ambiente di lavoro e il vostro rapporto con le autorità. L'inizio della stagione è leggermente ostacolato dalla Luna opposta in Acquario, insieme al brindisi di felicità. Aspettatevi anche qualche critica da una persona vicina e cara.

VERGINE Sole entra in Leone, il vostro anno personale si avvia alla conclusione, ripensate alle cose accadute negli ultimi 12 mesi, poi con calma farete nuovi piani. Tra un mese toccherà a voi la nuova ripartenza. Oggi intanto avete una buona Luna nel campo del lavoro, ma visto che avrete Mercurio nel segno il 24, rimandate qualche iniziativa pratica e concentratevi sulla famiglia e figli. Il vero intoppo della settimana è soprattutto la vostra impazienza, che poi si riversa anche sull'amore, rischiate di non dare la dovuta attenzione al coniuge. Non basta una toccata e fuga.

BILANCIA Siete sul punto di ripartire alla grande, Sole passa in Leone, posizione splendida per ogni vostro rapporto, progetto, sogno. Questa nuova luce astrale che comprende anche Giove e Marte, per tutto il periodo a vostro favore, ci consente di prevedere un'estate speciale. Se c’è un affare che vi interessa davvero molto, affrontatelo subito perché oggi siete favoriti anche dalla Luna in Acquario, perfetta pure per investimenti nel campo finanziario. Quasi non troviamo le parole per raccontare il vostro amore, tutto è come un giorno avete desiderato...

SCORPIONE Non saranno facili questi primi giorni del Sole in Leone, perché si incrociano con Plutone in Acquario, una composizione faticosa per il fisico e delicata per i rapporti con le istituzioni, organi governativi, autorità. Conoscendo il vostro carattere ribelle ci sentiamo di raccomandarvi cautela e di evitare ogni conflitto. Mercoledì sarete tirati su dalla bellissima Luna in Pesci, dimenticherete alcune parole aspre che si sentono oggi in famiglia e nel matrimonio. Bene puntare sul successo materiale, volgete però l'attenzione anche alla vostra anima, ritornerete forti più di prima.

SAGITTARIO Oggi potreste realizzare un sogno di lavoro, carriera, affari. Chiedete, cercate anche molto lontano, Sole in Leone diventa una luce fortunata pure per gli affari all’estero. Professionisti, sveglia! Non dimenticate che ci sono due severi giudici a controllarvi in diretta dalla casa dei rapporti stretti, Giove e Marte, mentre dalla casa della famiglia siete controllati da Saturno e Nettuno. Ma se siete in vacanza, con voi non si può mai dire chi incontrerete, senz'altro non mancano conoscenze originali e anche eccitanti, se siete interessati alle avventure.

CAPRICORNO Visto? È valsa la pena di essere pazienti e moderati, soprattutto nei rapporti di lavoro e nelle corse al successo professionale e finanziario, da oggi non avete più contro il Sole che diventa anzi un grande sostenitore dal Leone, segno che ammirate e a cui spesso vi paragonate, perché entrambi portate una immaginaria corona sulla testa. Venere è erotica, Mercurio un vero cercatore delle migliori occasioni per voi e per la famiglia, serate a luci rosse, se per rosso intendiamo la vostra ritrovata e sorprendente voglia di baci e di carezze. Colpi di fulmine.

ACQUARIO Testimoni di un aspetto che mancava nel nostro oroscopo da secoli: Plutone in Acquario e Sole in Leone, si tratta di una opposizione di due forze potenti che diventano un esame di resistenza e di intelligenza per la società. Nel vostro caso, dato che avete oggi Luna nel segno, il transito mette in primo piano quelli che sono i rapporti stretti e più importanti in assoluto. Su questi dovete concentrarvi, allora avrete anche la possibilità di fare uno scatto incredibile nel lavoro. Raccomandiamo, però, cautela nell'attività fisica e alla guida. Se vi piace un Leone, prendetelo.

PESCI Dal Cancro al Leone, il Sole si sposta dal settore dell’amore e della passione, in quello del lavoro e della salute. Questo passaggio sarà molto visibile mercoledì quando vi arriva la Luna nel segno e Mercurio andrà in Vergine. Sentirete qualche fastidio alle gambe, fianchi, stomaco, denti, qualcuno controlla i vostri conti.

Il problema non sono i guadagni di adesso, ma qualcosa che non avete chiarito nel passato. Niente panico, Saturno troverà il modo di farvi guadagnare. Conviene faticare per arrivare al traguardo desiderato. Ogni tanto però è bello perdersi nell'amore.