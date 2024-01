L'oroscopo del 23 gennaio 2024 di Branko

ARIETE Luna in Cancro disturba lo stomaco e diventa anche metafora: vi tocca digerire un boccone non gradito, non potete fare diversamente. Si presenta abbastanza aspra la nuova Venere in Capricorno che si congiunge a Mercurio e Marte. Si tratta specie di disturbi nell’ambiente professionale e collaborazioni, ma dovete sempre ricordare che sono influssi nel campo del successo, quindi ostacoli e prove sono inevitabili. Inventate qualcosa di eccitante che risvegli il coniuge.

TORO Un bel giorno di gennaio, interessante per nuovi progetti, collaborazioni, affari. Un nuovo respiro nei rapporti di coppia, Venere passa in Capricorno e si congiunge a Marte, nasce il desiderio. Mercurio aiuta ad approfon- dire il dialogo con i parenti, che hanno sempre atteggiamenti di sufficienza nei vostri confronti. Dato che voi siete ricchi, pretendo- no sempre di più. Pensano che nascondiate tesori, voi stessi non fate nulla per smentire.

GEMELLI Rilassatevi fisicamente, concentratevi col pensiero, preparatevi per nuove azioni e per nuove conquiste. Inizia oggi un periodo assolutamente favorevole che durerà molte settimane. Mille violini suonati dal vento della passione, ma c’è anche qualche goccia di pioggia sul vostro amore, Saturno e Nettuno sono nel segno dei Pesci. Però l’esuberanza riconquistata sorprenderà i vostri amanti di sempre, conquisterà i nuovi. Cominciano ad arrivare i soldi.

CANCRO Prima Luna del 2024, diversa da quella piena che avete avuto nel segno il 27 dicembre, diciamo che è più tempestosa. Arriva nel giorno che porta Venere in opposizione, insieme a Mercurio e Marte, le novità arrivano tutte insieme e con la forza di un uragano. Forse è necessaria l’assistenza di un avvocato per sostenere le vostre ragioni e difendere i vostri diritti. Senza difese in amore, ma questo può non essere un difetto, vi si prende con facilità.

LEONE Voi e l’altro. Questo significa Giove in Toro, esalta la vostra ben nota autostima, però è meglio non sbandierarla troppo. Una valanga di opportunità nel campo del lavoro e degli affari. Arrivano risate dalla camera da letto. Quelli di voi che sono soli avranno in settimana la possibilità di visitare nuove stanze in compagnia di una guida niente male, la Luna piena. All’appuntamento con l’amore presentatevi in forma smagliante, con un nuovo dettaglio estetico.

VERGINE È passata quell’antipatica Luna, passa anche Venere negativa che si trasforma oggi in una fata turchina per il vostro amore. Nel giro di pochi giorni avrete possibilità e occasioni per iniziare nuove storie in amore e nel lavoro. Vincenti non solo per la protezione di due stelle della fortuna, anche il vostro stile diventa una cifra. In questo nostro tempo in cui ogni concetto di eleganza sembra svanito, voi siete la nostra Chanel e il nostro Armani. Gravidanza a sorpresa.

BILANCIA Per dovere di cronaca dobbiamo partire dalla salute e dalla famiglia, che sono entrambe sotto pressione dei pianeti nel segno del Capricorno, dove si aggiunge anche Venere. Il transito sarà per fortuna breve, ma richiede lo stesso una maggiore cautela alle donne del segno, anche se in età avanzata. Problematica la Luna per due giorni in Cancro, controllate tutte le imprese finanziarie, le compravendite, i beni immobili.

SCORPIONE Prima della Luna piena, che vi manderà in tilt, tentate un languido rapimento d’amore. Venere torna in diretta, aprite gli occhi sotto i raggi della Luna in Cancro, magica in aspetto con Nettuno, persino infermiera se ne avete bisogno... Un gioco coniugale: paziente e infermiera. Nonostante gli intoppi e gli impegni domestici, la carriera è davvero in pieno fermento. Mercurio è ottimo per le questioni scritte, per eventuali viaggi.

SAGITTARIO Ciao, Venere! La stella dell’amore esce dal vostro segno, ma non vi dimentica, in Capricor- no vi aiuterà in affari, soprattutto nelle questioni finanziarie. Potendo anche contare sulla benevolenza di Giove e Urano, tentate una magnifica impresa entro il 23 febbraio. Luna in Cancro occupa la vostra ottava casa zodiacale, passa quasi inosservata, ma “dentro” provoca una tempesta ormonale di notevole intensità. Si avvicina quella fiamma passionale non ancora accesa.

CAPRICORNO Luna in Cancro è nel campo del matrimonio e dei rapporti stretti in generale, ma non dovrebbe provocare seri disturbi, perché voi avete l’assistenza di molte stelle, da oggi anche di Venere. Benvenuta, regina dell’alba e del tramonto! I nativi americani avevano paura di lei, voi però l’avete attesa con mille sogni e speranze d’amore. Si, lo avrete questo amore! Preparatevi per il matrimonio, gravidanze e paternità sono certi.

ACQUARIO Siete in attesa dei primi arrivi planetari nel vostro cielo, dopo Plutone che sta già prendendo possesso della vostra vita. Non importa se non ci sono mutamenti esterni evidenti, in voi c’è in atto un cambiamento che vi porterà verso decisioni fondamentali per il futuro. La presenza del vostro pianeta governatore Urano in Toro, insieme a Giove, non è ideale per la famiglia, ma arriva sempre una Luna gentile che aiuta ad appianare i contrasti. Controllo della pressione.

PESCI Questa è la meraviglia delle stelle, gli influssi meravigliosi per l’amore arrivano quando uno meno se l’aspetta. Oggi arriva Venere positiva, splendida assieme a Marte, propizia nuovi innamoramenti. Incontri durante i viaggi. È tempo di pensare al matrimonio, anche se siete innamorati da poco. L’amore quando è vero amore, non ha bisogno di lungo rodaggio, uno salta sulla nave e affronta il mare... Donna Pesci, donna di mare.