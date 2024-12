L'oroscopo dell'8 dicembre 2024 di Branko

ARIETE I pianeti che incidono sulla vita sentimentale sono in aspetto intrigante anche per i rapporti di vecchia data, il matrimonio. Anche la passionalità di fuoco che voi trasmettete all’altro diventa un tramite per una trasformazione interiore. La cicogna ha sorvolato il tetto delle giovani coppie. Lo dice l’odierna Luna primo quarto in Pesci, domani pomeriggio e sera sarà nel vostro segno e la festa sarà grande. Sotto il profilo finanziario il periodo si concluderà con sicuro, vero, successo.

TORO È fortuna, primo quarto nel segno dei Pesci, vi accoglie al risveglio e vi segue poi per l’intero giorno. Dovete solo prestare attenzione all’influsso di Marte, che si oppone a Venere, transito che può facilmente provocare fastidi nella salute. Però questa Luna in aspetto ottimo con Urano risulta brillante per la vita sociale e utile per gli affari e le discussioni professionali, che riprendono piuttosto bene. Domenica dolce, come nello stile del Toro, se saprete ascoltare la famiglia.

GEMELLI Ma questo segno dei Pesci, cosa rappresenta nella vostra vita, visto che è tanto spesso fonte di qualche insoddisfazione o preoccupazione, ma anche di momenti di grande successo? La vita professionale deve poter offrire sfide, lotte, per non cadere nell’apatia. Potrebbe succedere oggi con primo quarto di Luna congiunta a Nettuno, agisce come un sonnifero, solo che non vi va di dormire. Chi è che arriva? Amore, quando viene la sera, vieni vieni qui stiamo vicinissimi! Metabolismo.

CANCRO Primo quarto in Pesci, fase che rende sensibili e ricettivi, ma anche indecisi o rassegnati, non ci va di affrontare i problemi. Però con questo atteggiamento perdiamo l’influsso beneaugurante, fortunato, che può toccare il settore che ci interessa. Lavoro o affari, famiglia o carriera, amore o passione. Trovate forza nella realtà di queste stelle domenicali, sono tutte a vostro favore. Auguriamo alle persone sole di incontrare oggi un amore splendente. Viaggi.

LEONE Luna si rilassa nel segno dei Pesci e diventa primo quarto, risveglia un sogno d’amore o di gloria, con voi non si può mai sapere. Il solo aspetto negativo è quello di Venere che si incrocia con Urano, però è un transito che spinge al flirt, il che non è male purché non prendiamo le cose troppo sul serio. Questo è il momento giusto per mettere le carte in tavola e cercare di raggiungere un punto d’intesa con la persona amata, non portate oltre le vecchie piccole ripicche.

VERGINE Tante sono le attività che si possono svolgere di domenica, voi potete portare avanti i vostri progetti ma senza ansia, fretta, e con riguardi per la salute. Non c’è nulla di tanto strano, si tratta solo del Sole in quadratura con Luna in Pesci, che danno vita al poetico primo quarto, fase ben conosciuta agli innamorati di ogni età. Forse il matrimonio è agitato, ma l’agitazione nel cuore è dovuta alla comparsa di una nuova emozione. Seguite la vostra dieta, e anche erbe, tisane.

BILANCIA Dovreste chiamare i tre ragazzi de Il Volo, per cantare solo per voi Grande amore… Perché è veramente grande questa Venere in Acquario con Luna primo quarto in Pesci, che viaggiano nel vostro cielo senza un solo disturbo planetario. È vero che non siamo mai padroni in amore, però in certi momenti quando uno sa cosa vuole e come ottenerlo, conquista anche qualcuno che fingeva indifferenza. Bilance di tutte le età, avanti come tanti soldati, Marte vi sostiene come un padre.

SCORPIONE Solo per la cronaca dobbiamo riportare che al segno dei Pesci appartengono anche i nemici dello Stato, che si stanno organizzando. Probabilmente anche voi dovete fare attenzione a certi personaggi che girano nel vostro ambiente, ma lo farete la prossima settimana e sotto la nostra guida. Questa domenica bisogna dedicare tempo e voglia all’amore, visto che è proprio questo il settore penalizzato da Venere e Marte, ma il primo quarto di Luna in Pesci farà miracoli!

SAGITTARIO Luna in Pesci, ispiratrice dei vostri sogni, ravviva la forza dei ricordi, forse appena oggi vi rendete conto di quanto è successo durante l’anno che volge al termine… Per la famiglia e per la casa, se ci sono questioni urgenti che aspettano di essere sistemate, avrete da domani pomeriggio Luna in Ariete al massimo. L’odierno primo quarto può risultare antipatico, ve ne diamo atto. Lasciate le iniziative che richiedono precisione, l’improvvisazione questa volta è dannosa.

CAPRICORNO Il Capricorno non ama le vie rischiose dell’avventura nel lavoro e in affari, ma con questi pianeti tutti in aspetto positivo e con il primo quarto di Luna che cresce in Pesci, settore dei soldi, conviene osare di più. Bellissimo un nuovo nucleo familiare che si forma sotto questo cielo, fortunati i nuovi incontri. Sapete scegliere bene anche dal punto di vista estetico e avete ragione: la vista di una bella ragazza e di un uomo affascinante alza lo spirito creativo anche nel lavoro.

ACQUARIO Buona domenica per organizzare riunioni sociali o per parteciparvi, cercate di passare il vostro tempo con gli amici non per discutere di cose serie, ma in lieta spensieratezza. Venere suggerisce di rendere la persona amata partecipe dei vostri sentimenti, e se esiste una certa tensione tra voi, il transito aiuta ad appianare le cose parlandone. È il solito Marte che mette in testa strane idee, fantasie, scenate di gelosia… Lui è così, naturalmente quando è in opposizione.

PESCI Primo quarto di Luna è vostro, fase lunare che gode di bellissima fama in astrologia e prima ancora nella tradizione popolare. Gli amori che sbocciano sotto questa Luna sono spesso per sempre.

Ma può anche succedere che uno si sveglia la mattina e quella che il giorno prima sembrava un’attrazione unica diventa solo un ricordo in più…Questo è il giorno giusto per dire basta con la fuga nel passato, basta con i rimproveri, basta silenzio! Fatevi vedere nella vostra verità.