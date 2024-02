L'oroscopo del 25 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Qualcuno vi considera degli incoscienti, per quel vostro modo di agire senza pensare, per l’irruenza, le stelle, invece, giudicano il vostro segno coraggioso, sempre proteso in avanti. Sappiamo bene la fatica che compie il seme prima di spuntare dalla terra in primavera, allo stesso modo voi siete stati messi alla prova fin dall’infanzia. Questa è adesso la vostra forza, lanciatevi sotto la Luna piena, anche in amore.

TORO Secondo giorno di Luna piena, bellissima per l’amore e anche per le iniziative professionali e di affari, procura facilitazioni e favorisce un buon rapporto con il pubblico. Sarebbe utile un viaggio domenicale insieme alle persone che vi sanno corrispondere, adesso voi avete proprio bisogno di parlare e di essere compresi. È la Luna più appassionata della stagione, voi amate, siete amati, voi troverete amore. Un amico vi apre una porta.

GEMELLI Improvvisamente nasce una certa tensione nel solito ambiente, professionale e domestico, perché la Luna piena batte con forza contro Sagittario e Pesci. Questa è una piccola guerra che vivremo probabilmente anche nelle nostre strade, ma voi, segno d’aria, sapete rendervi invisibili. Siamo certi che la passerete franca anche negli uffici comunali. Dovreste trattare il corpo con garbo maggiore, con più grazia.

CANCRO Per una volta non è in primo piano la famiglia, la casa (anche se resta un campo da seguire), mentre diventano importanti contatti che potreste avere con il lontano, anche estero. Grande protezione dai pianeti in Pesci, Saturno per primo che dovete sfruttare per costruire le nuove fondamenta di un prossimo palazzo professionale. Il massimo che avrete da Luna piena è in amore. Le persone sole possono oggi trovare compagnia per la primavera.

LEONE Non c’è aggressività da parte vostra, ma dovete reagire alle provocazioni, quasi inevitabili con 4 pianeti in aspetto di disturbo. Anche la vostra tensione interiore ha la sua importanza nei compiti quotidiani, non riuscite a non pensare a certi accadimenti, ricordate tutto, parole, azioni. È proprio la forza della memoria che veste questa domenica con attimi di celeste nostalgia, Luna assegna un compito in casa: tanto amore.

VERGINE Difficile sfuggire alle provocazioni sexy di questa Luna piena nel nostro cielo, liberatevi dalle incertezze e dalle perplessità, accettate un malizioso invito che vi sarà lanciato in serata. Dove e come troverete l’amore, voi che lo cercate, dipende dalla fantasia e dal coraggio, il sex-appeal è assicurato da Giove in Toro. Belli gli incontri durante i viaggi, sfruttate le influenze fortunate anche in affari, lavoro, carriera.

BILANCIA Quando la Luna cambia fase nel segno che precede il nostro si riscontrano dolori reumatici, problemi femminili, indigestione. Spesso provoca anche una passeggera depressione dovuta alla insicurezza per qualcosa che ci tocca affrontare o una decisione da prendere. Ma i contatti con gli altri sono intimi e profondi, avete necessità di confidarvi e siete pronti a ricevere confidenze. È un giorno di via vai, da mettere a posto.

SCORPIONE Emozionante, esaltante momento per i segni d’acqua. Luna piena è opposta a Nettuno - mare, mare - è la fase delle maree, alza il livello della vostra passionalità. Attrazioni al primo istante, colpi di fulmine, sono un classico di questo influsso. Non è detto che tutti i nuovi amori avranno un futuro ma sono emozioni e trepidazioni che vi rendono più vivi e felici. Non male l’attività, non avete paura di rischiare, perciò…

SAGITTARIO Secondo giorno di Luna negativa, transita in quadratura nel segno della Vergine, ma precisiamo che quello è anche il vostro campo del successo, perciò l’attività prosegue. Ma tutto sommato, se riuscite a regalarvi una pausa, perché è la salute, la forma fisica, che chiede qualche attenzione in più, è di sicuro meglio. Partite se avete in programma un viaggio, magari laggiù nella verde Puglia… quella terra vi rilassa.

CAPRICORNO Io ti darò di più, canta Luna piena in Vergine. Non ci si può sempre fidare delle sue promesse ma quando queste sono appoggiate da tutti gli altri pianeti non possiamo sbagliare le previsioni: domenica, meravigliosa domenica. Dovete credere a chi vi giura amore, anche se lo conoscerete solo oggi. Quando le stelle assumono il ruolo del destino, non si può scappare. Luna diventa il veicolo che vi porta sul pianeta della felicità.

ACQUARIO Le relazioni sociali sono la vostra forza, siete ricercati per dare tono alle serate e alle cerimonie, ma non sempre sfruttate il successo che avete. Ora invece dovete puntare di più sulla vostra personalità, bravura professionale e capacità in affari. Cercate di raggiungere traguardi più alti, avrete Mercurio ottimo fino a maggio. Nel cielo dei sogni segreti esplode una Luna piena, dice che vi sposerete in primavera-estate.

PESCI Tutto è portato all’eccesso sotto Luna piena. Può essere un buon momento per offrire o accettare collaborazioni, dipende da come siete arrivati fin qui. Se considerate di avere le carte per vincere, potreste buttare all’aria qualche vecchia intesa. Emozionante l’opposizione della Luna in Vergine, segno della coppia, propizia nuovi innamoramenti. Lasciate che gli avvenimenti seguano il loro corso, saranno a vostro favore, alla fine.