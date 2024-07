L'oroscopo del 25 luglio 2024 di Branko

ARIETE Non vi potete lamentare di Mercurio, astro del lavoro e affari, quest’anno l’avete avuto settimane in aspetto diretto e lo avrete ancora in Leone, da dove contribuisce anche ai vostri divertimenti. Però stasera il pianeta si sposta in Vergine fino a Ferragosto, dove sarà altrettanto se non addirittura più produttivo, ma oggi lo dovete sfruttare in banca o in borsa, che sono i terreni dove meglio esprime la propria forza, positiva o negativa. Voi dovreste avere esiti soddisfacenti, siete fortunati anche in amore. Scegliete quello che vi piace di più.

TORO La buona, anzi ottima, notizia per voi è il passaggio di Mercurio in Vergine, dopo il transito snervante in Leone, iniziato solo a luglio, ma è sembrato più duro perché c’è anche Venere in quel segno. La concentrazione oggi è più facile perché siete assistiti da una formidabile Luna in Pesci, bella anche per un viaggio, per uno spostamento da una casa all’altra. È risaputo che il Toro ama possedere più di una casa. Noi non abbiamo incertezze circa il vostro portafoglio finanziario, il settore del patrimonio personale conta su due eccezionali protezioni, Marte e Giove, che dovreste sfruttare anche nelle conquiste d’amore, però non lo fate. Che peccato!

GEMELLI La pressione della Luna in Pesci si fa sentire a causa della congiunzione che forma con Saturno e Nettuno. Congiunzione astrale faticosa per il fisico ma incide anche sul pensiero e sugli stati d’animo, in serata inizia un nuovo disturbo di Mercurio in Vergine. Fortunatamente a Ferragosto tornerà in Leone, ma nel frattempo provocherà qualche fastidioso intoppo anche nei rapporti stretti, soprattutto per voi che avete responsabilità familiari. Oggi qualche sintomo provocato magari dal cibo, bevande, farmaci presi senza il controllo medico. Venere però è sempre complice e appassionata, lancia un invito: fatevi sposare!

CANCRO Sarà impagabile il nuovo transito di Mercurio in Vergine, ideale per tutte le vostre iniziative professionali e affaristiche, specie se richiedono aiuti della legge e della burocrazia. Investimenti indovinati all’estero, specie negli USA, nati sotto il vostro stesso segno un 4 luglio. Tutti gli altri transiti sono positivi, ma nessuno può superare la forza della vostra Luna in Pesci accanto a Saturno: una madre, una moglie, una figlia, un’amica, una dea nella vostra vita.

LEONE Venere nel segno aggiunge la sua parte di dolcezza e di amore, Marte dai Gemelli tiene viva la sensualità, Giove vi rende intraprendenti nelle conquiste. Non siete per niente impauriti o intimoriti, davanti alle persone che sono magari più belle o più importanti di voi, l’orgoglio o la presunzione del Leone non ha limiti. Mercurio esce dal segno, ma tornerà a Ferragosto, in ogni caso anche la Vergine aumenterà il vostro patrimonio mobile e immobile. Successo nello studio, lavoro, sport, arte, persino nell’automobilismo. Batti il ferro che è caldo!

VERGINE Per farvi dimenticare un po’ il fastidio della Luna in Pesci, riportiamo la notizia del vostro Mercurio che arriva nel segno questa sera e sarà con voi fino a Ferragosto. Dopo ritorna in Leone, ma farà rientro il 9 settembre, avrete tempo e occasioni per mettere ordine nel lavoro e nella vostra vita. Adesso la cosa più importante è ritrovare la perfetta forma fisica, regalatevi belle vacanze, possibilmente in compagnia di gente con cui non siete in contatto quotidiano. Apritevi alle novità che questo mondo riserva a voi e a tutti noi. Non sappiamo riconoscerle, il guaio è questo.

BILANCIA Nemmeno in vacanza riuscite a essere liberi dalle etichette? Ma allora voi avete qualche complesso e questo non è certo grave, siamo tutti complessati, però le stelle vi mettono in cornice tra i segni meglio illuminati, fatevi quindi vedere e sentire! Mercurio assume questa sera un aspetto silenzioso in Vergine, ma a Ferragosto ritornerà in Leone dove adesso splendono Sole e Venere, avete la fortuna nelle vostre belle e curate mani. Saturno critica le donne che portano unghie finte lunghissime, non si addicono alla Bilancia, che non è un felino. Lei vorrebbe essere un gatto libero, ma è destinata in amore, a essere un delizioso cagnolino.

SCORPIONE Forse è quello che aspettavamo di più, e questa sera Mercurio entra in Vergine, segno vostro grande amico, che vi accompagnerà nei vostri percorsi professionali e privati fino a Ferragosto, quando lascerà il posto alla Luna primo quarto nel vostro cielo. Oggi stesso Luna in Pesci prepara un anticipo della prossima nuova felicità in amore e anche nel matrimonio, per tanti Scorpioni. Complimenti da parte nostra per il vostro comportamento serio e responsabile degli ultimi mesi, però ora siamo in estate, ritrovate i giochi d’amore in cui siete ancora campioni.

SAGITTARIO Una volta veniva chiamata “guerra dei sessi”, la quadratura della Luna con Marte, molto evidente nel quadro astrale odierno. Voi definitela come vi pare, noi dobbiamo avvertirvi della classica buccia di banana che potreste trovare sulla vostra strada. Questa sera infatti Mercurio entra in Vergine e si pone così in aspetto contrastante sia con voi che con i pianeti in Pesci e Gemelli. Speriamo che questo cielo risvegli in tutti voi la smania della villeggiatura, per dirla con Carlo Goldoni. Non potete immaginare quante cose divertenti vi aspettano.

CAPRICORNO Magnifico questo momento astrale, speriamo magnifico momento pure nella vostra vita. Anche oggi siamo lieti di poter registrare influssi positivi, uno addirittura splendido: Mercurio lascia per un po’ il Leone e stasera inizia a transitare in Vergine, un chiaro invito a viaggiare, a cambiare le situazioni che non vi soddisfano pienamente nel lavoro e nella vita privata. Anche al coniuge o al fidanzato dovete dire quello che non avete detto, non per paura ma per una specie di rassegnazione: tanto non mi capisce. Oggi comprenderà, potete crederci!

ACQUARIO Mercurio, nuovamente positivo! Questa è la notizia del nostro odierno oroscopo, per voi particolarmente importante perché l’ultimo transito in Leone ha incrinato certe intese e disturbato qualche volta anche il matrimonio. Dato che contate su Giove in splendida posizione, Luna positiva e Marte combattivo, assalite oggi stesso una fortezza professionale. Sarete aiutati più dalla fortuna che dalla bravura. Il successo in affari vi galvanizza sotto il profilo amoroso e sessuale.

PESCI Godetevi questa bella Luna nel segno, siate consapevoli del vostro charme e del vostro sex appeal, che non diminuisce nemmeno con Marte in aspetto ostile, però da oggi dovrete misurare meglio le parole che dite e interpretare bene quelle che vi vengono dette o scritte.

Mercurio infatti questa sera va in opposizione dalla Vergine dove resterà fino a Ferragosto, significa che dovete aspettarvi contrasti o contestazioni, ma tocca a voi evitare ogni problema di tipo legale. Studiate adesso nuovi piani che metterete in atto dopo il 4 settembre. Amate senza sosta.