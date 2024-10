L'oroscopo del 23 ottobre 2024 di Branko

ARIETE L’alba di un nuovo giorno e di un nuovo periodo. Inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, un tipo che voi conoscete bene e che avrete modo di incontrare oggi stesso. In quel segno transita ancora Mercurio molto buono per tutte le questioni pratiche, affari, dove siete favoriti anche da Giove, per il successo rinunciate al divertimento, ma non alla porzione quotidiana di sex.

TORO Profuma questa Luna in Cancro come il tartufo d’Alba, nonostante il disordine dei mercati finanziari voi venderete il vostro prodotto molto bene, ma solo perché avete organizzato tutto prima di questo Sole in Scorpione. Momento buono anche per un cambio di casa, un progetto matrimoniale. La famiglia non può interferire nelle vostre scelte, decisioni, orientamenti. In amore avete la protezione di Venere e Marte, confermano il vostro ruolo di amanti.

GEMELLI È sempre tempo di traslochi nel vostro quadro astrale - stelle che arrivano, stelle che vanno. Da questa mattina, un miglioramento nel settore professionale grazie al Sole in Scorpione che vi proteggerà fino al solstizio di inverno. Sul piano della salute, Venere quadrata a Saturno non risparmia né uomini né donne, entrambi con problemi alle ossa, bronchi e gola. Approfittate della Luna positiva, nella passione amorosa passate subito all’incasso.

CANCRO Luna nel vostro segno apre con il Sole la stagione dello Scorpione, segno che vi capisce più di ogni altro, e porta anche fortuna alle vostre imprese. Lì, in quella palude, vola come un’anatra innamorata, Mercurio. Questa sera stessa farete una bellissima impressione in amore. Marte crea un’aria misteriosa in amore che rende ancora più intenso il vostro rapporto. Un’uscita serale porta occasioni sorprendenti di nuove amicizie.

LEONE Iniziate la giornata con ottimismo, ma anche con circospezione: Sole è nello Scorpione, il transito dura un mese, difficile per voi perché si tratta del vostro astro guida, talvolta faticoso anche per il corpo. Dobbiamo aggiungere Urano in Toro, che va contro il vostro ambiente di lavoro, crea contrattempi magari banali ma che vi fanno perdere autocontrollo. Eppure… la fortuna c’è! Sorvolate i difetti del caro coniuge, ma non proprio tutti.

VERGINE Siamo lieti di poter prevedere un notevole miglioramento nel campo finanziario, ma anche voi dovete seguire quello che decidono nelle alte sfere. Meglio comunque prendere iniziative in maniera autonoma, Urano il capitalista, è dalla vostra parte, da oggi anche il Sole nello Scorpione illumina la vostra mente. Ma chi vi può battere? Ve lo diciamo noi chi: l’amore. Si gentile Vergine, quella Venere che salta come un cavallino dispettoso in Sagittario vi può far inciampare.

BILANCIA Luna in Cancro vi ricorda che la stagione del vostro compleanno è passata, ma avete accumulato delle esperienze utili e anche eccitanti per la vita sentimentale. Sole nel vicino Scorpione dura quattro settimane e vi sarà d’aiuto soprattutto nel campo finanziario. Tutto quanto gira intorno ai soldi, da oggi e fino all’11 novembre. Però saprete affrontare tutto e tutti, avrete il vostro filone d’oro. Quando vi prende la gelosia, meglio non provocarvi.

SCORPIONE Benvenuti nel nuovo anno della vostra vita! Il momento atteso si è presentato alle ore 00:15, quando il Sole è entrato nel segno. Un inizio fortunato perché anche la Luna transita in Cancro, influsso che annuncia possibilità di riscossa e di amore anche durante i viaggi e nei posti lontani. Sarà il compleanno più insolito che abbiate vissuto. Per i giovani intorno ai 30, età di Marte, questo compleanno rappresenta l’ingresso nel mondo del successo. Per le ragazze è come il ballo delle debuttanti.

SAGITTARIO Inizia oggi la stagione dello Scorpione, significa che il vostro anno personale si sta avviando alla conclusione, in questi giorni fate un esame e chiedetevi come vi siete comportati nelle faccende della vostra vita. Mentalmente potete già oggi rinunciare a qualche progetto, situazione, proposito, amore… Il nuovo che vi porta Venere e poi Mercurio sarà decisamente meglio per voi e per le persone che vi sono care. Parlate con prudenza di cose in fase di elaborazione.

CAPRICORNO È faticosa Luna in opposizione congiunta a Marte, disturba le collaborazioni e disturba anche il fisico, evitate attività e sport faticosi. Consiglio che vale anche per i giovani del segno. Ma se dovete fare un taglio definitivo, Marte per questo è uno specialista. Sole in Scorpione, un nuovo fermento nella vita professionale e sentimentale, tenetevi pronti in amore: nuove attrazioni in arrivo. C’è in questo cielo di fine ottobre tanto amore per voi.

ACQUARIO Difendete pure i vostri interessi e le vostre ragioni, ma non intromettetevi in questioni che non vi riguardano. Oggi inizia il transito del Sole in Scorpione, che non può essere gradito al vostro segno, tutto l’ambiente sarà sottoposto a qualche esame. L’opposizione che nasce con Urano nel Toro chiede un’attenta valutazione di tutto, anche con le parole dovete essere prudenti. Rivedete le vostre posizioni nelle associazioni, fattori imprevisti.

PESCI È il momento dell’acqua, vostro elemento, promette molto bene il Sole in Scorpione, l’amico più fedele che possiate incontrare nella vita.

Il bisogno di conforti materiali nasce dalla difficoltà momentanea (Venere negativa) di avere una totale soddisfazione emozionale, cercate però di non esagerare. La Luna con Marte è molto amorosa e passionale. Il giorno è ottimo anche per la sfera pratica, un guadagno.