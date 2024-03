L'oroscopo del 4 marzo 2024 di Branko

ARIETE Non c’è bisogno di cantare subito vittoria ma è fuori discussione che il cielo di marzo apre le porte a nuove grandi sfide professionali, possono essere estese anche verso l’estero. Di questo parla la Luna nel caro Sagittario: una promozione, un incontro, un’offerta che non potete rifiutare. In serata aumenta lo stress, fate in modo di trovarvi in un bel posto e con belle persone.

TORO Per un punto perso ve ne sono molti altri vinti. Non è detto che la citazione ambientale non possa tornare a vostro favore, proseguite con le ricerche. Incontri illuminanti. Con il vento di maestrale che soffia dall’Acquario è evidente un turbamento, instabilità emotiva, che certo non nasce dalla paura di amare. Al contrario mai come ora avete sentito così bisogno di una cara presenza al vostro fianco. Messaggio della Luna: quanto siete amati!

GEMELLI È arrivato il momento di pensare a voi stessi, alla vostra salute, alla famiglia, all’amore. Difficile credere nella validità delle iniziative e proposte che arrivano sotto questa Luna in Sagittario, ma verso sera almeno l’atmosfera si fa più calma, il problema non è vostro, qualcun altro lascerà il campo. Problematici rapporti tra ex soci, datori di lavoro, coniugi, ma di questo devono occuparsi gli avvocati. Atmosfera marziana in amore ma così eccitante.

CANCRO L’accento cade nuovamente sulla forma fisica, conseguenza della Luna di ieri nel campo della salute, stasera invece transita in Capricorno opposta al vostro segno. Voi volevate diventare non so cosa, lo volete sempre e lo diventerete, ma oggi non è così facile. Lasciate da parte ogni pensiero che non sia d’amore, perché solo nel paese del sesso siete sovrani. Marte veste il ruolo dell’amante, non è molto propenso al matrimonio.

LEONE Rifatevi in amore, non trascurate le amicizie, le relazioni sociali, cercate di vivere più alla giornata! Nuovamente pronti per affrontare efficacemente ogni situazione, Luna anche in Capricorno è ottima per le questioni professionali e domestiche, in un solo colpo di vento fa volar via le foglie secche che ancora resistono su un certo ramo delle vostre relazioni. Sole in Pesci vi rilassa, speriamo riesca a calmare anche il cuore.

VERGINE Gambe legnose, ossa che scricchiolano, crampi. Prendetevela comoda nelle prime ore del giorno, aspettate la Luna in Capricorno, che vi lancerà subito un segnale di benvenuto. La stagione dei Pesci porta qualche cambiamento nelle collaborazioni e nei rapporti stretti, Mercurio chiede vicinanza al coniuge e alle persone vicine. Rapporti con professionisti nel ramo che vi interessa.

BILANCIA In questo mese di vere battaglie professionali, che iniziano ufficialmente lunedì 11 con l’ingresso di Mercurio in Ariete, voi vincerete solo dimostrando una grande fiducia in voi stessi, sicurezza nelle vostre idee. S’intende che ci saranno scontri anche nel matrimonio, in famiglia ma qui si vince con amore. Saturno traccia in queste settimane che precedono la primavera la via di una vita diversa, nuova. Crollo per stanchezza questa sera.

SCORPIONE Questa settimana è significativa per i tre segni d’acqua, per la presenza della Luna nuova che si forma domenica in Pesci. Oggi stesso voi potete fare qualcosa di importante in diversi campi della vita, grazie all’energia che deriva dalla Luna di passaggio in Capricorno. Questioni scritte, finanziarie, contatti con persone vicine, appuntamenti con specialisti (medici, avvocati, commercialisti, artigiani). Romantico slancio in amore, ben tornata poesia!

SAGITTARIO Nervi ancora scossi, dopo Luna ultimo quarto, ma oggi sarà in azione nel campo dei soldi, attenti alle notizie in arrivo. Situazione sentimentale diventa eccitante per i giovani e per le persone sole, che possono sperare in incontri divertenti e frivoli, passionali, anche se non duraturi. I ricordi sempre vivi interferiscono nella vita coniugale, non devono togliervi la sicurezza, c’è sempre Venere che manda un saluto al vostro amore fino a domenica...

CAPRICORNO Tutta la settimana sarà dominata dalla Luna che arriva questa sera nel segno e vi seguirà premurosa e attenta come una madre, ma anche severa ed esigente come una istitutrice svizzera. Inizia con la famiglia e l’amore, si trasforma nel campo del patrimonio e durante il weekend vi aiuta a firmare un nuovo contratto, intesa, un nuovo investimento. Tutto ciò che è nuovo mai sperimentato prima è destinato a portarvi successo, ci raccomandiamo soprattutto per l’amore.

ACQUARIO Le questioni personali devono avere la precedenza su quelle del mondo esterno, non vi costerà alcuna fatica restare in casa, davanti al caminetto in cui ardono rami di pino profumati. Questa è l’immagine che fotografa Venere del vostro amore. Marzo annuncia di diventare una terra di conquiste sentimentali, crediamo che le persone sole non avranno che l’imbarazzo della scelta. Solo per la salute consigliamo disciplina e cautela.

PESCI Non potete liberarvi di colpo da tante tossine accumulate, ma il passaggio della Luna dal Sagittario in Capricorno fa ben sperare per l’attività. Amicizie preziose per il successo. L’importante è stare a galla, cosa non difficile per un segno d’acqua, guardate da lontano quello che succede in alto, poi arriverete al momento giusto, tutto sarà fatto nei giorni 9-11, sotto la vostra Luna nuova. Più che l’intuito, in amore vince l’istinto.