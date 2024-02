L'oroscopo del 28 febbraio 2024 di Branko

ARIETE Luna ancora opposta ma niente paura, febbraio non finisce ancora. Controllate gli stati d’animo, lanciatevi allegramente nelle iniziative, allargate il raggio d’azione, le stelle promettono ottimi risultati a marzo. Le amicizie possono avere un ruolo importante se avete qualcosa di personale da rilevare e sistemare. L’amore non manca di sensualità, Venere super per nuove esperienze, inventate qualcosa di eccitante che risvegli il coniuge.

TORO Abbiamo scritto a inizio mese che febbraio sarebbe stato stressante per l’attività e impegnativo per la famiglia, ma mai abbiamo messo in discussione la vostra capacità, infatti nonostante vecchie situazioni che vi circondano voi apparite giovani, pronti a ricominciare in tutto. Nella salute Venere tocca gola, reni, vie respiratorie. Grande sostegno della fortuna nelle finanze, Giove vi salva all’ultimo momento, prima della Luna negativa.

GEMELLI Ti parlerò d’amore, cosi cantano Luna e Venere in splendida combinazione specie per gli incontri istantanei. Sapete, quelle intriganti situazioni che si presentano spesso a voi Gemelli che poi riuscite a volgere tutte a vostro favore. In quanto alla voracità passionale talvolta superate persino Scorpione. Per il vostro prossimo amore raccomandiamo, appunto, questo segno di Marte. Date una spinta ai figli sperando si sveglino dal letargo.

CANCRO Severa ed esigente anche oggi Luna in Bilancia, ma è l’unica dissonanza di questo finale del mese che presenta un cielo astrale con tante luci accese. Spicca in questo magnifico quadro per l’amore e la fortuna finanziaria in primo luogo Giove, grande padrone del cielo che spinge una trasognata Venere tra le vostre braccia. Un delizioso venticello amoroso inizia a soffiare questa sera. Mercurio assiste in tutte le questioni commerciali.

LEONE Le inquietudini amorose-coniugali non sono causate dalla gelosia, non sempre. I motivi, dice Giove, vanno ricercati nel mondo esterno, nell’ambiente di lavoro, a causa di soci e collaboratori. Sia come sia, tocca a voi dare di più. Mercurio assicura che buoni affari sono in gestazione, bisogna solo attendere. Luna è ancora calma, si pesa in Bilancia, non pare molto soddisfatta del chilo che avete accumulato in febbraio. Ginnastica!

VERGINE Le stelle sono forse meglio disposte per i giovani che devono costruire carriera e vita, ma voi adulti riuscite grazie a esperienza e capacità di creare affari. Dovete tutti fare programmi a lungo raggio, l’amore però è un’emozione istantanea. Fatevi una foto e inviatela a chi vi sfugge ancora. Luna è la regina di fine febbraio e inizio marzo. Per un sogno svanito un altro arriverà. Combattete la sensazione di isolamento data da Saturno congiunto al Sole.

BILANCIA Ci sono dei compiti che non vi piace eseguire ma che il senso del dovere verso gli altri vi spinge a fare. I famosi doveri che Saturno impone, a cui non possiamo sfuggire. Conviene anche in questo ultimo scorcio di febbraio dare il massimo nel lavoro e affari, perché dobbiamo ricordare che Mercurio sarà in opposizione per parecchio tempo a partire dal 10 maggio. Questo non succede in amore, Venere si mostra innamorata, i coniugi si ritrovano.

SCORPIONE Tenetevi pronti per un viaggio improvviso, oppure arriverà una notizia che vi costringerà a modificare un programma già stabilito. Concluderete febbraio con la Luna nel segno e soprattutto con la imponente congiunzione Sole-Saturno in Pesci. Sin da oggi raccogliete le idee perché pure l’inizio di marzo presenta un Mercurio generoso anche per i sogni d’amore. Un sogno meraviglioso può diventare realtà, ma richiede qualche rinuncia.

SAGITTARIO Questa Luna equilibrata in Bilancia vi aiuta a trovare la calma che vi è richiesta oggi e domani, in molte situazioni che avete in ballo, ma davvero fortissimo è il richiamo sui rapporti con lo Stato, le istituzioni, l’industria, la finanza. Siete in grado di organizzare la vita degli altri. Aria di potere. Un cielo “doppio” che fa pensare a come siete ancora incerti circa la direzione da dare al vostro amore. Casa, terreni edificabili.

CAPRICORNO Vita bella! L’unico transito ostile è anche oggi la Luna, piccoli problemi, stomaco e reni. Questa dissonanza però è eccitante perché fa nascere nuovi incontri. Nel matrimonio e nei rapporti genitori-figli, bisogna essere più buoni o più severi (dipende). Rilevanti discussioni con le persone vicine, autorità e rappresentanti dello Stato. Questo annuncia Saturno congiunto al Sole in Pesci che vi guida verso un nuovo e alto successo.

ACQUARIO Le emozioni sono ben integrate con la razionalità, l’ottima memoria vi aiuta a ricordare lontani avvenimenti, sapete fare buon uso di tutte le informazioni in vostro possesso, bravissimi quando si tratta di estorcere notizie riservate. Un amore che deve ancora combattere con Giove, ma che non depone le armi. Massima cautela con il fisico, Marte e Giove sono in quadrato, attenti alle sviste legali. Guardatevi dalla eccessiva sicurezza.

PESCI Tutte le questioni importanti della vostra vita, professionale o privata, ricevono l’impronta di Saturno congiunto al Sole nel vostro segno, tra oggi e domani. In più ci sarà anche un’affidabile Luna nello Scorpione, avrete quello per cui state lottando da tempo, forse dal 15 marzo 2023. Arrivano successi da iniziative impostate circa 14 anni fa. Questo è il vostro periodo di duro lavoro e di grandi responsabilità. Occhio alla salute.