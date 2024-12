L'oroscopo del 31 dicembre 2024 di Branko

ARIETE Straordinaria conclusione di un anno che avrà avuto pure qualche momento difficile, ma è stato anche ricco di emozioni e soddisfazioni. Restate qualche ora al caldo, poi andate da qualche parte ad attendere il 2025 che inizia per voi con Marte fortunato e passionale. Luna nuova in Capricorno settore del vostro successo, aiuterà in seguito ogni tipo di cambiamento. Grandi movimenti professionali e finanziari vanno spostati al mese di febbraio.

TORO San Silvestro sotto la protezione del Sole e della Luna nuova entrambi in Capricorno, i due luminari gettano una luce beneaugurante sul vostro cammino. È un privilegio chiudere l’anno vecchio e iniziare l’anno nuovo con i grandi pianeti a vostro favore. A mezzanotte mangiate dodici chicchi d’uva nera, porta fortuna, alla maniera catalana, per esprimere dodici pensieri insieme al vostro grande amore…

GEMELLI Solo un passeggero fastidio di Saturno, che non compromette la festosa conclusione dell’anno e un fortunato inizio del 2025. È vostro il privilegio di avere nel segno il pianeta più desiderato, Giove, in aspetto stupendo con Venere e Marte, astro dell’amore fisico che rende piacevole anche la vita sociale, viaggi vicini e lontani. Luna nuova porta notizie riguardanti i vostri beni, anche un’entrata inattesa, viaggi lontani.

CANCRO Le collaborazioni del Cancro diventano spesso un problema, ma ciò non significa che non troverete occasioni per rafforzare i rapporti esistenti, o per trovare nuove opportunità. Dovete solo avere pazienza per via della Luna nuova in Capricorno, che può pure risultare pesante per il fisico. Si tratta di un’opposizione che avrà anche effetti eccitanti sull’amore. Ai coniugi consigliamo una romantica fuga, alle persone sole una avventura sexy.

LEONE Grazie per la simpatia con cui avete seguito il nostro oroscopo durante l’anno, che termina per il vostro segno con una promessa: il 2025 sarà ancora più bello, fortunato e felice, sotto ogni punto di vista. Auguri di cuore. Comprensibile oggi un senso di stanchezza, dovuto alla Luna nuova che si forma nel segno della vostra salute e del lavoro, un viaggio riserva sorprese in amore e farà bene allo spirito. Possibilità di affari.

VERGINE Champagne, per ricordare un amore? Cose della vita… però ci sono anche miracoli dell’ultima notte, brinderete al 2025 con Sole e Luna nuova in Capricorno, segno della vostra fortuna e del vostro amore. Ottimo auspicio per chi cerca qualcuno da amare. Rilassatevi in ambienti tranquilli, Saturno non vuole stress e neppure troppa confusione.

BILANCIA Non è una situazione facile Luna nuova in Capricorno, che per voi simboleggia in primis la famiglia e tutto quanto le ruota intorno, animali domestici inclusi. Ma avete la vostra Venere che si interessa della casa e dei figli, parenti che non vivono vicino a voi, Marte riscaldato dalla passione: è il compagno di viaggio nel 2025. A mezzanotte le stelle aprono un anno veramente nuovo, avventuroso, selvaggio ed elegante come conviene alla Bilancia.

SCORPIONE L’anno si conclude con un quadro astrale positivo. Le decisioni prese dimostrano la loro validità, siete favoriti in affari anche oggi e domani. Complesse operazioni finanziarie molto favorite dalla Luna nuova in Capricorno che è il più valido amico del vostro segno: potere, successo, ricchezza. L’amore trionfa in tutte le sue sfumature, c’è anche tanta gelosia dice il giallo Mercurio, che vola come una farfalla innamorata a primavera.

SAGITTARIO Avete una gran voglia di lavorare e accumulare, cosa non nuova per il vostro modo di essere, e questa volta i pianeti vi ripagano. Luna nuova in Capricorno efficace per trovare nuove collaborazioni anche con persone di lingua diversa. Fidatevi della fiamma che arde in voi. In fondo, ci vuole cosi poco per trovarsi bene su questo pianeta: un po’ di buon senso, un po’ di tolleranza, un po’ di buon umore. Auguri.

CAPRICORNO Auguri! Le stelle hanno scelto voi, complimenti. Siete il segno che passa nell’anno nuovo senza pianeti contrari, anzi tutti in aspetto positivo e fortunato, per la famiglia e l’amore per i figli e il lavoro. Questo è un regalo certamente meritato e conquistato sul campo nel corso del 2024, un anno che vi ha dato tanto ma ha anche preteso molto. Luna nuova si presenta con una puntualità svizzera, a mezzanotte dodici rintocchi del campanile salutano il 2025.

ACQUARIO Puntate qualcosa al tavolo verde a mezzanotte, perché siete voi ad avere il fortunato Giove nel punto giusto per un regalo della fortuna. Luna nuova nel segno che vi precede conclude l’anno e anche il periodo marziano, mentre Venere si mostra curiosa e interessata a tutto quello che si presenta di nuovo in questa vita che si rinnova ogni giorno. Con voi il mondo non si annoia, davvero.

PESCI Al mare o ai monti, sarete felici ovunque.

Coltivate però anche l’idea di una casa in campagna, giovani innamorati, dove crescere sereni i vostri figli… La protezione della Luna nuova in Capricorno è totale, farete incontri importanti. Non sono pochi gli eventi lieti vissuti durante l’anno ma se ci sono ancora persone sole che sperano di incontrare l’amore, possono contare sulle stelle amorose. Da oggi e… nei prossimi mesi del 2025.