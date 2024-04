L'oroscopo del 6 aprile 2024 di Branko

ARIETE Venere nel segno risveglia la voglia di nuove esperienze nel lavoro, il desiderio di cercare nuove amicizie e conoscenze stimolanti ed eccitanti. Il giorno è giusto per parlare di problemi, ansie, emozioni, ma anche di tanti nuovi propositi che stanno nascendo nel vostro cuore. La gioia di dare, regalare, aiutare. I grandi giochi nella professione saranno aperti dalla Luna nuova, domani. Un promemoria.





TORO Sorprendente il risveglio della fantasia. La Luna in Pesci è una pescatrice, insieme a Saturno riesce a trovare nuovi affari per voi. Il vostro carattere vi aiuta a ottenere successo, siete perfetti come liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori. Questa primavera è ideale per mettersi in proprio, se è tra i vostri progetti o si presenta l’occasione; momenti di dolcezza nel rapporto di coppia, come un risveglio di primavera.

GEMELLI Attenti alla Luna nel segno dei Pesci, toglie un po’ la voglia di reagire, di intraprendere, di cambiare. Ma è ormai impossibile sfuggire al cambiamento che richiede Saturno anche nell’ambiente famigliare, nel matrimonio, in una parola - in amore. Come sempre la comunicativa è la vostra arma migliore ma è la vostra arma vincente anche la capacità di saper sdrammatizzare.





CANCRO Una difficile ma esaltante gara professionale. Non si sa chi la spunterà, ma perché non dovreste vincere voi! L’importante è presentarsi all’appuntamento con le autorità, sicuri, determinati, affidabili. Non cristallizzatevi su un unico concetto, su un’unica ragione, andate un po' all’avventura. La Luna è congiunta a Marte, un transito che risveglia un’accattivante, voluttuosa, sensualità.





LEONE Banche, istituti di credito, agenzie immobiliari e assicurative, viaggi professionali e di affari… Fissate gli appuntamenti più importanti tra lunedì 8 e martedì 9, quando ogni vostra iniziativa avrà il benestare della Luna nuova nel segno dell’Ariete, segnale di una nuova trionfale partenza anche in amore (se lo volete). Il Sole, vostro astro protettore, è in posizione di lancio verso nuovi traguardi. Erotismo.





VERGINE Eros e Sexus. Marte e Plutone in aspetto tra loro e con il vostro segno, risvegliano una bella fiamma passionale “erotica”. Quasi insolito il trasporto coniugale, sorprendente, dopo le discussioni provocate dalla Luna, come se uno dei due coniugi volesse ottenere una specie di ricompensa, rivincita. Ma già gli antichi Sumeri dicevano che tutto quello che aumenta il numero di baci, fa bene al cuore.





BILANCIA Possiamo Chiamarla “inquietudine mentale”? chiamiamola così questa Luna che cambierà fase lunedì in Ariete, vicina a Venere e Mercurio. Siete già inseriti in un bel fermento, non createvi problemi con questioni marginali o banali della vita quotidiana. Le stelle sollecitano qualcosa di veramente grande, idee e iniziative che potranno prosperare quando Giove sarà in Gemelli. Molto rumore in famiglia e non per nulla. Notevole stanchezza, ossa deboli.





SCORPIONE Inizia un bellissimo ritmo da oggi e fino al giorno 15 quando sarete illuminati dalla Luna più bella di aprile, primo quarto in Cancro. Anche questo sabato apre un cielo davvero promettente sotto l’aspetto della realizzazione professionale e anche affaristica, l’intraprendente Venere arietina vi lancia verso la cima della montagna del successo. I nuovi amori destinati a durare a lungo, voi coniugi ricominciate da capo.

SAGITTARIO Qualche volta siete veramente strani voi Sagittario, avete la tendenza a chiudervi in una consuetudine (leggi: pigrizia mentale) che poco si addice alla vostra natura sempre aperta a nuove sfide professionali, avventure, imprese, molte volte con alta percentuale di rischio. Le insoddisfazioni che arrivano oggi al pettine dipendono proprio dalla ripetitività. È comunque un momento transitorio, Luna cambierà lunedì.





CAPRICORNO La fortuna di Giove si estende anche alla sfera professionale e finanziaria ma dovete fare molto di più anche per rinnovare la vostra immagine. L’unico aspetto insincero è quello di Mercurio e Venere in Ariete, segno che riguarda l’ambiente in cui vi dovete muovere per forza, casa o lavoro. Un famoso Capricorno, Giulio Andreotti, diceva che “il potere logora chi non ce l’ha”. Un breve viaggio al mare, per ritrovare l’amore.





ACQUARIO Mercurio e Venere, ora vicini di cielo, alzano il sipario su una nuova rappresentazione astrale, che significa poi una nuova pagina di vita. Nulla del passato verrà perduto, non c’è bisogno di ritornare continuamente sui successi ottenuti o lamentarsi per le cose non realizzate. Come il segno dell’Ariete anche voi dovete essere pionieri. In posti nuovi, case nuove, strade nuove, scarpe nuove e in salute.





PESCI E poi c’è ancora chi dice che Saturno non porta prove quando si presenta a distanza di trent’anni nel nostro segno, ovvero, nella nostra vita. Ma queste prove nel campo professionale e lavorativo adesso danno soddisfazioni non da poco, poi entro il 25 maggio ci saranno giorni di amore infinito.

Revisionate molte cose, interrogate voi stessi, offrite alle persone care il massimo del grande affetto che sentite.