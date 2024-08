L'oroscopo dell'1 agosto 2024 di Branko

ARIETE Non esistono più le avventure estive dei favolosi anni ‘60, quando le colonne sonore dei nostri amori erano le canzoni di Mina e di Patty Pravo, giusto per citare due grandi protagoniste del segno dell’Ariete. Oppure dipende dal fatto che è cambiato il modo di vivere gli amori da spiaggia, voi però siete rimasti fedeli alla tradizione balneare, siete farfalle, volate di fiore in fiore. Agosto resterà nel ricordo come il mese più bello del 2024, per molti irripetibile. Buon viaggio!

TORO Riconoscimenti e gratificazioni. Sembra incredibile iniziare l’oroscopo di agosto, periodo delle vacanze e del dolce far niente, con previsioni positive per il lavoro e gli affari. Questo non significa che non avrete modo e tempo per occuparvi anche dei vostri sentimenti e passioni. Mercurio è troppo bello in Vergine e avrà accanto anche Venere dal 5 agosto, guardatevi intorno se è possibile fare buoni acquisti. Ascoltate e seguite i vostri impulsi, un battaglione di stelle è pronto ad affiancarvi.

GEMELLI Cosa dire del vostro amore? È grande, appassionato e questa volta anche fedele, ma non è facile trovare gli stessi tempi, orari, ritmi. Diciamo che sarà dopo il 5, quando Venere passa in Vergine, come un romanzo a puntate, ogni mezzo sarà buono per lasciare tutto e tutti e allontanarsi con il caro amore. Anche se siete soli non ci sono problemi, con i vostri occhi conquistate all’istante. Con la freccia di Marte colpirete una bella preda, che sarà poi conquistata anche da Giove.

CANCRO Iniziare il nuovo mese con Luna nel segno, significa partire con il piede giusto. Questa volta siete anche fortunati, agosto è una concentrazione di transiti che agiscono in profondità nella vostra vita, per tirare da voi fuori il meglio anche nel lavoro. Alcune date sono fondamentali per il vostro amore: 11 agosto c’è primo quarto di Luna, il 20 una clamorosa Luna in Pesci può diventare un punto di partenza nel lavoro e in affari. Prendete strade nuove. Romantici: agosto è il tempo delle more, delle cicale, del fienile, delle stelle di San Lorenzo.

LEONE Agosto è il vostro mese astrale, sin dal 746 a. C. Quando prese il nome di Augustus, che significa maestoso. Mai stato questo mese delle grandi vacanze meglio illuminato di come è ora, nel 2024, siete inseriti in una geometria astrale unica, tutti i pianeti a vostro favore! Partite con la vostra Luna nuova domenica 4, innamoratevi, sposatevi, fate figli. È in arrivo una nuova felicità.

VERGINE "Piantala sul tosto, ma piantala in agosto!" Così dice il proverbio delle nostre campagne, ben si addice al vostro cielo del mese che apre con Mercurio nel segno, Venere in arrivo lunedì, oggi invece siete gratificati dalla bellissima Luna nel settore dei viaggi, incontri, conversazioni molto riservate. A chi dovete confidare un segreto del vostro cuore? Fatelo con semplicità, sarete capiti. Sapete qual è la conquista della vostra estate? Siete ritornati figli del vostro segno di Terra, ma sapete anche essere l’anima delle feste in riva al mare.

BILANCIA Il mare resta l’ambiente da preferire per le vacanze o solo per un breve relax, consigliamo addirittura di cambiare meta se avete deciso diversamente. In questi primi tre giorni il riposo deve essere completo, lo richiede Luna in Cancro non molto favorevole nemmeno per i rapporti con l’ambiente professionale, voi dovete cominciare a pensare solo all’amore, le iniziative pratiche maturano da sole. L’agitazione familiare nasce per il comportamento di un solo componente, vi provoca emicranie. Dedicatevi a qualche hobby, dipingete, suonate, pescate.

SCORPIONE La mente torna allo stesso periodo del 2023, quando agosto iniziava con Giove in Toro e un lungo transito di Mercurio in Leone, ma questo agosto - anche se intrecciato da transiti che possono procurare stress - sarete meno agitati. Consigliamo di partire oggi stesso o comunque prima di domenica, agosto apre con una Luna amica e viaggiatrice, vi protegge durante i viaggi e trasferimenti in altri paesi. Fortunati i contatti con gente nuova, tutto il mese. Bonas ferias augustales… auguri!

SAGITTARIO Agosto è un mese gradito ai segni di fuoco, visto che è governato dal Leone e raggiunge la punta massima il 15. Ma voi dovete puntare molto o quasi tutto, per quanto concerne gli affari e le mosse professionali per le prossime stagioni, sulla Luna nuova del 4 e 5. Venere e Mercurio si troveranno insieme in Vergine, potranno creare qualche fastidio nei campi dove vi sentite deboli, ma nessuno può contestare che è il Sagittario il segno delle vacanze, viaggi, avventure. Lasciate l’ambiente del lavoro, dedicatevi agli amici.

CAPRICORNO Agosto apre con Luna in opposizione, problemi digestivi, lievi malesseri per le donne del segno. Questo aspetto non compromette il successo nel campo pratico o in altri settori, potete perciò rilassarvi senza tormenti, quelli che di solito procurano le persone vicine. Delle spese per la casa e per il vostro amore non vogliamo parlare per non aumentare il vostro nervosismo. Quando Venere entra in Vergine il cielo sarà perfetto. Il fiore di agosto è la tuberosa, simbolo di volontà… Tenetela in un vaso nella vostra stanza.

ACQUARIO Uomini Acquario stregati da una sirena. Così almeno fa pensare questa Luna nel Cancro che sollecita anche le donne sole che non si sentono ancora pronte per le conquiste. Chissà forse è vivo il ricordo delle delusioni passate… Passerà anche Venere in Leone, che dopo la Luna nuova, il giorno 5 entra in Vergine, dando inizio a una nuova storia d’estate. Conoscerete qualcuno che diventerà importante per il vostro successo. Marte, passione mai vista!

PESCI L’agitazione degli ultimi giorni di luglio si placa, grazie alla bellissima e fortunata Luna in Cancro che apre agosto… Ma voi sarete in grado di capire da quale parte arriva questa fortuna? Tirate fuori il talento e preparate quella ricetta d’amore che è la vostra

specialità: un misto di tenerezza e passione, incantevole. Anche la Luna nuova in Leone il 4 agosto, allarga il giro degli interessi e propizia incontri con le persone giuste per affari e carriera, serviranno a settembre.