L'oroscopo del 28 novembre 2024 di Branko

ARIETE Ancora un po’ di agitazione in famiglia e nel matrimonio, sono invece bellissime le amicizie. Voi sapete proteggere, aiutare e divertire le persone amiche. Un nuovo incontro diventerà una nuova amicizia e, dice Giove, sarà prezioso anche per la vostra attività. Vogliamo dirvi che state seduti sulla vostra fortuna. Mercurio risveglia la vostra ambizione e la vostra abilità, impagabile Luna due giorni in Scorpione, risveglia l’ambizione e l’abilità. Amore passionale, nonostante qualche crisi.

TORO Si fa sentire Nettuno, pianeta di tutto quello che è lontano, che è passato, nascosto, inconscio. Anche se per voi è positivo non si può dire che sia un pianeta radioso, da qui deriva un po’ di malinconia che vi assalirà verso sera, ma non dovete essere malinconici per il tempo che passa, passano gli anni… È la vita, anche un allontanamento da qualcosa o da qualcuno, fa parte del gioco del destino. Trovate parole dolci in famiglia, programmate un viaggio per fine mese.

GEMELLI Non basta avere nel proprio cielo Giove, pianeta della fortuna, bisogna usare anche l’intelligenza di riconoscere d’istinto situazioni e persone valide. Ma i vostri istinti sono assopiti, vi state adagiando in uno stato che non è sbagliato definire di dormiveglia: aspettate che le soluzioni arrivino da sole, ma è difficile che ciò accada con Mercurio negativo. Dovete trovare l’equilibrio, in un giorno che sulla carta non ha equilibrio. Il riposo non esiste per voi, ma oggi dovete rilassarvi.

CANCRO Nel mese di novembre è sempre stata la Luna ad avere una speciale attenzione per il vostro segno, che è anche il suo domicilio, questo ci fa pensare che sono importanti per voi tutte le cose della Luna governatrice, che rappresenta la donna: madre, moglie, amante, figlia. Oggi dovete dare prova di sensibilità, di intuito e di una calda partecipazione alle questioni che nascono intorno a voi. Lavoro e affari bene, ma veramente bene! Siete un po’ stanchi, ma oggi siamo tutti stanchi e nervosi.

LEONE Il Sole apre un altro periodo positivo, non appena nasce Luna nuova in Sagittario, tutti i pianeti sono in aspetto stimolante, qualcosa di grosso si prepara nel settore professionale e nella vita domestica. Luna per due giorni severa in Scorpione, influenza la famiglia, aggressivo il rapporto con Marte nel vostro segno, da qui la vostra sensazione che nulla si stia muovendo. Non è così, lo scoprirete sabato e domenica. Ricaricatevi fisicamente e psicologicamente, per gli attacchi futuri.

VERGINE Non devono diventare i beni materiali un ricatto, per pretendere o per cercare di tenere legato a voi qualcuno solo perché voi possedete di più o di meno. Saturno in movimento richiede forse anche qualche sacrificio per le persone care, l’importante è sapere che i sentimenti validi non corrono alcun pericolo. Il disturbo di Mercurio risveglia le vostre allergie, raffreddori, disturbi digestivi, ossa. Luna e Venere sono per voi musica, non potete dire che non avete amore!

BILANCIA Venere, dea dell’amore è il vostro astro guida, quando assume aspetto di quadratura, come in questo periodo, il pericolo è che possiate essere troppo arrendevoli, come plagiati da un’altra persona, ma se questa merita il vostro amore fate bene a lasciarvi plagiare. Se lavorate in società o avete molti contatti con gli altri, sappiate comprendere anche le loro esigenze. Fate finta di accettare un ricatto, così, per il quieto vivere. Donne, avete sposato un uomo tranquillo, lasciate che resti così.

SCORPIONE Un pieno d’amore, avete iniziato novembre con Luna nel segno e lo concludete con la seconda Luna del mese in magnifico aspetto con Venere che manda luce benefica anche sull’universo materiale. Possibilità di realizzare guadagni che giungono del tutto inaspettati, ottimi rapporti con i superiori. Dopo aver valutato bene le possibilità, prendete la vostra decisione - le stelle vi favoriscono. Persone sole: non escludiamo situazioni sentimentali fuori dal comune.

SAGITTARIO Non accontentatevi di poco, cercate di ottenere di meglio e di più. La lucidità mentale oggi è buona, lo spirito sollevato, Mercurio vi dà la tattica giusta per affrontare discussioni e chiarimenti. Soprattutto burocratici e legali, Marte vi dà la forza per sopportare impegni faticosi. Si intravedono all’orizzonte piacevoli novità per la vita sentimentale, chi vuole cambiare qualcosa o qualcuno si tenga pronto. Spetta a voi calmare le acque nell’ambiente domestico, agitate.

CAPRICORNO Mercurio sarà anche il mese prossimo in aspetto silenzioso, transita in quella che la astrologia definisce 12ª casa, Sagittario, ma diventa molto utile per affrontare gli altri se necessario, senza timori. È molto buona questa posizione per un lavoro di ricerca, isolati. Adesso sarebbe utile fare programmi per il 2025. Luna ottima nel settore degli incontri, facilita i contatti con persone che vi possono dare una spinta, prestigio in aumento. Non trascurate il fisico. Viaggi felici.

ACQUARIO Per arrivare in cima, dovete percorrere tutti i gradini della scala del successo. Luna passata in Scorpione non è certamente leggera, né spiritosa, ma vi mette in luce nel vostro ambiente professionale e, cosa ancora più importante, richiama su di voi l’attenzione di persone che appartengono ad altri ranghi sociali. Marte vi stanca assai, non avete voglia nemmeno di amare, ed è tutto dire. Però, i malintesi nella vita di coppia devono essere chiariti prima di domani.

PESCI Per qualcuno inizia proprio oggi con Luna nello Scorpione, segno della fenice che rinasce, il processo di cambiamento di cui abbiamo tanto parlato.

Sta cambiando la situazione professionale, che richiede solo pazienza e una calma attesa, ma ancora più evidente è il cambiamento nella vita domestica e nel privato. Venere porta buone nuove. Dimostrazioni di affetto e inaspettata comprensione da parte di una persona vicina. Momenti felici. Non guardatevi più indietro.