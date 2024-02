L'oroscopo del 27 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Qualcosa di pesante nell’aria, effetto Luna in opposizione, ma se ci sono problemi nelle collaborazioni, non dipende da voi. Avete a che fare con persone che vi fanno perdere tempo. Non fatevi condizionare dall’ambiente, restate voi stessi: simpatia, semplicità, genuinità. Magari cambiate aria per due giorni, un viaggio d’amore. Febbraio quest’anno offre un giorno di più per amare e tentare nuove conquiste. Persone lontane vi cercano.

TORO Concentrazione ed equilibrio perfetti, porterete a termine progetti importanti, Luna prevede altre opportunità di guadagno, ma non dovete essere così sospettosi, tutto il nuovo - pure in amore - è portato da Giove. Un grande traguardo è di giorno in giorno più vicino, avete la capacità di precedere gli altri, non siate timorosi. Ascoltate i vostri sentimenti, emozioni. Nettuno favorisce ora un nuovo orientamento professionale, pensateci.

GEMELLI Non ve la cavate male, considerando la pressione planetaria notevole, ma sarà lo stesso necessario essere prudenti nelle transazioni finanziarie e usare un po’ di cautela nella salute. Serve giudizio anche in famiglia, la Luna in Bilancia è perfetta per la famiglia e il rapporto con i figli. Non dovete pressare il coniuge. Il migliore relax è l’amore, ancora più eccitante se lo dovete andare a cercare lontano, come è lontana Venere.

CANCRO Oggi guardatevi dall’impazienza, ma se vi sentite pronti puntate, attaccate! L’aiuto di Saturno e Mercurio è totale, riuscita anche in affari. La Luna sarà contro per due giorni, attenti ai punti deboli nella salute, disturbi di tipo cronico. Sotto la coltre nevosa un bucaneve si risveglia alla vita, è il vostro amore che risponde al richiamo di Venere e di Marte. Viaggi con destinazione la felicità. Nuovi arrivi nella vostra vita.

LEONE Molto efficienti nel lavoro, meglio pure le collaborazioni, grazie a Mercurio positivo, che cerca nuove fonti di guadagno. Luna ottima per firme, questioni legali, ben venga la più piccola facilitazione nel lavoro, affari. Le attenzioni di un parente sono interessate. Turbamenti per giovani uomini provocati da Marte, che può spingerli tra le braccia di una donna dal carattere non facile, ma non impedisce un armistizio nelle lotte coniugali.

VERGINE A parte qualche intoppo provocato dalla situazione generale, nel lavoro non è andata male. Le prossime settimane andrà ancora meglio in affari, Mercurio tornerà positivo a lungo, quindi pensate pure al relax. Avete bisogno di trovare nuove idee, opportunità. Cambiate radicalmente se necessario, ma attenti a non sbagliare le persone che vi servono. Clima amoroso bollente, Luna indirizza i pensieri alla famiglia, si preparano mutamenti.

BILANCIA Secondo giorno con Luna nel segno, altre possibilità di incontri sentimentali coinvolgenti, l’aspetto con Venere e Marte produce una corrente erotica da manuale. Pure la vostra vanità può essere soddisfatta. Aggredite con il vostro piglio il lavoro e altri impegni che richiedono forte sicurezza nelle proprie capacità, idee. Mai dire mai, gentile Bilancia, le grandi sorprese nella vita si presentano quando la fortuna sembra già passata.

SCORPIONE Le crisi si possono evitare e provocare, dipende dalla situazione personale. Impensabile un ritorno in amore, incredibili i nuovi incontri, folli come Urano, esplodono in un attimo. Presenza in casa, nella vita dei figli. Giorno interessante per i soldi. Prendetevi cura del fisico e della salute in modo corretto e continuativo, con Giove negativo non si scherza. Ogni tanto vanno bene le indagini psicologiche ma ora abbracciate il realismo.

SAGITTARIO Vi dispiace di non aver intrapreso quel viaggio, di non aver partecipato a un incontro, di non aver risposto a un invito? Siete in tempo per rifarvi, la Luna diventa straordinaria per ogni vostro movimento, le provocazioni che lancia a Venere e Marte si trasformano per voi in gioia d’amore. Sembrano un po’ fredde le passioni che nascono sotto le nuove spinte planetarie però sono durevoli. Diplomazia nei rapporti con le autorità. Avvocati, notai.

CAPRICORNO I semi gettati sotto l’influsso di Giove danno risultati, ma ci vuole tempo e pazienza, ottimi stimoli nel lavoro, affari, il disturbo arriva unicamente dalla Luna che potrebbe impedire una piena riuscita. Gli astrologi del passato sostenevano che certi aspetti Luna-Venere potessero favorire relazioni scandalose, ma oggi la parola “scandalo” ha perduto molto dell’originale significato. Perciò scandalo al sole, oggi si ama nonostante.

ACQUARIO Qualcosa di bello accadrà. Previsioni ottime per le questioni pratiche, mettiamo in preventivo anche la possibilità di guadagni inaspettati. Recuperi, assicurazioni, buoni del tesoro… vale la pena di correre un rischio. Luna è vostra complice, investite in una proprietà lontana dall’ambiente natale. Le persone in attesa di un amore possono sperare in questa straordinaria Luna in Bilancia che porta con sé il respiro della gioventù.

PESCI La stagione del compleanno dovrebbe essere il tempo dell’amore e degli affetti, infatti oggi non mancano emozioni, sorprese. Le ore sono legate insieme da un filo di fortuna, particolarmente pronunciata se vi trovate in viaggio o se avete rapporti con il lontano. Nettuno ispira le parole giuste, raccontatevi quando sarete chiamati ad approfondire il rapporto. Periodo buono per allargare la vostra cultura, perfezionamento professionale.