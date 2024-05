L'oroscopo del 25 maggio 2024 di Branko

ARIETE Anche oggi una splendida Luna piena è come una finestra aperta sul mondo, anche un breve viaggio vi fa trovare amicizie simpatiche e divertenti, vi aiuta a dimenticare le persone antipatiche del vostro ambiente. Marte: elemento di virilità, istinto di lotta, di conquista materiale e sentimentale, affermazione. Il pianeta è oggi particolarmente disponibile perché in sintonia con Venere e con Giove, che entra in Ariete. Fortuna per voi.

TORO Plenilunio nel segno che governa il vostro mondo inconscio produce anche irrequietezza che potete superare. Come? Liberate la mente dai pensieri materiali, regalate affetto alle persone care, chiamate gli amici. Giove esce questa sera dal segno e passa in Gemelli, ma avrà sempre un’attenzione speciale per voi. Questa posizione di Giove è proficua in termini finanziari, denota anche una maggiore dose di prudenza. Il potere dei soldi!

GEMELLI Luna piena vi rimette in movimento, ma le sensazioni che produce non sono molto precise. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Non preoccupatevi, avrete ancora tante possibilità di vittoria. Energia fisica non ottimale è dovuta a Marte negativo, anche a casa fate le cose con calma e senza apprensione. Giove passa in Gemelli, la vostra dodicesima casa, quella che è legata alle vostre fantasie, stati d’animo, desideri e paure.

CANCRO Luna piena vi rimette in movimento, ma le sensazioni che produce non sono molto precise. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Non preoccupatevi, avrete ancora tante possibilità di vittoria. Energia fisica non ottimale è dovuta a Marte negativo, anche a casa fate le cose con calma e senza apprensione. Giove passa in Gemelli, la vostra dodicesima casa, quella che è legata alle vostre fantasie, stati d’animo, desideri e paure.

LEONE Ma che bella giornata, ma che notte incantevole! Luna piena fa l’amore a distanza con Marte, ma voi avete la persona amata vicinissima. La forza del transito trascina gli amanti in un mondo che sembra un sogno ma è invece una splendida realtà. La buona sorte bussa alle vostre porte, Giove - dopo un anno di pressione inizia il transito in Gemelli. Avrete la fortuna e riuscirete nel lavoro e in affari grazie alle relazioni amichevoli. Molti viaggi.

VERGINE Saturno scandisce i cicli di vita, i nativi intorno ai 30-40 anni creano ora il successo futuro; voi maturi siete vicini ad un successo che inseguite forse da molti anni, ma ci sono ancora tanti aspetti da definire. Magari ci penserete domani quando la Luna sarà in Capricorno, non dovete ascoltare questa Luna piena, ingannevole. Interessa la famiglia, dovete trascorrere più tempo con le persone care. Giove in Gemelli vi guiderà al successo, ma richiederà moltissimo impegno e tanta fatica. Sappiate prevedere le cose con un certo anticipo. Auguri.

BILANCIA Amore come un vecchio, struggente canto montanaro. Il cuore sogna di volare sulle alte montagne per respirare aria pura, ma sogna anche crociere sulle navi di lusso, non c’è niente da fare, voi della Bilancia siete tutti dei signori. Lontano dal solito ambiente passerete un weekend spensierato, dolce, sexy. Giove, il grande benefico, è da questa sera in Gemelli nella vostra nona casa che è il suo luogo ideale. Trasformatevi in ricercatori, come Einstein…

SCORPIONE Una magnifica Luna chiama lontano, prima o poi farete un viaggio negli Stati Uniti d’America. Propizia nuovi incontri anche nel luogo di nascita, è molto scaltra e voi sapete farvi voler bene, suggerisce mosse indovinate nel lavoro e in affari. Una giungla di aspetti planetari, in mezzo c’è anche la fortuna che si presenta questa sera nelle vesti di Giove che entra in Gemelli, segno che vi spinge al cambiamento. Presto anche soluzioni legali.

SAGITTARIO Terza notte di Luna piena, avete avuto la vostra porzione di passionalità? Tutto il giorno è ancora sotto il suo entusiasmante influsso, sostenuto dalla grinta di Marte e dalla genialità di Plutone. Verso la fine di un ciclo professionale. Così almeno annuncia Giove che prende questa sera possesso della vostra settima casa, Gemelli, quella che è strettamente legata alle collaborazioni, associazioni, matrimonio. Possibile nel prossimo futuro un coniuge forestiero.

CAPRICORNO Non avete bisogno di prove per sapere quanto siete amati, ma ci sarà un gesto, una parola, anche una sola carezza che provocherà emozione nel vostro cuore. Evitate le faticose attività fisiche e sportive, Marte è insidioso. Giove lascia il segno del Toro e inizia il transito annuale in Gemelli, sarà ottimo per il vostro lavoro e per i soldi. Cominciate a progettare e lavorare seguendo l’ispirazione del momento, siate diversi dalla massa.

ACQUARIO anti influssi astrali verso il Gemelli, significa che avrete anche voi la vostra porzione di successo e di felicità. Oggi siete anche voi davanti a una nuova frontiera, abbandonate impulsività, rabbia, gelosia, possessività… nuovi innamoramenti propiziati dalla Luna ancora in Sagittario, vedrete tutto in una luce più positiva. Inizia in serata un aspetto tra il vostro Plutone e Giove in Gemelli, mai vissuto da nessuno di noi. Sarete una impegnativa prova di capacità professionali per chi vi scrive. Auguri.

PESCI Più forti dovete essere, forse anche più duri. Le questioni amorose possono sembrare complicate con Venere in Gemelli, ma ricordiamo che l’aspetto non compromette i rapporti solidi. Difendete il matrimonio dai disturbi esterni, cautela durante i viaggi tutto il giorno, domani la Luna si cambia.

Come grande sorpresa del giorno, Giove in Gemelli potrebbe far nascere un nuovo amore con una persona più giovane o più vecchia di voi, oppure diversa dalle storie che avete vissuto nel vostro passato. Domani inizia anche per i Pesci una vita nuova.