L'oroscopo del 28 aprile 2024 di Branko

ARIETE “Jerry, non dobbiamo pretendere la Luna, abbiamo già le stelle!” - esclamava Bette Davis nel film “Perdutamente tua” -, così potete dire anche voi questa domenica visto che avete tutte le stelle amiche tranne Luna passata in Capricorno. Ciò significa che non sono spariti tutti i problemi nella vita domestica, nella vostra attività, sempre forti le battaglie nell’ambiente per il successo, ma c’è Venere che vi segue e vi rende felici. Nella salute, Luna provoca lo stomaco e invita a programmare relax.

TORO Gli andamenti del mercato finanziario indicano un sensibile miglioramento delle azioni del Toro, nel piccolo o nel grande, ma è indubbio che tutti siete in grado di aumentare, crescere, costruire, realizzare, amare. Soprattutto amare! Venere prepara la prossima notte felice, Luna in Capricorno in grandioso aspetto con Giove, cominciate a bussare alle porte di un cuore. Domenica fortunata, non escludiamo sorprese al tavolo verde.

GEMELLI L’amore ritrova slancio con Luna in Capricorno, maggio inizierà con Luna ultimo quarto in Acquario, mentre Mercurio resta fedele in Ariete - davanti ai vostri occhi una nuova importante occasione di successo. Ma voi saprete guardare nella direzione giusta, saprete contattare e individuare le persone giuste per una vostra escalation professionale? Questa è la domanda che vi pone Saturno in Pesci. Marte sta per ritornare con un cesto pieno di baci.

CANCRO Frasi d’amore che si ripetono spesso, ma non hanno mai lo stesso suono, dipende come è messa la Luna nel cielo. Oggi, per esempio, vi provoca dal Capricorno, insieme a Venere e Mercurio, non è proprio ideale per il matrimonio, però può essere originale per

programmare una vita insieme. Tiratevi su con qualcosa di bello. Mai stati così desiderosi di avere vicino cose belle e raffinate, persone che sappiano capire anche i vostri silenzi.

LEONE Agli uomini Leone ricordiamo che mancano due giorni al passaggio di Marte in Ariete, transito che porterà una eccezionale grinta fisica e morale. Passionale lo sarà anche per le donne, ma loro dovranno fare i conti con Venere che domani va in Toro. Diciamo che il passaggio da aprile a maggio vede separati i maschi dalle femmine, quando si tratta di guadagnare però, e di superare anche la concorrenza più temibile, voi Leoni siete imbattibili. Leggera anemia.

VERGINE Cosa intendiamo per fortuna quando scriviamo questa parola nel nostro oroscopo? Ecco, oggi la vostra fortuna è segnata dalla Luna in Capricorno e Giove in Toro, mentre Venere e già pronta per avvicinarsi a Urano. Domenica di sorprese e avvenimenti inattesi e certamente da voi non programmati, ma noi crediamo che la rete in cui potreste cadere sarà lanciata da qualcuno per cui significate molto.

BILANCIA Regalatevi una fermata. Se non lo fate da soli, ci penserà questa Luna in Capricorno, segno invernale, che porta una specie di gelo in qualche rapporto. Venere chiede di dare più attenzioni al coniuge e di lasciar fare ai figli adulti le loro esperienze. Incomprensioni circa le iniziative nel campo finanziario, lavoro. È solo una questione di stile, diplomazia, capacità di persuasione. Venere piena di morbose curiosità. Abbandonatevi ai sensi.

SCORPIONE Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane… come una commedia musicale di Garinei e Giovannini e questo cielo diventato improvvisamente pieno di suoni e di luci, per voi. Avrete la conferma, indipendentemente dalla vostra età, che Saturno ripaga sempre. Guadagni indicati dalla Luna in Capricorno, passione ritrovata grazie a Marte di ora in ora più battagliero, anche per le conquiste d’amore.

SAGITTARIO Bussa sul mio corpo e ti sarà aperto, diceva mio padre che era un filosofo. Venere, un giorno e una notte ancora nel punto più caliente del vostro cielo dell’amore, vi sollecita a bussare o suonare a quella porta che voi sapete. Non importa se l’avete già fatto tanti anni fa, fate in modo che questa domenica di aprile diventi la prima del vostro ritrovato slancio passionale. Eccezionale veramente un’offerta di lavoro, in attesa come il tempo che sarà freddo.

CAPRICORNO Sentirete il bisogno di appartenere e di avere rapporti con gli amici e con le persone care. Luna acutizza la vostra sensibilità emotiva e vi rende ricettivi alle sensazioni di coloro che vi sono vicini, perché sentite la necessità di condividerne i ritmi ed entrare in sintonia con loro. È molto bello quello che accade nel vostro cuore oggi. Non abbiate timore di mostrare il lato romantico e generoso del vostro carattere, che molti temono.

ACQUARIO Sotto questo cielo sono i viaggi che possono dare le emozioni più esaltanti. Mercurio, infatti, è il principale influsso di oggi e include Venere ancora 24 ore in Ariete. Trasformate questa domenica in un giorno di dolce far niente, perdetevi nei boschi o lungo i corsi d’acqua, dove è possibile respirare aria pura - voi siete un segno d’aria non lo dovete scordare. Succedono tantissime cose nel campo pratico, ma non tutte sono così importanti da trascurare la famiglia e voi stessi.

PESCI L’amore, vostra dolce condanna, domani avrà Venere nuovamente in aspetto diretto, mentre Marte prepara le valigie e uscirà dal vostro segno. Siete fortunati: proprio quando avete più bisogno del sostegno della Luna, sembra che lei senta la vostra voce, e si presenta puntuale nel settore dove più vi serve.

Oggi è passata in Capricorno, segno che esercita più degli altri un influsso positivo per il vostro lavoro, affari, casa, e soprattutto per i meravigliosi momenti d’amore.