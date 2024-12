L'oroscopo del 7 dicembre 2024 di Branko

ARIETE La grande forza di ottimismo proviene dall’aspetto Sole - Marte, che vi aiuta a ottenere risultati concreti anche nel lavoro, collaborazioni, affari. Presentatevi a tutti così come siete, colpirete in pieno. Un altro pianeta assume un aspetto molto positivo: Venere. Avrete dimostrazioni di amicizia, disinteressati consigli, ottime consulenze mediche. In amore non sarete più così irrequieti, polemici e sospettosi. Il vostro amore proseguirà felice fino a… per sempre, dice Giove.

TORO Sollecitate risposte, la situazione pratica è sempre sotto la protezione di Mercurio, ma adesso il pianeta richiede maggiore velocità nelle trattative d’affari, vendite, acquisti. Molto promettenti contatti con il lontano, Luna si trova oggi in Pesci, ottima per i commercianti e per tutte le questioni domestiche, viaggi sorprendenti. Possibili tensioni, prossimamente, nei rapporti di coppia e in amore. Venere in Acquario e Marte in Leone, le battaglie che non avete ancora combattuto.

GEMELLI Luna entra in Pesci ed invita per due giorni alla cautela massima nell’attività fisica, attenzione ai punti deboli nella salute, diplomazia nei rapporti professionali, prudenza nelle imprese di tipo finanziario. Consigliamo di dedicare il weekend alle occupazioni piacevoli, soprattutto all’amore perché da questa mattina e fino al 3 gennaio potete godere di una fantastica Venere in Acquario, splendida nel rapporto con Giove e anche con Marte: amore come una slavina che scende dalla montagna.

CANCRO Dolce Luna, in Pesci. Non riuscirà forse a placare subito la tempesta affettiva arrivata con Venere in Capricorno, ma sicuramente il nuovo transito della dea dell’amore in Acquario sarà per voi un messaggio rassicurante, riprendete pure il discorso che avete interrotto, nel matrimonio. Guardate gli occhi della persona amata - brillano di desiderio. Nuovi aiuti anche nel settore della vita pratica e nelle finanze, Mercurio parla della forza di idee che dovete solo mettere in ordine logico.

LEONE Un anticipo d’inverno, ieri dalla Luna in Acquario, oggi da Venere che passa nello stesso segno, quindi in opposizione al vostro Marte. Il transito è favorevole a quelle relazioni passionali in cui esiste l’armonia fra i due innamorati, ma quando vi sono problemi in un rapporto possono insorgere conflitti. Intanto cercate di restare calmi voi per primi, vale anche per i rapporti di collaborazione dove si prevedono cambiamenti dovuti alla situazione nel vostro ambiente.

VERGINE L’amore comincia a sentire sete di baci e di carezze. Basta con le attese, non vi merita chi non vi segue. Sarebbe sbagliato rimandare i chiarimenti coniugali, non lasciatevi condizionare così tanto dalla famiglia. Il passaggio di Venere in Acquario, vostro settore del lavoro e della salute, e comunque positivo per le questioni riguardanti la professione e per discutere apertamente le cose. Il contrasto Luna-Giove tocca lo stomaco e il fegato, vie respiratorie.

BILANCIA Luna per due giorni in Pesci, incredibilmente buona per le vostre faccende pratiche, sia nel campo del lavoro sia per le questioni domestiche, proseguono ottimi influssi per i movimenti nel campo dei beni immobili, non perdete questa opportunità che le stelle vi offrono con magnifica benevolenza! C’è da oggi, e fino al 3 gennaio, un altro segnale di fortuna: Venere in Acquario e Giove in Gemelli, la piccola e la grande fortuna zodiacale lavorano insieme per la vostra felicità.

SCORPIONE In fondo, il vostro segno resta sempre un po’ vagabondo in amore, voi vagate da una sensazione all’altra, che non significa vagare da una persona all’altra. Vuol dire solo che non avete raggiunto il porto della stabilità, e allora figuriamoci se lo raggiungerete adesso con Venere in Acquario opposta a Marte in Leone! La situazione è più spensierata per le persone sole, che non devono però enfatizzare i nuovi incontri. Ottimo invece il settore del lavoro, viaggi, grandi affari.

SAGITTARIO C’è in voi il desiderio di vedervi circondati di cose belle, probabilmente cercherete di abbellire o di introdurre l’arte nell’ambiente in cui vivete e lavorate. Questo è il primo effetto di Venere in Acquario, fino al 3 gennaio. Questo significa che per il resto del mese, e di tutte le Feste, voi potrete contare sulla protezione dei due amanti dello zodiaco Venere e Marte, l’amore si presenterà anche durante i viaggi. Purtroppo l’odierna Luna appare influenzata, riguardatevi, relax.

CAPRICORNO Ciao, Venere! La dea dell’amore lascia il vostro segno ma non vi dimentica, in Acquario sarà un’attenta guardiana del vostro conto in banca che con la sua protezione può soltanto aumentare. Dovrete però fare attenzione a come spendete il denaro, come lo spendono i vostri figli o il coniuge. Un fatto nuovo in famiglia, lieto, è annunciato dalla Luna in Pesci che darà pure un tocco romantico all’amore. Cambiate i vostri "no, no, no” - in tanti "sì, sì, sì". Auguri.

ACQUARIO Vi siete svegliati con la carezza di Venere, stella del mattino. Vi attira la prospettiva di un nuovo giorno, una nuova partenza, un nuovo tentativo… Sarà un bel giorno anche per la vita sociale, incontri di lavoro e di affari. Con Venere e Giove in aspetto di trigono, che l’astrologia considera il migliore in assoluto per quanto riguarda la fortuna, inizia una nuova e gioiosa danza astrale, soprattutto per le persone che sono alla ricerca di un grande amore. La cicogna è vicina.

PESCI È arrivata nel segno la vostra Luna di dicembre. Mentre cominciate a salutare l’anno che se ne va, studiate nuovi progetti per il 2025. Seguite con attenzione l’amministrazione del vostro capitale, Mercurio negativo impone anche cautela durante i viaggi e nel movimento fisico.

Copritevi bene, il pianeta governa le vie respiratorie. Prendetevi cura anche delle persone vicine e del vostro amore, Venere in Acquario annuncia il suo arrivo nel vostro segno per il 3 gennaio… ma siete felici anche oggi.